Nissan анонсировал электрическую замену Micra – лупоглазый хэтч французской сборки

В рамках представленной сегодня обновлённой стратегии развития альянса Renault-Nissan-Mitsubishi компания Nissan показала тизеры нового субкомпактного электрического хэтчбека, который придёт на смену модели Micra после 2024 года.

Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi решил в очередной раз скорректировать стратегию развития до 2030 года — на сей раз в сторону более глубокой унификации. Согласно свежим вводным, доля моделей на общих платформах с сегодняшних 60% увеличится до 80% к 2026 году, а общее число моделей уменьшится с 100 до 90 (в это число входят в том числе модели бюджетных марок Dacia и Lada). К 2030 году альянс выведет 35 новых электрических моделей, в разработку которых инвестирует 23 млрд евро.

Под новые «электрички» зарезервировано аж пять платформ: уже совсем не новая бюджетная CMF-AEV от Dacia Spring, KEI-EV для японских кей-каров, LCV-EV для коммерческих автомобилей, CMF-BEV для субкомпактных моделей, CMF-EV для компактных и среднеразмерных электромобилей.

Каждый из брендов альянса будет вносить свой посильный вклад в разработку новых электромобилей, на плечи специалистов Nissan легла, пожалуй, самая сложная задача — разработка твердотельных батарей ASSB (all-solid-state battery), производство которых должно начаться в 2028 году. В случае успешного запуска стоимость 1 кВт·ч удастся снизить до 65 долларов (сейчас сильно больше «сотни»), при этом плотность энергии у батарей ASSB будет вдвое выше, чем у сегодняшних литий-ионных с жидким электролитом, а время зарядки сократится втрое.

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Что до новинок, то бόльшую их часть Nissan засветил ещё в ноябре в рамках собственной, отдельной от альянса презентации, а сегодня нам показали наследника Micra — новый субкомпактный электрический хэтч, который породнится с новым Renault 5 и будет выпускаться в передовом производственном центре Renault ElectriCity на севере Франции.



Nissan Micra третьего поколения K12

В основе обеих сбукомпактных моделей лежит платформа CMF-BEV, но дизайн у них разный: если новый Renault 5 апеллирует к одноименному угловатому предку, разработанному в начале 70-х годов прошлого века, то Nissan эксплуатирует более свежую эстетику кроссовера Juke и округлость форм очень успешного третьего поколения Micra (К12), хорошо известного в России.



Nissan Micra пятого поколения K14

Нынешнее пятое поколение хэтчбека Micra (К14) увидело свет в 2016 году и дизайн имеет совершенно заурядный. Главным рынком сбыта является Европа, собирается «пятая» Micra на заводе Renault во французском Флинсе. В прошлом году Micra, по данным агентства JATO Dynamics, разошлась на европейском рынке тиражом всего 35 484 шт., что на 8% меньше, чем в 2020-м. В лучшем для модели пятого поколения 2017 году было продано без малого 86,5 тысяч экземпляров. Для сравнения скажем, что нынешний лидер европейского В-класса— Peugeot 208 — в 2021 году продан в количестве 196 869 шт., на втором месте Dacia Sandero (196 792 шт.), на третьем Renault Clio (196 243 шт.).



Тизер нового субкомпактного электрического хэтчбека Nissan

Слабая статистика продаж позволяет понять, почему Nissan не хочет называть новый электрический хэтчбек Микрой (новое имя пока не выбрано) — поколение К14 сильно девальвировало заслуги предшественников: пик славы пришёлся на 2003 года, когда модель поколения K12 привлекла более 170 тысяч европейских клиентов. Руководство Nissan надеется, что новый субкомпактный хэтчбек окажется успешнее и «пятой» Микры, и стареющего электрического компактного хэчтбека Leaf (в прошлом году в Европе продано 34 985 шт.), у которого не будет прямого наследника.



Дата премьеры электрического хэтчбека Nissan пока не названа, но известно, что родственный Renault 5 поступит в продажу в 2024 году — вряд ли Nissan, завязанный на завод Renault, сможет запустить свою модель раньше.

