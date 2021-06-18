Nissan готовит «младшего брата» для Ariya: первое изображение

Nissan на старосветском рынке постепенно сдаёт позиции уже три года подряд. Наиболее заметный спад (до 288 165 экземпляров), конечно, был зафиксирован по итогам «ковидного» 2020 года: «минус» 27%. Однако и до этого отрицательная динамика была ощутимой: -19% в 2019-ом и -13% в 2018 году. Отметим, ещё в 2017-ом европейские дилеры сумели продать 560 415 машин бренда. Помочь повысить интерес клиентов, вероятно, смогут электрокары – в регионе власти продолжают «давить» на автопроизводителей в этом направлении. Первенцем линейки станет уже представленный кроссовер Ariya, у него будет пара «младших братьев».



На фото: Nissan Ariya

Компания Nissan представила свой серийный электрический паркетник Ariya летом прошлого года. Напомним, роль его предвестника выполнил концептуальный электрокар IMx, который был показан ещё в 2017 году в рамках Токийского автосалона. Ожидается, что первые покупатели получат свои экземпляры в конце нынешнего года.



Также производитель сейчас занимается разработкой «зелёного» кроссовера с купеобразным кузовом, вероятно, его габариты будут сравнимы с компактным паркетником Juke. Правда, ожидается, что дизайн у этой модели будет менее спорным по сравнению с Джуком. Ещё одним «младшим братом» Ariya станет третий «батарейный» SUV бренда, название будущей новинки пока не рассекречено.



На фото: салон Nissan Ariya

По предварительным данным, субкомпактный «электрокросс» поступит в продажу на европейском рынке в 2023 году. Пока что неизвестно, как именно будет выглядеть очередная новинка японского бренда. Ожидается, у паркетника будет более «практичный стиль» по сравнению со спортивным дизайном купеобразного SUV, который выйдет на рынок вслед за Ariya.

Своим вариантом внешности будущего «третьего» электрического кроссовера Nissan поделился дизайнер испанского издания motor.es. Судя по этому рендеру, передняя часть и корма новинки могут позаимствовать многое от уже представленного паркетника Ariya. Так, у «младшего брата» такая же светодиодная головная оптика узкой формы, объединённая с поворотниками и дневные ходовые огни в виде бумерангов. Они «обрамляют» заглушку, расположенную на месте традиционной радиаторной решётки (в Nissan её называют «щитом», за ней спрятаны датчики для работы системы ProPilot).



Рендер нового электрического кроссовера Nissan

В издании отметили, что у этой модели Nissan будет «родство» с Renault Mégane E-Tech Electric: недавно в Сети были опубликованы официальные снимки предсерийного прототипа будущей французской новинки в камуфляже. В основу нового «батарейного» Ниссана ляжет платформа CMF-EV, предполагается, что клиентам предложат версии с одним электромотором, расположенным спереди (в разных вариантах мощности). Полноприводных версий у новинки, вероятно, не будет, однако, не исключено, что компания всё-таки выведет на рынок вариант с двухмоторной силовой установкой.

Информации о предполагаемой ёмкости тяговых батарей, которыми будет комплектоваться паркетник, пока нет. Однако сообщается, что запас хода у компактного SUV Nissan, вероятно, составит порядка 400 километров (расчёт вели по циклу WLTP). Отметим, Ariya без подзарядки способна проехать от 360 до 500 км (в зависимости от версии).

