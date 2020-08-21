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  • У Haval H6 нового поколения будет купеобразная версия: первые изображения

У Haval H6 нового поколения будет купеобразная версия: первые изображения

21.08.2020 170 0 0

Внешне от стандартной свежей «шестерки» новая модификация отличается лишь покатой крышей да наличием «хвоста». Моторную гамму «купе», скорее всего, разделит с традиционным кроссом.

 

Паркетник Haval H6 третьего поколения дебютировал в Китае в июле этого года, он переехал на новую платформу и слегка подрос. На данный момент на родине марки ведется прием заказов на модель, «живые» продажи стартуют в ближайшее время. А после того, как традиционный SUV освоит домашний рынок, к нему присоединится купеобразная версия: ее патентные изображения опубликовало издание PCauto.

Напомним, в гамме Haval с 2015 года присутствует паркетник под названием H6 Coupe, он построен на базе старой «шестерки» и в отставку не собирается (как и обычный «второй» H6) – на родине его только-только довели до 2021 модельного года (чуть иной декор, плюс перетрясли комплектации). Кстати, H6 Coupe продавали и в России (наш рынок модель покинула из-за слабого спроса), но у нас было первое поколение (такой SUV еще доступен на некоторых зарубежных рынках), тогда как в КНР сегодня представлено «купе», которое считается второй генерацией, хотя ранее его позиционировали в качестве версии Red Label (от разделения машин по цветам – «красные» для солидных клиентов, «синие» для молодежи – марка потом отказалась). Так вот ни «первый», ни «второй» H6 Coupe купеобразными, по сути, и не являются – у них вполне себе традиционный кузов, и он, к слову, оригинальный, не такой, как у исходного «просто» H6. Однако паркетник, засветившийся на патентных картинках, сделан по рецепту Haval F7/F7x. И, да, вполне, возможно, что новое «купе» получит имя Haval H6x.

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Итак, перед нами тот же H6 третьего поколения, но с более покатой крышей и «хвостом» багажника – то есть с тем, что, собственно, и делает из кроссовера «купе». Пусть вас не смущают горизонтальные плашки на радиаторной решетке: обычная новая «шестерка» изначально тоже показалась с ними, и лишь потом полоски заменили на сетку. Ну и, скорее всего, в продажу обе модификации поступят с двумя вариантами оформления передка. Из габаритов наверняка отличается только высота, как и в случае с Haval F7 и его купеобразной версией F7x. Размеры стандартной «шестерки» нового поколения: 4653/1886/1730 мм, колесная база – 2738 мм.

Стандартный Haval H6 третьего поколения
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Стандартный Haval H6 третьего поколения
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Стандартный Haval H6 третьего поколения
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Стандартный Haval H6 третьего поколения
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Салон тоже, видимо, один на двоих – с «двухслойной» передней панелью, двухэтажным центральным тоннелем, «приборкой» в виде отдельного планшета и шайбой вместо обычного селектора коробки.

Для «просто» H6 третьей генерации пока заявлен только один мотор – прежняя бензиновая «турбочетверка» GW4B15A 1.5 мощностью 169 л.с., ей положена семиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями. Позже кросс может получить новый турбомотор 2.0 серии 4N20, а также гибридные версии (о гибридах информации пока нет). У купеобразного H6, вероятно, будет такая же техника.

На китайский рынок кросс-купе, скорее всего, выйдет в следующем году.

Актуальный Haval H6 Coupe на базе прежнего H6. В России продавали другую версию
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Актуальный Haval H6 Coupe на базе прежнего H6. В России продавали другую версию
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Актуальный Haval H6 Coupe на базе прежнего H6. В России продавали другую версию
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Насчет перспектив «третьего» H6 в РФ полной уверенности пока нет (модель второго поколения у нас не представлена, первая почти покинула рынок): минувшей осенью представитель российского подразделения Haval рассказал «Колёсам» о том, что в будущем такой кросс может добраться до нашей страны, но не так давно внешняя пресс-служба марки заявила, что информации о появлении модели на данный момент все же нет.

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