Nissan готовится к выпуску новых «электричек»: появился первый тизер будущего кроссовера

На старосветском рынке марка Nissan постепенно сдаёт позиции в течение трёх последних лет. Наиболее заметный спад (до 288 165 экземпляров), что неудивительно, был зафиксирован по итогам «ковидного» 2020 года: «минус» 27%. Но и до кризиса отмечалась отрицательная динамика меньше на 19% в 2019-ом и на 13% – в 2018 году. Так, в 2017-ом европейские дилеры продали 560 415 машин, а значит, за последние несколько лет спад показателей бренда на этом рынке составил 48,6%.



Проект гигафабрики Envision AESC

Напомним, Старый Свет продолжает «давить» на автопроизводителей, чтобы они активно развивали «зелёное» направление: дело в том, что компаниям, которые не укладываются в весьма строгие нормы по выбросам от проданных машин, грозят высокие штрафы. Кроме того, некоторые страны намерены в следующем десятилетии прекратить продажу новых машин с традиционными ДВС. Так, Великобритания введёт запрет в 2030-ом, а в 2035 году он затронет и гибриды. Поэтому многие автопроизводители, нацеленные на европейский рынок, сейчас вкладываются в развитие электромобилей, не является исключением и Nissan.



На фото: Nissan Ariya

Первенцем «батарейной» линейки японского бренда станет уже представленный кроссовер Nissan Ariya, как сообщалось ранее, в дальнейшем у него будет пара «младших братьев». Сейчас у компании есть завод в британском Сандерленде. В дальнейшем здесь появится промышленный узел для выпуска электрокаров (Electric Vehicle Hub), проект получил название EV36Zero. Стартовые вложения составят примерно один миллиард фунтов стерлингов.

В итоге будет создано 6,2 тыс. новых рабочих мест (речь идёт как о собственно британском заводе, так и о поставщиках, работающих на территории королевства). В рамках расширения производства электрокаров компания Envision AESC намерена потратить 450 млн фунтов на строительство более крупного нового аккумуляторного завода по соседству (сейчас выпускает батареи для модели Leaf).



На мощностях британского завода в рамках проекта EV36Zero будут выпускать в том числе «брата» Nissan Ariya. Пока что информации о новом полностью электрическом кроссовере марки почти нет. Однако компания вместе с информацией о предприятии и инвестициях опубликовала первый официальный тизер будущей новинки.

Пока что в компании не раскрыли имени будущего «электрокроссовера». В компании это не подтверждают, но не исключено, что новинка окажется субкомпактным паркетником и придёт на смену Leaf. Ожидается, что жизненный цикл актуального «батарейного» хэтчбека завершится примерно в 2024 году. Отметим, по итогам 2020-го эта модель разошлась в Европе тиражом в 31 177 машин (на 1,9% меньше, чем годом ранее), а пиковым для неё стал 2018-ый (38 740 шт.).



Тизер будущей новинки Nissan

В основу анонсированной новинки Nissan ляжет платформа CMF-EV, на ней же базируется Renault Mégane E-Tech Electric, который, вероятно, станет ближайшим «родственником» очередного «зелёного» Ниссана. По предварительным данным, у новинки будет только передний привод, то есть один электромотор в разных вариантах мощности. Ранее дизайнер испанского издания motor.es предполагал, как может выглядеть такой кроссовер.

