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  • Прежний Haval H6 не собирается на покой: рестайлинг и новое оборудование

Прежний Haval H6 не собирается на покой: рестайлинг и новое оборудование

11.08.2020 894 0 0

В Китае стартует посвежевший паркетник H6 второго поколения. Модель слегка изменилась внешне, расширено количество вариантов отделки салона, также появилось новое оборудование.

 

Кроссовер Haval H6 новой, третьей, генерации дебютировал в Поднебесной в июле, прием заказов уже открыт, «живые» продажи начнутся в ближайшее время. При этом предшественник в отставку не собирается, что, впрочем, обычное дело для Китая: в гамме того же Хавейла до сих пор присутствует и H6 первого поколения, такой SUV на родине зовется Sports Edition. Но если «первый» кросс уже давно не обновлялся (видимо, его скоро все же снимут с производства), то «второй» только что пережил легкий рестайлинг.

Haval H6 второго поколения после рестайлинга
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Haval H6 второго поколения после рестайлинга
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Итак, H6 обзавелся новой радиаторной решеткой — с «сетчатым» рисунком вместо горизонтальных полос. Также чуть подретушировали бамперы, рядом с противотуманками появились хромированные «игреки». Еще расширены палитра цветов кузова и ассортимент дисков (но по-прежнему 18- или 19-дюймовые). Особенности «оспортивленной» топ-версии Haval H6 GT – черный декор вместо блестящего и красные тормозные суппорты.

Рестайлинговый Haval H6 второго поколения, версия GT

Для салона теперь можно заказать черно-синюю отделку, у GT — «спортивные» передние кресла, обитые «замшей». Кроме того, улучшена «интеллектуальная система очистки воздуха» (у нее фильтры стандарта N95), во всех вариантах исполнения имеются боковые подушки и шторки безопасности, а в дорогих комплектациях появились полностью автоматическая парковка и система предотвращения столкновения сзади.

Haval H6 второго поколения

В моторную гамму «второго» Haval H6 вернулась бензиновая «турбочетверка» GW4G15F 1.5 мощностью 150 л.с. (210 Нм). Также кросс доступен с турбомоторами GW4B15A 1.5 (169 л.с., 285 Нм) и GW4C20B 2.0 (224 л.с., 385 Нм). Базовый двигатель сочетается с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Более мощной версии 1.5 и мотору 2.0 положена только 7DCT. Полного привода у H6 второго поколения в Китае нет, лишь передний.

За счет возвращения 150-сильного мотора рестайлинговый паркетник подешевел: в «базе» H6 теперь стоит 98 000 юаней (около 1 037 000 рублей по актуальному курсу), тогда как за дореформенный SUV со 169-сильным движком просили минимум 104 000 юаней (1 101 000 рублей). За самую дорогую комплектацию, как и прежде, нужно выложить 141 000 юаней (1 492 000 рублей). Haval H6 третьей генерации пока доступен только с тем же 169-сильным 1.5, предварительные цены – от 122 000 до 141 000 юаней (1 291 000 – 1 492 000 рублей).

Haval H6 третьего поколения
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Haval H6 третьего поколения
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Haval H6 третьего поколения
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Кроссовер второго поколения в России не представлен, предполагается, что у нас этот SUV продавать не будут. Насчет перспектив «третьего» SUV в РФ полной уверенности тоже нет: минувшей осенью представитель российского подразделения Haval рассказал «Колёсам» о том, что в будущем такой кросс может добраться до нашей страны, но не так давно внешняя пресс-служба марки заявила, что информации о появлении модели на данный момент все же нет.

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