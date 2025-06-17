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  • Nissan Leaf в виде кроссовера: два варианта мощности и только передний привод

Nissan Leaf в виде кроссовера: два варианта мощности и только передний привод

17.06.2025 188 0 1

Компания Nissan официально представила электрокар Leaf следующего, третьего по счету поколения. Из хэтчбека модель превратилась в купеобразный паркетник. Кое-где новинка стартует уже этой осенью.

Электрический хэтчбек Nissan Leaf первой генерации дебютировал в 2010 году, во второе поколение он перешел в 2018-м. Согласно данным самой компании, совокупный тираж пятидверки по всему миру превысил 700 000 экземпляров. И вот представлен «третий» Leaf, причем теперь это не хэтч, а купеобразный кроссовер.

Новый Nissan Leaf, версия для США
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Новый Nissan Leaf, версия для США
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Новый Nissan Leaf, версия для США
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Кросс-купе построено на платформе CMF-EV, которая лежит и в основе старшего паркетника Nissan Ariya, а также «электричек» Renault. При этом свежий Leaf имеет многорычажную заднюю подвеску, тогда как у предшественника полузависимая подвеска.

Новый Nissan Leaf, версия для США

В новом поколении электрокар слегка усох. Длина американской версии составляет 4405 мм, машин для Японии и Европы – 4360 и 4350 мм соответственно. Колесная база едина для всех регионов – 2690 мм. Для сравнения, размеры прежнего хэтча для США – 4481 и 2700 мм. Зато коэффициент аэродинамического сопротивления стал меньше: показатель европейского кроссовера – 0,25, «купе» для Японии и Штатов – 0,26 (прежде у всех версий было 0,28). Разница объясняется тем, что «старосветскому» новому Nissan Leaf достались «уникальные» колеса и корпуса наружных зеркал.

Новый Nissan Leaf, версия для Европы
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Новый Nissan Leaf, версия для Европы
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Новый Nissan Leaf, версия для Европы
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Новый Nissan Leaf, версия для Европы
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Новый Nissan Leaf, версия для Европы
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Среди особенностей дизайна экстерьера, помимо, конечно, силуэта, — клыкастые фары, которые вдобавок объединены между собой светящейся плашкой, и задранный «хвост» багажника, задние фонари имеют 3D-рисунок. Ручки передних дверей сделаны выдвижными, задние ручки спрятаны сверху. Модели положены 18- или 19-дюймовые диски.

Новый Nissan Leaf, версия для Европы
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Новый Nissan Leaf, версия для Европы
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Новый Nissan Leaf, версия для Европы
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Внутри – лаконичная передняя панель, «сплющенный» двухспицевый руль и табло, то есть объединенные экраны приборки и мультимедиа. В зависимости от комплектации Leaf-кроссовер может иметь экраны диагональю 12,3 или 14,3 дюйма каждый. Под центральным тачскрином расположен ряд сенсорных же кнопок. Кресла могут быть обиты тканью, обычной «экокожей» или более дорогим мягким материалом TailorFit. Объем багажника версий для США и Японии – 420 литров по методике VDA, а у еврокросса – 437 литров.

Новый Nissan Leaf, версия для США
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Новый Nissan Leaf, версия для США
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Новый Nissan Leaf, версия для США
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Новый Nissan Leaf, версия для США
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Новый Nissan Leaf, версия для США
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Новый Nissan Leaf, версия для США
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Новый Nissan Leaf, версия для США
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Новый Nissan Leaf, версия для США
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В списке оборудования нового Nissan Leaf также заявлены: панорамная электрохромная крыша (можно затемнять отдельные секции), прикрепленная к центральному подлокотнику беспроводная зарядка для смартфона, аудиосистема Bose с десятью динамиками (включая интегрированные в подголовники передних кресел). Ну и разумеется, в арсенале паркетника значатся современные водительские ассистенты.

Новый Nissan Leaf, версия для Европы
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Новый Nissan Leaf, версия для Европы
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Новый Nissan Leaf, версия для Европы
3 / 9
Новый Nissan Leaf, версия для Европы
4 / 9
Новый Nissan Leaf, версия для Европы
5 / 9
Новый Nissan Leaf, версия для Европы
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Новый Nissan Leaf, версия для Европы
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Новый Nissan Leaf, версия для Европы
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Новый Nissan Leaf, версия для Европы
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Nissan Leaf предложат в двух модификациях, но обе – исключительно с передним приводом. «Простые» версии получили электромотор мощностью 177 л.с. (345 Нм) и батарею емкостью 52 кВт*ч. У дорогих исполнений – электродвигатель мощностью 218 л.с. (355 Нм) и аккумулятор на 75 кВт*ч. Адресованный Европе кроссовер с базовой батареей проедет 436 км по циклу WLTP, с топовой – 604 км. Максимальная скорость евроверсии – 160 км/ч. 

Новый Nissan Leaf, версия для Европы

Для американского Leaf пока заявлен только запас хода со старшим аккумулятором – 303 мили (488 км) по местному циклу. Кстати, предназначенные для США машины имеют стандартный разъем NACS, что обеспечивает доступ к сети Tesla Supercharger.

Новый Nissan Leaf, версия для США

Производство кроссовера Nissan Leaf наладят в Японии и Великобритании. Одними из первых модель нового поколения получат американцы (им предложат машины японской сборки) – в Штатах продажи стартуют уже осенью. У европейских же дилеров электрокары должны появиться в следующем году. Цены объявят дополнительно.

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