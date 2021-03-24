Предыдущий Haval H6 пережил полноценный рестайлинг и подтянулся к «третьему» кроссу

Паркетник второй генерации заметно изменился как снаружи, так и внутри. Также расширен список доступного оборудования, а вот моторы прежние.

Еще в прошлом году принадлежащий концерну Great Wall бренд Haval вывел на домашний рынок кроссовер H6 третьего поколения. Но при этом обе предыдущие генерации по-прежнему в строю, то есть нет ничего удивительного в том, что модель возглавляет список самых продаваемых SUV страны: результат семейства в 2020-м – более 376 000 экземпляров. «Второй» H6 в том же году слегка обновился – ему досталась иная радиаторная решетка, плюс перетряхнули комплектации. А теперь кросс второго поколения снова модернизирован. Вообще, официально такой паркетник объявлен особой версией, ее полное имя – National Tide Edition. Однако на этот раз лишь декором не обошлись, тут речь уже о полноценном рестайлинге.

Haval H6 National Tide Edition 1 / 4 Haval H6 National Tide Edition 2 / 4 Haval H6 National Tide Edition 3 / 4 Haval H6 National Tide Edition 4 / 4

Итак, паркетник обзавелся новыми бамперами и спойлером, задний номерной знак переехал на багажную дверь, саму дверь тоже заменили. У окошек в задних стойках иная форма, а фонари теперь объединяет красная плашка – как у Haval H6 третьего поколения. Другой вновь стала и решетка, причем у нее два варианта: версиям попроще положены горизонтальные плашки, а в дорогих комплектациях – блестящие вертикальные «штрихи». Из-за нового обвеса выросла длина – 4645 мм против 4615 мм у дореформенного «второго» H6. Таким образом, по этому показателю рестайлинговый кроссовер почти догнал модель третьего поколения (4653 мм). Но колесная база прежняя – 2680 мм (у «третьего» H6 – 2738 мм).



Haval H6 National Tide Edition 1 / 4 Haval H6 National Tide Edition 2 / 4 Haval H6 National Tide Edition 3 / 4 Haval H6 National Tide Edition 4 / 4

Салон тоже перекроили, тут новая передняя панель, тачскрин мультимедиа-системы отныне возвышается над ней, а под планшетом расположены дефлекторы обдува – опять же, как у Haval H6 третьего поколения. Впрочем, руль старый, да и шайба, отвечающая за переключение передач, «второму» кроссоверу не досталась, хотя джойстик все же другой. Плюс заменили карты дверей, а кнопка запуска двигателя теперь ниже. Также в списке оборудования значатся: адаптивный круиз-контроль (новая опция, прежде был только «обычный»), виртуальная «приборка», панорамная крыша, камеры кругового обзора, автопарковщик, система удержания в полосе движения.



Haval H6 National Tide Edition 1 / 5 Haval H6 National Tide Edition 2 / 5 Haval H6 National Tide Edition 3 / 5 Haval H6 National Tide Edition 4 / 5 Haval H6 National Tide Edition 5 / 5

Двигатели реформы не затронули: Haval H6 National Tide Edition оснащается бензиновыми «турбочетверками» 1.5 и 2.0. У первого две версии – на 150 или 169 л.с. (210 или 285 Нм), второй выдает 224 л.с. (385 Нм). Оба мотора сочетаются с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, привод – только передний.



«Второй» Haval H6 с новым дизайном стоит от 98 900 до 128 900 юаней, что эквивалентно примерно 1 145 000 – 1 492 000 рублей по актуальному курсу. Но и дореформенный SUV второго поколения из продажи не исчезнет, такой кроссовер «в базе» обойдется чуть дешевле – от 98 000 юаней (1 134 000 рублей). А за паркетник третьей генерации просят минимум 115 900 юаней (1 342 000 рублей).

Haval H6 второго поколения после прошлогодней модернизации и кроссовер третьего поколения 1 / 5 Haval H6 второго поколения после прошлогодней модернизации и кроссовер третьего поколения 2 / 5 Haval H6 второго поколения после прошлогодней модернизации и кроссовер третьего поколения 3 / 5 Haval H6 второго поколения после прошлогодней модернизации и кроссовер третьего поколения 4 / 5 Haval H6 второго поколения после прошлогодней модернизации и кроссовер третьего поколения 5 / 5

Напомним, в России был представлен только «первый» H6, о планах продавать в нашей стране модель второго или третьего поколения местный офис марки официально не заявлял.



Между тем в Китае семейство Haval H6 скоро вновь расширится – к дебюту готовится купеобразная версия кросса третьей генерации.