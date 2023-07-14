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  • Новый Peugeot 3008: первые фото экстерьера и некоторые подробности о платформе

Новый Peugeot 3008: первые фото экстерьера и некоторые подробности о платформе

14.07.2023 89 0 0

Марка Peugeot, входящая в корпорацию Stellantis, продолжает разогревать публику перед грядущим осенним дебютом кроссовера 3008 третьего поколения. Модель сменит форм-фактор и получит новую электрическую платформу STLA Medium.

Ещё в начале этого года марка Peugeot заявила, что новый 3008-й станет первой серийной моделью корпорации Stellantis на модульной платформе STLA Medium, анонсированной в 2021 году вместе с тремя другими новыми платформами — STLA Small, STLA Large и STLA Frame. Полноценная премьера кроссовера третьего поколения состоится в сентябре, и поскольку он переедет на электрическую платформу, ему положена буква Е в названии, официальное имя — Peugeot E-3008.

Будут ли у нового Peugeot 3008 «углеводородные» версии или хотя бы гибридные, пока неизвестно. Платформы STLA изначально разрабатывались как электромобильные, но в теории ничто не мешает подкатить под версии с ДВС старую платформу EMP2.

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В июне был рассекречен салон нового Peugeot 3008 с довольно скульптурной передней панелью, увенчанной 21-дюймовым панорамным двухэкранным табло, а вчера пресс-служба Peugeot опубликовала первые изображения внешности. Как видно, компактный кроссовер сменил форм-фактор и теперь имеет покатую корму, то есть его можно назвать купеобразным кроссовером или кросс-лифтбеком/фастбеком — точное решение кормы пока понять невозможно, то есть неясно, открывается ли крышка багажника вместе с задним стеклом или без него.

«Оптика» нового Peugeot 3008 сюрпризов не обещает, она выполнена в духе других свежих моделей марки. Фирменный «гриль», судя по всему, будет полностью глухим, но с имитирующим сетку рисунком. В профиль также заметен довольно крупный передний свес, совершенно необязательный для электромобиля. Для колёс предусмотрены цветные вставки.

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На прошлой неделе корпорация Stellantis опубликовала первые фотографии и основные технические характеристики платформы STLA Medium: она имеет 400-вольтовую архитектуру и предназначена для моделей классов С и D с колёсной базой от 2700 до 2900 мм и габаритной длиной от 4,3 до 4,9 м. Максимальная ёмкость батареи — 98 кВт·ч, максимальный запас хода на одной зарядке превысит 700 км по циклу WLTP. На платформе STLA Medium можно делать одномоторные переднеприводные либо двухмоторные полноприводные модели, максимальная мощность каждого электромотора может варьироваться в диапазоне от 160 до 285 кВт (от 217,5 до 387,5 л.с.). Какие моторы и батарея будут у Peugeot E-3008, пока неизвестно.

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Добавим, что в прошлом году Peugeot 3008, по данным аналитического агентства JATO Dynamics, разошёлся в Европе тиражом 106 752 шт., пропустив вперёд в классе компактных кроссоверов Hyundai Tucson (продано 150 803 шт.), Kia Spotage (137 353 шт.), Ford Kuga (127 266 шт.), Nissan Qashqai (116 365 шт.) и VW Tiguan (116 334 шт.).

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