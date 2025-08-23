Пару дней назад появилась информация о том, что компания Infiniti всё-таки намерена возродить снятый с производства седан Q50 , и мы решили представить, что из этого может получиться.

Среднеразмерный седан Infiniti Q50 первого и единственного пока поколения дебютировал в 2013 году, став наследником серии G, которая производилась с 1990 года. Модель продержалась на конвейере аж до 2024 года, после чего покинула модельный ряд без наследника, оставив в гамме только кроссоверы и внедорожник QX80. Изначально предполагалось, что на смену седану придёт полностью электрическая модель, однако в связи со снижением спроса на электромобили этот проект был заморожен. Теперь же стало известно о планах сделать новый Q50, и он будет бензиновым.

Infiniti Q50 первого поколения 1 / 3 Infiniti Q50 первого поколения 2 / 3 Infiniti Q50 первого поколения 3 / 3

Информации о внешнем виде будущей новинки пока немного, известно лишь, что она должна получить эффектную внешность, а наиболее ярким её элементом станут круглые фонари в стиле старых моделей Nissan Skyline (именно под этим названием Infiniti Q50 предлагался и продолжает продаваться в Японии). Можно предположить, что передняя часть будет выполнена в новом стиле компании с большой решёткой радиатора и пунктирными ходовыми огнями в её верхней части, переходящими на фары.

Рендер нового Infiniti Q50

Седан сохранит классическую заднеприводную компоновку, при этом наверняка будут и версии с полным приводом. Под капотом ожидается заслуженный 3,0-литровый V6 серии VR30DDTT с двумя турбокомпрессорами, который устанавливается на нынешний Nissan Skyline Nismo, при этом мотор будет форсирован с 420 до примерно 450 л.с. На последнем двигатель агрегатируется 7-ступенчатым «автоматом», а на Инфинити появится оригинальная по нынешним временам опция в виде механической коробки передач.

Премьера нового седана Q50 ожидается ближе к 2027 году. Напомним, ранее в этом месяце показали купеобразный кроссовер Infiniti QX65 Monograph, дизайн которого навеян культовым FX.