Роскошный минивэн Hongqi HQ9 поступил в продажу

Вэн под индексом HQ9 принадлежащий китайскому концерну FAW люксовый бренд Hongqi («хунцы» или «красное знамя») рассекретил еще летом, тогда же открыли прием предварительных заказов. А теперь в Поднебесной опубликован точный прайс-лист и дан старт «живым» продажам. Отметим, это уже третья крупная серийная премьера Hongqi в текущем году: ранее на местный рынок вышли рамный внедорожник LS7 и седан H5 второго поколения. Ну и добавим, что сегмент MPV довольно востребован в Китае, причем особым спросом минивэны пользуются в бизнес-среде, ведь однообъемник так легко превратить в мобильный офис. Вот и HQ9 адресован прежде всего бизнесменам.

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Несмотря на статус «люкса», в плане техники Hongqi HQ9 ничего выдающегося пока не предложил. В основе модели лежит переднеприводная платформа. Под капотом установлена бензиновая «турбочетверка» 2.0, которая выдает 252 л.с. и 380 Нм, двигатель сочетается с восьмиступенчатым «автоматом». Позже вэн должен получить подзаряжаемую гибридную версию, но подробностей о начинке еще нет.



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Длина Hongqi HQ9 равна 5222 мм, ширина – 2005 мм, высота – 1935 мм, колесная база – 3200 мм. Если не учитывать высоту, то «китаец» по всем параметрам обогнал и знакомый россиянам минивэн Toyota Alphard, и сделанный на базе последнего вэн Lexus LM. HQ9 «стоит» на 18-дюймовых колесах.



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Внешность сделали в актуальном фирменном стиле Hongqi, главная «фишка» которого – огромная радиаторная решетка а ля Rolls-Royce. Внутри – 7-дюймовый экран «приборки» и мультимедийная система с тачскрином диагональю 16,2 дюйма. У минивэна семиместный салон с двумя отдельными креслами во втором ряду, которые имеют электрорегулировки, выдвижные подставки для ног, вентиляцию и функцию массажа. А управлять всеми настройками пассажирам второго ряда предлагается с помощью собственных пультов – сенсорные панели встроены в подлокотники.



Также в арсенале Hongqi HQ9 значатся панорамная крыша, проекционный дисплей, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе движения и продвинутый автопарковщик.



За новый минивэн просят 51 000 – 76 500 долларов. Hongqi HQ9 будет конкурировать не только с упомянутыми выше Toyota Alphard и Lexus LM, но также с Voyah Dreamer, Buick GL8 Avenir и GAC Trumpchi M8 Master.