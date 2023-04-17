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Great Wall возвращается в сегмент минивэнов: представлен люксовый Wey Alpine

17.04.2023 175 0 0

Внешне дорогой китайский MPV мало чем отличается от своих конкурентов, салон же, судя по всему, еще не готов. Как бы то ни было, на домашнем рынке модель должна стартовать уже в этом году.

В гамме компании Great Wall уже был полноценный минивэн: похожий на «первую» Toyota Noah однообъемник Cowry дебютировал в 2007-м (он же Voleex V80). Спросом тот вэн не пользовался, так что уже в 2014-м производство свернули. И вот еще одна попытка закрепиться в сегменте MPV: на этот раз такая модель пополнила гамму Wey, люксового суббренда Great Wall. С китайского название новинки можно перевести как Alpine.

Почивший Great Wall Cowry, он же Voleex V80

В плане дизайна экстерьера минивэн Wey ничем не удивил, ведь гигантская радиаторная решетка с вертикальными клиньями есть у многих конкурентов: среди таковых, например, Hongqi HQ9, Voyah Dreamer и GAC Trumpchi M8. По своим габаритам Wey Alpine превзошел знакомый россиянам Toyota Alphard, длина «китайца» равна 5045 мм, ширина — 1960 мм, высота – 1900 мм, колесная база – 3085 мм. Модели положены 18-дюймовые колеса.

Wey Alpine
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Wey Alpine
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Wey Alpine
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Wey Alpine
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Интерьер марка еще не показала, да и, судя по наглухо тонированным стеклам, он пока не готов. Впрочем, вездесущим фотошпионам уже удалось заглянуть в салон тестового прототипа, так вот внутри тоже все стандартно – Wey Alpine достанется табло, то есть помещенные в единый корпус виртуальная приборка и тачскрин мультимедийной системы. Ожидается, что минивэн предложат в шестиместном исполнении.

Wey Alpine

Новинка Wey будет доступна в виде подзаряжаемого гибрида с установкой на основе бензиновой «турбочетверки» 1.5 (156 л.с.). Сам производитель все характеристики, опять же, пока не опубликовал. Некоторые местные профильные медиа полагают, что совокупная отдача Alpine составит примерно 396 л.с., и что вэну достанется батарея емкостью 39,67 кВт*ч, с которой MPV только на электротяге сможет проехать где-то 204 км (по циклу WLTC; аналогичная система есть и у кроссоверов бренда).

Wey Alpine
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Wey Alpine
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Презентацию Wey Alpine проведут уже 18 апреля на Шанхайском автосалоне, на домашний рынок минивэн должен выйти до конца текущего года.

Напомним, в России марка Wey сегодня официально не представлена. При этом ранее один из ее паркетников ловили в РФ, то есть не исключено, что Great Wall все же выведет бренд на наш рынок.

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