Новинки ×

Новый седан Infiniti Q50: первые изображения

23.08.2025 258 0 1

Пару дней назад появилась информация о том, что компания Infiniti всё-таки намерена возродить снятый с производства седан Q50, и мы решили представить, что из этого может получиться.

Среднеразмерный седан Infiniti Q50 первого и единственного пока поколения дебютировал в 2013 году, став наследником серии G, которая производилась с 1990 года. Модель продержалась на конвейере аж до 2024 года, после чего покинула модельный ряд без наследника, оставив в гамме только кроссоверы и внедорожник QX80. Изначально предполагалось, что на смену седану придёт полностью электрическая модель, однако в связи со снижением спроса на электромобили этот проект был заморожен. Теперь же стало известно о планах сделать новый Q50, и он будет бензиновым.

Infiniti Q50 первого поколения
1 / 3
Infiniti Q50 первого поколения
2 / 3
Infiniti Q50 первого поколения
3 / 3

Информации о внешнем виде будущей новинки пока немного, известно лишь, что она должна получить эффектную внешность, а наиболее ярким её элементом станут круглые фонари в стиле старых моделей Nissan Skyline (именно под этим названием Infiniti Q50 предлагался и продолжает продаваться в Японии). Можно предположить, что передняя часть будет выполнена в новом стиле компании с большой решёткой радиатора и пунктирными ходовыми огнями в её верхней части, переходящими на фары.

Рендер нового Infiniti Q50

Седан сохранит классическую заднеприводную компоновку, при этом наверняка будут и версии с полным приводом. Под капотом ожидается заслуженный 3,0-литровый V6 серии VR30DDTT с двумя турбокомпрессорами, который устанавливается на нынешний Nissan Skyline Nismo, при этом мотор будет форсирован с 420 до примерно 450 л.с. На последнем двигатель агрегатируется 7-ступенчатым «автоматом», а на Инфинити появится оригинальная по нынешним временам опция в виде механической коробки передач.

Рендер нового Infiniti Q50

Премьера нового седана Q50 ожидается ближе к 2027 году. Напомним, ранее в этом месяце показали купеобразный кроссовер Infiniti QX65 Monograph, дизайн которого навеян культовым FX.  

седан рендеры "Колёса.ру" новинки Infiniti Infiniti Q50

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / История Не все любят морепродукты: история разработки и особенности Infiniti FX Недавно мы вспоминали о том, как свыше двадцати лет назад Porsche Cayenne совершил настоящую революцию в сегменте престижных внедорожников. В то время он был далеко не единственным, ведь и... 392 1 1 23.08.2025
Статьи / Выбор авто Exeed RX и компания: как купить премиальный кроссовер на выгодных условиях Кросс-купе – это тип кузова, который решает сразу две задачи: получить удобный современный автомобиль на каждый день и выделиться в потоке. Поэтому спрос на такие модели остается сравнительн... 1104 1 0 22.08.2025
Статьи / Гаджеты Почти как в Голливуде: тестируем первую советскую автосигнализацию с радиобрелоком В конце 80-х и начале 90-х годов в СССР уже можно было купить сингапурские и тайваньские автосигнализации с удобными радиобрелоками и громкими пьезосиренами. Стоили они дорого, но могли дари... 424 0 0 21.08.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Крыша, как у Maybach, и внезапная локализация: тест-драйв Voyah Free EVR Кроссовер Free, который был первенцем марки Voyah, вышел на российский рынок в ноябре 2022 года. С тех пор прошло лишь чуть больше двух лет, а в наших руках уже оказалась рестайлинговая верс... 8745 1 2 25.03.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 8298 3 7 03.07.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Почти как Dargo, только лучше: первый тест-драйв Haval H7 Haval DaGou второго поколения, он же Big Dog, на китайском рынке появился ещё в 2023 году, а теперь «Большой пёс» добрался и до России. Правда, глобальная версия кроссовера стала в итоге отд... 7620 7 6 18.04.2025
Обсуждаемое
14 Иранская тонировка – угроза нации или способ пополнить бюджет?
11 Новый цех мехобработки завода Haval: алмазные россыпи и толщина волоса
6 С завода – в грязь: тест-драйв Нива Тайга компании Промтех
Новые комментарии
Change privacy settings