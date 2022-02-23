Рестайлинг ×

Представлен обновлённый Nissan Leaf: обошлись декором

23.02.2022 183 0 0

«Зеленому» хэтчу слегка подправили внешний облик. Продажи стартуют весной, как и прежде, модель предложат с двумя установками на выбор.

 

Электрокар Nissan Leaf актуального, второго по счету, поколения дебютировал в 2017 году, полномасштабное наступление на мировой рынок он начал в 2018-м. И вот раскрыт модернизированный хэтчбек, правда, пока только в европейской спецификации. К слову, минувший год Leaf закончил в Старом Свете в «плюсе»: согласно статистике JATO Dynamics, там было реализовано 34 985 единиц – на 12% больше, чем в 2020-м. Но, например, электрохэтч Volkswagen ID.3 в Европе разошелся тиражом 69 206 экземпляров, ну а лидер среди «зелени» – Tesla Model 3 – и вовсе недосягаем (141 429 штук). Обновки вряд ли приблизят Leaf хотя бы к Фольксвагену, ведь они довольно скромные.

Итак, модель получила новые эмблемы Ниссана, с передней части убрали хромированный V-образный элемент – заглушка на месте радиаторной решетки теперь полностью черная. Также Leaf достались диски нового дизайна (16- и 17-дюймовые), плюс расширена палитра цветов кузова. В салоне без перемен, ассистентов тоже не прибавилось.

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

О начинке компания не рассказала, в Nissan лишь упомянули запас хода топового варианта Leaf e+, и он такой же, как у дореформенного хэтча: 385 км по циклу WLTP. Судя по всему, техника прежняя. Те самые 385 км может проехать Nissan Leaf e+ с батареей емкостью 62 кВт*ч и 217-сильным электромотором. Версии попроще имеют 150-сильный электродвигатель и аккумулятор на 40 кВт*ч, дальнобойность — 270 км.

1 / 2
2 / 2

В Европе Nissan Leaf 2022 модельного года стартует в апреле.

Напомним, Ниссан рассматривал возможность вывести нынешний электрохэтч на наш рынок, но в свободной продаже модель так и не появилась, что, впрочем, не мешает россиянам пригонять Leaf из-за рубежа.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Между тем в глобальном масштабе компания готовит более десятка новых «электричек», есть среди них и модель, адресованная прежде всего Европе: она придет на смену компакту Micra.

хэтчбек авторынок электромобиль новинки рестайлинг Nissan Nissan Leaf

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Peugeot 3008 l с пробегом: очень хороший кузов, внутри которого живут глюки электрики Peugeot в России любят далеко не все. Рассуждают штампами: масло не течёт только из магнитолы, дизайн – на любителя, ремонт – это хроническое состояние, а не процесс. На самом деле, конечно,... 221 0 0 23.02.2022
Статьи / Авто недели Почти полная свобода выбора: стоит ли покупать Hyundai Santa Fe III за 2,3 миллиона рублей Вторичный рынок – штука непредсказуемая. Неделю назад мы выбирали за 2 миллиона кроссовер от Mercedes-Benz, а сегодня посмотрим в сторону корейского автомобиля за те же деньги и почти того... 4249 1 3 22.02.2022
Статьи / Авто с пробегом 5 причин покупать и не покупать Opel Astra J Скажем честно: Opel в России не очень любят. Над ним смеются, про него рассказывают анекдоты, качеству юмора которых позавидует Петросян, Мартиросян и прочие их коллеги. Зря, между прочим. Б... 3811 10 2 22.02.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 15 литров, 600 сил и полный комфорт: тест-драйв Урал-ТМ Барс за 20 миллионов Я не очень люблю серийные машины, которые прошли какую-то модернизацию. От них почти всегда веет какой-то небрежностью, кустарщиной, невниманием к деталям, а в самых запущенных случаях – син... 18908 0 22 14.01.2022
Тест-драйвы / Авто с пробегом Полный сток, зелёный салон и 400 тысяч пробега: опыт владения Mercedes S124 Казалось, еще недавно 124-е Мерседесы, любимые народом, вовсю покупали на вторичке для езды как уже непрестижную, но сверхнадежную и неубиваемую машину, однако это время безвозвратно прошло…... 16286 21 23 02.12.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Genesis GV70: приборка с 3D-эффектом, салон круче, чем у BMW, и экономия в миллион Младший кроссовер корейского премиум-бренда записал в свои конкуренты Audi Q5, BMW X3 и Mercedes-Benz GLC. Способен ли корейский выскочка отбить покупателей у признанных авторитетов? 15113 1 6 18.10.2021
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
Больше
Change privacy settings