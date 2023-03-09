Рамный внедорожник Haval H5 возвращается на рынок

Пару дней назад бренд Haval распространил официальное изображение рамного внедорожника с внутризаводским индексом P04. А теперь фото и основные характеристики модели внесли в базу китайского минпрома. Так вот выяснилось, что для нового вездехода возродят хорошо знакомое и россиянам имя H5. Любопытно, что почти сразу после утечки сам Хавейл поделился второй фирменной картинкой и подтвердил название вездехода.
Напомним, прежде в Поднебесной «пятеркой» звался SUV, который представлял собой модернизированную версию модели Great Wall Hover: исходный внедорожник дебютировал еще в 2005-м, а прообразом для него стал Isuzu Axiom; позже «просто» Hover превратился в Hover H3, следом отпочковался и Hover H5 с иным оформлением передка и салона. В России внедорожник сначала выпускали как Great Wall (за сборку отвечала компания «Ирито»), потом – под брендом DW Hower, уже на заводе «Ставрополь-Авто» (на уровне учредителей была связь с компанией «Дервейс»). А в 2020-м на тульском заводе организовали производство Haval H5, однако на конвейере уже порядком устаревший вездеход долго не продержался. Но вернемся к новому SUV.
Вообще, у машины на сертификационных снимках несколько наименований: помимо шильдика H5 есть еще H5 L и H5 Max. Но в Haval про приставку пока ничего не говорят. Не исключено, что позже модель обрастет различными версиями – и вот у них-то и будет «фамилия».
Новая «пятерка» сделана на базе пикапа Great Wall King Kong Poer (разновидность доступного и в России «просто» Poer), если точнее, то за основу взяли короткий грузовик (длина такого пикапа равна 5365 мм, расстояние между осями – 3140 мм). Так, у пассажирского вездехода фары аналогичной формы, такие же наружные зеркала и выштамповки на боковинах. А еще Haval H5 повторил грузовик изнутри (в салон ранее заглянули папарацци), разве что внедорожнику переделали центральный тоннель и отрядили другой рычаг коробки.
Габариты новинки: 5190/1905/1835 мм, колесная база – те же 3140 мм, что и у пикапа. То есть по длине и размеру базы Haval H5 превзошел внедорожник Haval H9 (4843 и 2800 мм, в китайской спецификации). При этом в документах минпрома для грядущего внедорожника заявлен только пятиместный салон. Впрочем, трехрядный вариант может подтянуться позже.
В сертификате H5 указана бензиновая «турбочетверка» 2.0 мощностью 224 л.с. (на пикапе мотор выдает 190 л.с.). Местные СМИ также пишут, что внедорожник будет доступен с двухлитровым турбодизелем мощностью 166 или 197 л.с. (грузовику положены варианты на 150 или 163 л.с.). Коробки, вероятно, перейдут с родственного King Kong Poer – это шестиступенчатые «механика» или «автомат». Привод задний или жестко подключаемый полный.
На китайский рынок новый Haval H5 должен выйти до конца текущего года. Об экспортных планах компания пока не распространялась.
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кусок китайского ...
Если будет складываемый в пол третий ряд, то хорошая машина.
Ждём цену в России.