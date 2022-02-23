Представлен обновлённый Nissan Leaf: обошлись декором

Электрокар Nissan Leaf актуального, второго по счету, поколения дебютировал в 2017 году, полномасштабное наступление на мировой рынок он начал в 2018-м. И вот раскрыт модернизированный хэтчбек, правда, пока только в европейской спецификации. К слову, минувший год Leaf закончил в Старом Свете в «плюсе»: согласно статистике JATO Dynamics, там было реализовано 34 985 единиц – на 12% больше, чем в 2020-м. Но, например, электрохэтч Volkswagen ID.3 в Европе разошелся тиражом 69 206 экземпляров, ну а лидер среди «зелени» – Tesla Model 3 – и вовсе недосягаем (141 429 штук). Обновки вряд ли приблизят Leaf хотя бы к Фольксвагену, ведь они довольно скромные.

Итак, модель получила новые эмблемы Ниссана, с передней части убрали хромированный V-образный элемент – заглушка на месте радиаторной решетки теперь полностью черная. Также Leaf достались диски нового дизайна (16- и 17-дюймовые), плюс расширена палитра цветов кузова. В салоне без перемен, ассистентов тоже не прибавилось.



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О начинке компания не рассказала, в Nissan лишь упомянули запас хода топового варианта Leaf e+, и он такой же, как у дореформенного хэтча: 385 км по циклу WLTP. Судя по всему, техника прежняя. Те самые 385 км может проехать Nissan Leaf e+ с батареей емкостью 62 кВт*ч и 217-сильным электромотором. Версии попроще имеют 150-сильный электродвигатель и аккумулятор на 40 кВт*ч, дальнобойность — 270 км.



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В Европе Nissan Leaf 2022 модельного года стартует в апреле.



Напомним, Ниссан рассматривал возможность вывести нынешний электрохэтч на наш рынок, но в свободной продаже модель так и не появилась, что, впрочем, не мешает россиянам пригонять Leaf из-за рубежа.

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Между тем в глобальном масштабе компания готовит более десятка новых «электричек», есть среди них и модель, адресованная прежде всего Европе: она придет на смену компакту Micra.

