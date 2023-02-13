Три новых кроссовера Haval рассекретили досрочно

Фотографии и основные характеристики свежих Хавейлов внесли в базу минпрома КНР, и сегодня же – случайно или нет – сам бренд опубликовал фирменные изображения двух из трех грядущих премьер. С них-то и начнем.

Итак, один из кроссоверов, официально анонсированных маркой Haval, носит внутризаводской индекс A07, второй – B07. Однако у машин на сертификационных картинках уже есть шильдики с названиями, с китайского их можно перевести как Ruge и Ruge Max соответственно. Не исключено, что это все же неокончательные варианты, но пока будем использовать их.

Haval A07, он же, возможно, Ruge 1 / 2 Haval A07, он же, возможно, Ruge 2 / 2

Паркетник Haval Ruge отличился передком в стиле «электричек», хотя все рассекреченные сегодня модели имеют ДВС. Другие особенности экстерьера этого кросса – Т-образные фары и раздвоенный спойлер, опционально для модели предусмотрена двухцветная окраска кузова. Кроссу положены 18- или 19-дюймовые колеса. Длина Haval Ruge равна 4600 мм, ширина – 1877 мм, высота – 1675 мм, колесная база – 2710 мм. То есть он чуть компактнее выпускаемого в России Haval F7.



Haval A07, он же, возможно, Ruge 1 / 4 Haval A07, он же, возможно, Ruge 2 / 4 Haval A07, он же, возможно, Ruge 3 / 4 Haval A07, он же, возможно, Ruge 4 / 4

Судя по документам минпрома, Ruge предложат в виде подзаряжаемого гибрида с установкой Lemon DHT на основе 101-сильного мотора 1.5 (работает в основном в режиме генератора). А вот будут ли на родине «традиционные» версии – пока неизвестно.



Haval B07, он же, возможно, Ruge Max

У кроссовера Ruge Max другой кузов и свой дизайн, а еще он крупнее: длина – 4758 или 4771 мм (в зависимости от версии), ширина – 1895 мм, высота – 1725 мм, расстояние между осями – 2800 мм. Фишки Макса – фары с «клыками» ходовых огней и два варианта радиаторной решетки (предусмотрены безрамочная и, напротив, с массивной хромированной окантовкой и множеством блестящих же элементов). Паркетник «стоит» на 19-дюймовых дисках. Для старшего Ruge Max тоже заявлена версия PHEV с Lemon DHT, но на этом SUV бензиновый мотор 1.5 выдает 116 л.с.



Haval B07, он же, возможно, Ruge Max 1 / 4 Haval B07, он же, возможно, Ruge Max 2 / 4 Haval B07, он же, возможно, Ruge Max 3 / 4 Haval B07, он же, возможно, Ruge Max 4 / 4

Ну а теперь про третью новинку Haval. Как ее будут позиционировать – непонятно. Дело в том, что марка сертифицировала модель с дизайном H6S, то есть купеобразного исполнения «шестерки» актуальной третьей генерации («купе» продают с 2021 года). «Изюминка» же в том, что на фото минпрома запечатлен кроссовер с традиционным кузовом, без хвостика багажника. Согласно одной из версий, это рестайлинговый «просто» H6, другой вариант – паркетник пополнит семейство, обзаведясь какой-нибудь новой приставкой (к слову, Haval H6 предыдущего поколения до сих пор в строю).



Haval H6 третьего поколения с обычным кузовом и дизайном кросс-купе H6S 1 / 2 Haval H6 третьего поколения с обычным кузовом и дизайном кросс-купе H6S 2 / 2

Как бы то ни было, по длине (4711 мм) рассекреченный сегодня SUV втиснулся между базовой «шестеркой» третьего поколения (4653 мм) и, собственно, «купе» H6S (4727 мм). Колесная база едина для всех модификаций (2738 мм). Под капотом – бензиновая «турбочетверка» 2.0 мощностью 238 л.с., тогда как на кросс-купе H6S и нынешнем стандартном H6 двухлитровый турбомотор выдает 211 л.с.



Все три новых кроссовера Haval должны выйти на китайский рынок в этом году.