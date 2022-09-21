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Роскошный минивэн Hongqi HQ9 поступил в продажу

21.09.2022 279 0 0

На данный момент дорогой MPV доступен с безальтернативной двухлитровой «турбочетверкой», позже должен появиться подзаряжаемый гибрид.

 

Вэн под индексом HQ9 принадлежащий китайскому концерну FAW люксовый бренд Hongqi («хунцы» или «красное знамя») рассекретил еще летом, тогда же открыли прием предварительных заказов. А теперь в Поднебесной опубликован точный прайс-лист и дан старт «живым» продажам. Отметим, это уже третья крупная серийная премьера Hongqi в текущем году: ранее на местный рынок вышли рамный внедорожник LS7 и седан H5 второго поколения. Ну и добавим, что сегмент MPV довольно востребован в Китае, причем особым спросом минивэны пользуются в бизнес-среде, ведь однообъемник так легко превратить в мобильный офис. Вот и HQ9 адресован прежде всего бизнесменам.

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Несмотря на статус «люкса», в плане техники Hongqi HQ9 ничего выдающегося пока не предложил. В основе модели лежит переднеприводная платформа. Под капотом установлена бензиновая «турбочетверка» 2.0, которая выдает 252 л.с. и 380 Нм, двигатель сочетается с восьмиступенчатым «автоматом». Позже вэн должен получить подзаряжаемую гибридную версию, но подробностей о начинке еще нет.

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Длина Hongqi HQ9 равна 5222 мм, ширина – 2005 мм, высота – 1935 мм, колесная база – 3200 мм. Если не учитывать высоту, то «китаец» по всем параметрам обогнал и знакомый россиянам минивэн Toyota Alphard, и сделанный на базе последнего вэн Lexus LM. HQ9 «стоит» на 18-дюймовых колесах.

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Внешность сделали в актуальном фирменном стиле Hongqi, главная «фишка» которого – огромная радиаторная решетка а ля Rolls-Royce. Внутри – 7-дюймовый экран «приборки» и мультимедийная система с тачскрином диагональю 16,2 дюйма. У минивэна семиместный салон с двумя отдельными креслами во втором ряду, которые имеют электрорегулировки, выдвижные подставки для ног, вентиляцию и функцию массажа. А управлять всеми настройками пассажирам второго ряда предлагается с помощью собственных пультов – сенсорные панели встроены в подлокотники.

Также в арсенале Hongqi HQ9 значатся панорамная крыша, проекционный дисплей, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе движения и продвинутый автопарковщик.

За новый минивэн просят 51 000 – 76 500 долларов. Hongqi HQ9 будет конкурировать не только с упомянутыми выше Toyota Alphard и Lexus LM, но также с Voyah Dreamer, Buick GL8 Avenir и GAC Trumpchi M8 Master.

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