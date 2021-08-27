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  • Купеобразный Haval H6 представлен в версии «под спорт», но позже ждут и «гражданский» кросс

Купеобразный Haval H6 представлен в версии «под спорт», но позже ждут и «гражданский» кросс

27.08.2021 149 0 0

«Оспортивленный» SUV предложат с бензиновой двухлитровой «турбочетверкой», а также в виде гибрида. Позже гамму может пополнить версия с более спокойным дизайном.

 

У Haval H6 уже была модификация с приставкой Coupe: ее сделали из паркетника первой генерации, рестайлинг она пережила в 2018-м (дореформенный SUV когда-то продавали и в России). Однако от, собственно, «купе» у того кросса лишь «фамилия», ведь это модель с вполне традиционным кузовом. Прежний H6 Coupe из Китая ушел, как и с большинства остальных рынков, зато купеобразную версию обрел кроссовер актуального, третьего по счету, поколения. Любопытно, что на этот раз приставку Coupe решили не использовать – новое исполнение назвали H6S, где «s», видимо, намекает на sport, ну или shark, ведь дизайнеры вдохновлялись акулами.

Haval H6S
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Haval H6S
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Haval H6S
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Haval H6S
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Итак, крышу Haval H6S покатой все же не сделали, но при этом у паркетника «наклонили» заднее стекло, плюс появился хвостик багажника. Некоторые местные СМИ пишут, что длина кросса равна 4780 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1680 мм, колесная база – 2800 мм. Однако на официальном сайте марки приведены другие размеры: 4727/1940/1729 мм, расстояние между осями – 2738 мм. Как бы то ни было, но по длине «эска» действительно превосходит стандартный «третий» H6 (4653/1886/1730 мм, колесная база – те же 2738 мм).

Haval H6S

Внешне от базового кросса купеобразный H6S также отличается более агрессивными бамперами, вдобавок у него иные радиаторная решетка и спойлер, на колесных арках есть черный пластик, а задние фонари сделали раздельными. Уже «в базе» имеются 19-дюймовые колеса и матричная головная оптика.

Салон тоже доработали, хотя и не так серьезно: внутри появились вставки «под карбон», спортивные кресла, обитые алькантарой, и яркая прострочка. В списке оборудования еще значатся виртуальная «приборка», мультимедиа-система, проекционный дисплей, система распознавания лиц, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения, камеры кругового обзора и ассистент движения в пробках.

Haval H6S
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Haval H6S
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Haval H6S
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Haval H6S
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Haval H6S предложен с бензиновой «турбочетверкой» 2.0 мощностью 211 л.с. (325 Нм) и с гибридной установкой Lemon DHT (может работать в параллельном или последовательном режиме), в состав которой вошли бензиновый турбодвигатель 1.5 и два электромотора (по одному на каждой из осей). Общая отдача гибрида – 243 л.с. и 530 Нм, заявлено, что с места до «сотни» такой кроссовер разгоняется за 7,5 секунды (показатель для чисто бензинового кросса не назвали). «Обычный» H6S бывает как с передним, так и с полным приводом.

Между тем позже Haval должен вывести на рынок «купе» с более спокойным обликом – по крайней мере, такой вариант сертифицировали ранее. «Гражданский» купеобразный паркетник спереди копирует нынешний стандартный H6, кроме того, у машин одинаковые задние фонари – со светящейся перемычкой.

Еще один купеобразный вариант Haval H6 третьего поколения на фото минпрома КНР
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Еще один купеобразный вариант Haval H6 третьего поколения на фото минпрома КНР
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Еще один купеобразный вариант Haval H6 третьего поколения на фото минпрома КНР
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Ну а «спортивное» кросс-купе H6S справит публичную премьеру уже в эти выходные, она пройдет на автосалоне в Чэнду. Цены известны, но вроде бы пока предварительные: за модель с мотором 2.0T просят минимум 138 900 юаней (около 1 585 000 рублей по текущему курсу), гибрид стоит от 154 900 юаней (1 768 000 рублей). Цена «просто» Haval H6 третьего поколения с турбомотором 1.5 (169 л.с.) и передним приводом сегодня начинается с отметки в 115 900 юаней (1 323 000 рублей).

Стандартный Haval H6 третьего поколения
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Стандартный Haval H6 третьего поколения
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Стандартный Haval H6 третьего поколения
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В России «шестерку» не продают, о планах вывести кросс последней генерации на наш рынок Haval официально не сообщал.

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