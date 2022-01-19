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  • Купеобразный Haval H6 скоро выберется за пределы Китая: с новой приставкой, пока без гибрида

Купеобразный Haval H6 скоро выберется за пределы Китая: с новой приставкой, пока без гибрида

19.01.2022 368 0 0

Предполагается, что кое-где паркетник с «хвостиком» будет доступен с турбомотором от стандартной модели. Впрочем, позже гибрид тоже может появиться на зарубежных рынках.

 

В родном Китае версию «купе» кроссовер Haval H6 актуального, третьего по счету, поколения обрел в прошлом году, там такая модификация зовется H6S. Теперь же купеобразный SUV анонсирован для экспортных рынков: одними из первых его получат жители Австралии и Новой Зеландии, причем для этих стран модель переименовали в Haval H6 GT.

Австралийское и новозеландское подразделения марки пока опубликовали лишь одно изображение грядущей премьеры, и, судя по нему, от «эски» для Поднебесной их модель внешне отличаться не будет. Ну а если сравнивать с исходным «традиционным» H6, то у H6S/GT, помимо наклоненного заднего стекла и «хвостика» багажника, еще более агрессивные бамперы, иные радиаторная решетка и спойлер, на колесных арках есть черный пластик, а задние фонари сделали раздельными. Также в арсенале «купе» значатся тормоза Brembo и шины Michelin (они обещаны и экспортному H6 GT). Длина купеобразного паркетника, предназначенного для Китая, равна 4727 мм, что на 74 мм больше, чем у обычного H6. Колесная база у машин совпадает – 2738 мм.

Картинка, которую вывесили на австралийском и новозеландском сайтах Haval

В салоне доработок меньше – «спортивные» кресла да другой декор. Ожидается, что в список стандартного оборудования зарубежной версии войдут виртуальная «приборка», мультимедиа-система с крупным тачскрином, системы автоторможения и удержания в полосе движения, адаптивный круиз-контроль.

По данным австралийских профильных СМИ, паркетник Haval H6 GT будет доступен с тем же мотором, что и исходный местный H6. Речь идет о бензиновой «турбочетверке» 2.0 мощностью 204 л.с. (320 Нм), которая сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. В Китае двигатель 2.0T мощнее – 211 л.с. и 325 Нм. Кроме того, на родине Хавейла кросс-купе еще бывает в виде гибрида с установкой Lemon DHT (может работать в параллельном или последовательном режиме) на основе бензинового турбодвигателя 1.5. Общая отдача гибридного паркетника – 243 л.с. и 530 Нм. На домашнем рынке для Haval H6S предусмотрен полный привод, в других странах версия 4WD тоже, скорее всего, будет. 

Haval H6S для Китая
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Haval H6S для Китая
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Haval H6S для Китая
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Haval H6S для Китая
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Между тем гибридный купеобразный SUV позже также может появиться за пределами КНР: в той же Австралии уже анонсирован H6 Hybrid с «традиционным» кузовом.

На австралийский и новозеландский рынки Haval H6 GT выйдет летом текущего года. «Купе» доберется и до других стран – например, новинку уже подтвердили для Украины (обычный H6 третьего поколения там тоже продают). Но в России актуальный стандартный паркетник не представлен, так что и купеобразный вариант нам вряд ли светит. Ближайшей премьерой Haval в РФ должен стать другой кроссовер – брутальный Dargo (он же DaGou в Китае).

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