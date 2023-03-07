Рамный внедорожник Haval P04: первое официальное фото

Мы уже видели новый внедорожник концерна Great Wall на шпионских фото – то был тестовый замаскированный прототип. Эмблемы на застуканной машине отсутствовали, впрочем, и тогда наиболее подходящим брендом, под которым будут выпускать вездеход, считался Haval. Теперь же догадка подтвердилась: сегодня сам Хавейл опубликовал первое фирменное изображение грядущей модели. Внедорожник пока известен под внутризаводским индексом P04, товарное имя объявят позже.
Судя по всему, Haval P04 сделан на базе рамного пикапа Great Wall King Kong Poer (разновидность доступного и в России «просто» Poer): у пассажирского SUV фары аналогичной формы, такие же наружные зеркала и выштамповки на боковинах. А еще P04 повторил грузовик изнутри (в салон ранее заглянули папарацци), разве что внедорожнику переделали центральный тоннель и отрядили другой рычаг коробки.
Размеры вездехода не раскрыты. Грузовик King Kong Poer в Китае представлен в двух вариантах длины и колесной базы: показатели короткой версии – 5365 и 3140 мм соответственно, растянутой – 5635 и 3410 мм. Ну и для сравнения, габариты актуального рамного Haval H9 (в китайской спецификации): длина – 4843 мм, расстояние между осями – 2800 мм.
Китайские профильные медиа прочат Haval P04 бензиновую «турбочетверку» 2.0 и турбодизель аналогичного объема. На родственном пикапе первый двигатель выдает 190 л.с. (360 Нм), у дизеля две версии – мощностью 150 или 163 л.с. (330 и 400 Нм). Грузовик King Kong Poer предложен с шестиступенчатыми «механикой» и «автоматом», привод – задний или жестко подключаемый полный.
У «поднебесных» дилеров внедорожник Haval P04 появится до конца текущего года. Окажется ли новая модель заменой H9 или же дополнит гамму – пока неизвестно.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться
тошнит уже от этого китайского хлама... Раньше был интересный журнал с интересными статьями машинами, теперь пытаются втюхать дешёвый (не по цене, а по качеству) китайский ширпотреб...