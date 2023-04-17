Great Wall возвращается в сегмент минивэнов: представлен люксовый Wey Alpine

Внешне дорогой китайский MPV мало чем отличается от своих конкурентов, салон же, судя по всему, еще не готов. Как бы то ни было, на домашнем рынке модель должна стартовать уже в этом году.

В гамме компании Great Wall уже был полноценный минивэн: похожий на «первую» Toyota Noah однообъемник Cowry дебютировал в 2007-м (он же Voleex V80). Спросом тот вэн не пользовался, так что уже в 2014-м производство свернули. И вот еще одна попытка закрепиться в сегменте MPV: на этот раз такая модель пополнила гамму Wey, люксового суббренда Great Wall. С китайского название новинки можно перевести как Alpine.

Почивший Great Wall Cowry, он же Voleex V80

В плане дизайна экстерьера минивэн Wey ничем не удивил, ведь гигантская радиаторная решетка с вертикальными клиньями есть у многих конкурентов: среди таковых, например, Hongqi HQ9, Voyah Dreamer и GAC Trumpchi M8. По своим габаритам Wey Alpine превзошел знакомый россиянам Toyota Alphard, длина «китайца» равна 5045 мм, ширина — 1960 мм, высота – 1900 мм, колесная база – 3085 мм. Модели положены 18-дюймовые колеса.



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Интерьер марка еще не показала, да и, судя по наглухо тонированным стеклам, он пока не готов. Впрочем, вездесущим фотошпионам уже удалось заглянуть в салон тестового прототипа, так вот внутри тоже все стандартно – Wey Alpine достанется табло, то есть помещенные в единый корпус виртуальная приборка и тачскрин мультимедийной системы. Ожидается, что минивэн предложат в шестиместном исполнении.



Wey Alpine

Новинка Wey будет доступна в виде подзаряжаемого гибрида с установкой на основе бензиновой «турбочетверки» 1.5 (156 л.с.). Сам производитель все характеристики, опять же, пока не опубликовал. Некоторые местные профильные медиа полагают, что совокупная отдача Alpine составит примерно 396 л.с., и что вэну достанется батарея емкостью 39,67 кВт*ч, с которой MPV только на электротяге сможет проехать где-то 204 км (по циклу WLTC; аналогичная система есть и у кроссоверов бренда).



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Презентацию Wey Alpine проведут уже 18 апреля на Шанхайском автосалоне, на домашний рынок минивэн должен выйти до конца текущего года.



Напомним, в России марка Wey сегодня официально не представлена. При этом ранее один из ее паркетников ловили в РФ, то есть не исключено, что Great Wall все же выведет бренд на наш рынок.