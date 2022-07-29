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  • Обновлённый DS 7 для Эмманюэля Макрона: не самый мощный, зато самый длинный

Обновлённый DS 7 для Эмманюэля Макрона: не самый мощный, зато самый длинный

29.07.2022 212 0 0

Действующий президент Франции получил уже третью по счёту версию кроссовера DS 7, она называется Elysee, имеет бронированный кузов, увеличенную на 200 мм колёсную базу и особый декор.

 

В апреле этого года Эмманюэль Макрон во второй раз стал президентом Франции, инаугурация прошла в мае. Ровно пять лет назад, в мае 2017 года, Макрон по такому же случаю ездил по Парижу на тогда совсем ещё свежем кроссовере DS 7 Crossback в спецверсии Presidentiel, её главное отличие от стоковой машины состояло в сдвижной матерчатой крыше — она позволила Макрону стоять в кроссовере во время поездки во весь рост и приветствовать граждан.

DS 7 Crossback Presidentiel и DS 7 Crossback Elysee
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DS 7 Crossback Presidentiel и DS 7 Crossback Elysee
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В ноябре прошлого года корпорация Stellantis подогнала французскому президенту куда более серьёзно переделанный DS 7 Crossback Elysee, удлинённый и с бронированным кузовом, но исходная модель в июне пережила рестайлинг, так что теперь Макрону выдали уже третью по счёту спецверсию — DS 7 Elysee, слово Crossback из названия исчезло, как и у обычного обновлённого DS 7. В техническом плане новая машина французского президента повторяет прошлогоднюю: вставка за центральными стойками кузова увеличила колёсную базу на 200 мм до 2938 мм, габаритная длина выросла с 4593 до 4793 мм, запас пространства для ног во втором ряду стал больше на 545 мм.

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Фотографий интерьера президентского кроссовера пресс-служба Stellantis на сей раз на опубликовала, сообщается лишь, что вместо цельного дивана во втором ряду установлены два раздельных кресла с кожаной обивкой чёрного базальтового цвета и удобными подлокотниками. Потолок обшит алькантарой, рядом с креслом президента есть площадка с беспроводной зарядкой для смартфона, несколько USB-портов и держатель для бумаг.

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Особенности бронирования, разумеется, не разглашаются. Внешние особенности DS 7 Elysee — это традиционный для машин президентского кортежа Франции чернильно-синий цвет Ink Blue, 20-дюймовые колёсные диски особого дизайна, эмблемы с цветами французского флага, вмонтированные в радиаторную решётку спецсигналы, выдвижные флагштоки в передних крыльях и декоративные таблички на передних дверях с литерами RF, которые расшифровываются как République Française, то есть Французская Республика.

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Силовая установка — такая же, как у серийной гибридной версии E-Tense 300, то есть с полным приводом (задние колёса вращает электромотор) и пиковой мощностью в 300 л.с. Между тем «гражданский» DS 7 вместе с обновлением обзавёлся новой топовой модификацией E-Tense 360, у которой совокупная отдача силовой установки повышена до 360 л.с., а шасси доработано спортивным подразделением DS Performance, но для президентского кроссовера спортивный апгрейд, вероятно, оказался неуместным.

Впервые на публике в новом автомобиле Макрон показался 14 июля, в День взятия Бастилии.

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Добавим, что французский автопром сейчас не выпускает полноценных представительских автомобилей, хотя в гамме той же марки DS имеет вполне достойный бизнес-седан DS 9. Почему его не дают Макрону, неизвестно. Полагаем, это связано с тем, что DS 9 выпускается только в Китае, а соображения престижа требуют, чтобы французский президент ездил на машине французской сборки (DS 7 собирают во французском Мюлузе).

В будущем французский лидер вполне может пересесть на эффектный водородный седан Machina французского стартапа Hopium, его выпуск должен начаться в 2025 году.

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