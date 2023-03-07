Рамный внедорожник Haval P04: первое официальное фото

По предварительным данным, ближайшим родственником нового вездехода является пикап Great Wall. На домашний рынок пассажирский SUV должен выйти уже в этом году.

Мы уже видели новый внедорожник концерна Great Wall на шпионских фото – то был тестовый замаскированный прототип. Эмблемы на застуканной машине отсутствовали, впрочем, и тогда наиболее подходящим брендом, под которым будут выпускать вездеход, считался Haval. Теперь же догадка подтвердилась: сегодня сам Хавейл опубликовал первое фирменное изображение грядущей модели. Внедорожник пока известен под внутризаводским индексом P04, товарное имя объявят позже.

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Судя по всему, Haval P04 сделан на базе рамного пикапа Great Wall King Kong Poer (разновидность доступного и в России «просто» Poer): у пассажирского SUV фары аналогичной формы, такие же наружные зеркала и выштамповки на боковинах. А еще P04 повторил грузовик изнутри (в салон ранее заглянули папарацци), разве что внедорожнику переделали центральный тоннель и отрядили другой рычаг коробки.



Great Wall King Kong Poer 1 / 3 Great Wall King Kong Poer 2 / 3 Great Wall King Kong Poer 3 / 3

Размеры вездехода не раскрыты. Грузовик King Kong Poer в Китае представлен в двух вариантах длины и колесной базы: показатели короткой версии – 5365 и 3140 мм соответственно, растянутой – 5635 и 3410 мм. Ну и для сравнения, габариты актуального рамного Haval H9 (в китайской спецификации): длина – 4843 мм, расстояние между осями – 2800 мм.



Салон пикапа Great Wall King Kong Poer. У внедорожника Haval P04 в целом такой же интерьер

Китайские профильные медиа прочат Haval P04 бензиновую «турбочетверку» 2.0 и турбодизель аналогичного объема. На родственном пикапе первый двигатель выдает 190 л.с. (360 Нм), у дизеля две версии – мощностью 150 или 163 л.с. (330 и 400 Нм). Грузовик King Kong Poer предложен с шестиступенчатыми «механикой» и «автоматом», привод – задний или жестко подключаемый полный.

У «поднебесных» дилеров внедорожник Haval P04 появится до конца текущего года. Окажется ли новая модель заменой H9 или же дополнит гамму – пока неизвестно.