Новый кроссовер Haval раскрыли досрочно – возможно, это «третий» H6

На родине Хавейла премьера нового паркетника может пройти уже этим летом. По предварительной информации, в Китае модель предложат с «турбочетверкой» 1.5. Не исключено, что позже кросс доберется и до РФ.

Кроссовер Haval H6 выпускают с 2011 года (свою рыночную карьеру SUV начинал под маркой Great Wall, бренд Haval отпочковался в 2013-м), а в 2017-м в Китае стартовала модель второй генерации (до России такой кросс так и не добрался). Уже несколько лет подряд «шестерка» возглавляет рейтинг самых продаваемых SUV «поднебесного» рынка, хотя после выхода «второго» паркетника продажи снижаются. Так, в 2016-м (лучший год для модели в Китае) было реализовано почти 581 000 экземпляров, в 2017-м – около 506 000 единиц, но результат 2018-го – 453 000 штук, а в прошлом году и вовсе удалось реализовать «лишь» 386 000 автомобилей. Кстати, кросс первого поколения до сих пор в строю, в КНР он носит приставку Sport. «Минус» же, вероятно, можно объяснить тем, что количество комплектаций «первого» H6 сильно урезали, а модель второй генерации дороже. И вот на подходе H6 третьего поколения.

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Патентные изображения некоего нового кроссовера растиражировали китайские СМИ. Картинки не подписаны, на машине нет ни эмблем, ни шильдиков. И тем не менее, китайцы считают, что это именно Haval H6. Причем местные медиа даже несколько удивлены, что внешне кросс не похож на представленный в начале этого года шоу-кар Haval Concept H, хотя тот показали в Индии, а не на родине.



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Что ж, если это действительно следующий H6, то революционным дизайн не назовешь, более того, и у нынешнего, «второго», кросса есть версия с подобным оформлением передка – модель с «изломанными» фарами и радиаторной решеткой с тонкими полосками в Китае когда-то продавали как вариант Blue Label. Напомним, ранее Haval разделял свои модели на Red Label и Blue Label, машины различались дизайном: кроссоверы с красной эмблемой позиционировали в качестве статусных, а с синей были ориентированы на молодежь. Однако затем марка от «лейблов» отказалась (у всех моделей теперь эмблема на нейтральном сером фоне), «молодежный» H6 из Китая убрали, превратив его в экспортную версию.



Haval H6 второго поколения, бывшая версия Blue Label. Китайский рынок такой вариант покинул, зато его поставляют в другие страны

И все же кое-какие новые приемы использовали. Например, корпуса зеркал теперь крепятся к дверям на отдельных ножках, спереди появились «треугольники», в которые, возможно, спрятали противотуманки или ДХО, а фонари, согласно нынешней моде, объединены между собой широкой плашкой. Вдобавок окошки в задних стойках стали крупнее. Китайцы пишут, что «третий» H6 построен на новой платформе, а его длина составляет примерно 4,65 м против 4600 мм у нынешнего кросса, предназначенного для КНР (у экспортного варианта, он же бывший Red Label, этот показатель равен 4610 мм). Размер колесной базы не назван (у предшественника – 2680 мм).



Некоторые профильные медиа пишут, что на домашнем рынке «третий» SUV предложат с новой бензиновой «турбочетверкой» 1.5, у которой якобы будет два варианта мощности – 163 или 183 л.с. Также кроссовер может обзавестись гибридными версиями. Паркетник Haval H6 второго поколения в Китае доступен с «турбочетверками» 1.5 и 2.0, выдающими 169 и 224 л.с. соответственно, обе сочетаются с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. О полном приводе китайские СМИ не упоминают («второй» кросс его лишен).

Haval H6 второго поколения. Такой кроссовер сегодня продают в Китае (бывшая версия Red Label) 1 / 5 Haval H6 второго поколения. Такой кроссовер сегодня продают в Китае (бывшая версия Red Label) 2 / 5 Haval H6 второго поколения. Такой кроссовер сегодня продают в Китае (бывшая версия Red Label) 3 / 5 Haval H6 второго поколения. Такой кроссовер сегодня продают в Китае (бывшая версия Red Label) 4 / 5 Haval H6 второго поколения. Такой кроссовер сегодня продают в Китае (бывшая версия Red Label) 5 / 5

По неофициальным данным, на китайском рынке продажи нового SUV стартуют уже этим летом. Вероятно, с выходом «третьего» H6 модель первого поколения наконец-то снимут с производства, а вот «второй» кросс могут оставить.



В России пока еще можно купить «первый» H6, у нас модель оснащается 143-сильным турбомотором 1.5, 6МКП или 6АКП, привод – передний или полный. «Шестерка» долгое время возглавляла рейтинг продаж марки в РФ, но затем она уступила позицию лидера паркетнику Haval F7, производство которого налажено на заводе в Тульской области (H6 в России не выпускают).

Haval H6 первого поколения. Такой кросс пока еще доступен в РФ (в КНР его тоже продают — с приставкой Sport) 1 / 3 Haval H6 первого поколения. Такой кросс пока еще доступен в РФ (в КНР его тоже продают — с приставкой Sport) 2 / 3 Haval H6 первого поколения. Такой кросс пока еще доступен в РФ (в КНР его тоже продают — с приставкой Sport) 3 / 3

Несмотря на то, что «второй» H6 может остаться в гамме марки в КНР, у нас этот кросс, предположительно, так и не появится. А вот «третий» SUV в будущем может прописаться в РФ, о чем минувшей осенью «Колёсам» рассказал представитель российского подразделения Haval. Впрочем, внешняя пресс-служба Хавейла на свежий запрос Kolesa.ru относительно возможного появления нового H6 в нашей стране ответила, что информации пока нет.

