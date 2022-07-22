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  • Hopium Machina: водородный конкурент Tesla Molel S готовится к премьере в Париже

Hopium Machina: водородный конкурент Tesla Molel S готовится к премьере в Париже

22.07.2022 88 0 0

Французский водородный стартап Hopium продолжает разрабатывать свою первую и пока единственную модель — седан Hopium, способный проехать свыше 1000 км на одной заправке. Впервые опубликованы изображения интерьера и объявлено, что живая премьера состоится в середине октября на Парижском автосалоне.

 

Hopium — детище французского гонщика и предпринимателя Оливье Ломбара, стартап является частью основанной им же водородной энергетической компании Hydrogen Motive Company (HMC), которая хочет наладить массовое производство водорода с помощью углерод-нейтральных технологий, то есть с помощью энергии солнца, воды и ветра.

Компьютерные рендеры седана Machina компания опубликовала осенью 2020 года, а уже летом 2021 года прототип нарезал круги на французском автодроме Лина-Монлери и тогда же был объявлен приём предзаказов на пилотную партию из 1000 экземпляров. Пресс-релиз от 28 сентября 2021 года утверждает, что весь дебютный тираж был успешно забронирован, притом что цена одного экземпляра составляет 120 тысяч евро. Серийное производство Hopium Machina планируется наладить в 2025 году.

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На днях Hopium сообщил, что слегка изменил дизайн седана и впервые опубликовал изображения его интерьера. У кузова слегка изменились пропорции (например, уменьшился отступ между передними колёсными арками и передними дверьми), обводы стали более округлыми, исчезли рёбра на уровне поясной линии и дверные ручки. Нынешний вариант дизайна компания называет концептом Hopium Machina Vision, в таком виде седан покажут посетителям Парижского автосалона в октябре. На пути к серийному производству наверняка будут новые редакции дизайна, хотя принципиально облик уже не изменится.

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Салон, как теперь модно, выполнен в стиле хай-тек минимализма и отделан дорогими материалами — в пресс-релизе подчёркнуто, что все они произведены на территории Европы (то есть затраты на логистику минимальные, экономится энергия, снижаются антропогенные выбросы СО2). Передняя панель имеет монолитное широкоформатное табло, которое может наполовину опускаться в недра панели, оставив водителю и пассажирам только узкую полоску с необходимой информацией.

Витиеватый центральный тоннель напоминает замысловатую абстрактную скульптуру, он высокий и тянется через весь салон, так как внутри находится основной баллон для хранения водорода. Во втором ряду соответственно установлены два индивидуальный кресла.

Второй, маленький баллон расположен поперечно над задней осью. Под задними сиденьями находится буферная аккумуляторная батарея небольшой ёмкости. Электрохимический генератор размещён спереди под капотом. Заявленная мощность силовой установки — свыше 500 л.с., максимальная скорость — 230 км/ч, дальность хода на одной заправке — свыше 1000 км, при этом заправка баков водородом занимает всего 3 минуты. Передняя подвеска, судя по картинке, — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная, в качестве упругих элементов используются пневмостойки. Другие технические детали пока засекречены.

Добавим, что тема водородной энергетики резко актуализировалась в Европе в последние два года, власти ЕС субсидируют развитие этой отрасли, так как водород представляется сегодня единственной возможностью электрифицировать/сделать экологически чистыми магистральные коммерческие автомобили, которые ежедневно проезжают сотни и даже тысячи километров и не могут часами простаивать у розеток. Более того, сразу несколько компаний заявили о разработке водородных ДВС.

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