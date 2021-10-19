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  • Nissan Leaf подрастёт: в следующем поколении модель заменят кроссовером

Nissan Leaf подрастёт: в следующем поколении модель заменят кроссовером

19.10.2021 237 0 1

Ожидается, что электромобиль японской марки появится в 2025 году. В основу новинки ляжет платформа CMF-EV разработки альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

 

Продажи машин марки Nissan на старосветском рынке снижаются в течение последних трёх лет. Так, по итогам «ковидного» 2020-го клиенты купили 288 165 единиц, что на 27% меньше, чем годом ранее. Для сравнения, ещё в 2017-ом показатель был равен 560 415 машин. В текущем году отрицательная динамика сохраняется: за первые восемь месяцев дилеры продали в Европе 172 613 машин, что на 1,6% меньше, чем за январь-август 2020 года.

На фото: актуальный хэтчбек Nissan Leaf

У компактного электрокара Nissan дела в указанном регионе идут чуть лучше. В кризисном 2020-ом продажи Leaf сократились всего на 1,9% до 31 177 единиц. В этом году у электромобиля «плюс»: за первые восемь месяцев 2021-го он разошёлся в Европе тиражом 19 310 машин, что на 10,9% больше, чем годом ранее.

Компания Nissan выпускает пятидверный хэтчбек Leaf с 2010 года. Модель сменила поколение в 2017-ом. Производство было налажено в Японии, в Штатах и в Великобритании. Ранее уже предполагалось, что на замену нынешнему автомобилю придёт кроссовер, теперь эту информацию подтвердил глава европейского подразделения бренда Гийом Картье, на него ссылается британское издание Autocar.

На фото: салон актуального Nissan Leaf

О планах начать выпускать новый «электропаркетник» на мощностях завода в Сандерленде стало известно ещё в июле этого года. В рамках проекта компания намерена инвестировать в обновление предприятия 1 млрд фунтов стерлингов. Средства рассчитаны на подготовку и дальнейших выпуск «младших братьев» представленного летом 2020-го кроссовера Nissan Ariya.

Ранее компания также публиковала первый тизер нового кроссовера, который, вероятно, заменит Nissan Leaf. Новинка японского бренда будет базироваться на платформе CMF-EV, которая была разработана силами альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. На этой же «тележке» базируются Nissan Ariya и Renault Megane E-Tech Electric. Ожидается, что очередная «зелёная» новинка японского бренда появится в 2025 году.

Первый тизер будущего кроссовера Nissan

Никакой официальной информации о «начинке» следующего Leaf (если паркетнику, конечно, оставят это название) пока нет. Ранее предполагалось, что новинки будет только передний привод, то есть двигаться она будет только благодаря одному электромотору. Вероятно, двигатель предложат в разных вариантах мощности. Более подробная информация о технике появится позже. Отметим, актуальный Nissan Leaf оснащается 150-сильным электромотором, а его максимальный запас хода составляет 385 км (расчёт вели по циклу WLTP).

Для сравнения, у кроссовера Nissan Ariya, предназначенного для европейского рынка, есть версии с передним приводом (мощность – от 218 до 242 л.с.), а также с полным (совокупная отдача – от 279 до 394 л.с.). Самая дальнобойная версия модели способна проехать без подзарядки до 500 км. Продажи этого «батарейного» паркетника здесь пока не стартовали. Напомним, компания намерена вывести модель и на российский рынок.

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