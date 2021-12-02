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  • ТОП-10 самых популярных «зелёных» моделей в России по итогам девяти месяцев 2021 года

ТОП-10 самых популярных «зелёных» моделей в России по итогам девяти месяцев 2021 года

02.12.2021 51 0 0

За первые три квартала текущего года число поставленных на учёт в России электрокаров выросло почти вчетверо.

 

Продажи электромобилей в России в процентном соотношении растут с завидной прогрессией: по данным «Автостата», за первые три квартала 2021 года количество поставленных на учёт полностью «батарейных» машин увеличилось на 298,5% (или почти в четыре раза). Правда, если измерять в «штуках», прирост покажется не настолько большим. Так, с января по сентябрь текущего года в стране было зарегистрировано 1359 новых электрокаров, тогда как за первые девять месяцев 2020-го – 341 шт.

МестоМодельКоличество поставленных на учёт в январе-сентябре 2021 года, шт.Количество поставленных на учёт в январе-сентябре 2020 года, шт.Разница, %
1Porsche Taycan483--
2Audi E-Tron28259+378
3Tesla Model 323053+334
4Nissan Leaf82105-22
5Tesla Model X5342+26
6Jaguar I-Pace5057-12
7Tesla Model Y35--
8JAC iEV7S283+833
9BMW i325--
10Hyundai Kona Electric12--

Отметим, несмотря на общий солидный прирост сегмента, некоторые прошлогодние лидеры «просели». Речь идёт, в частности, о Nissan Leaf, который за первые три квартала потерял около 22%. Отметим, этот электрокар не представлен в официальной модельной линейке бренда в РФ. Данных о месте регистрации у нас нет, но можно предположить, что большинство Leaf оседают в Дальневосточном федеральном округе, куда машины импортируются из Японии. Хотя за счёт относительно доступного ценника хэтчбек довольно востребован, так что его можно встретить и в других регионах РФ.

Также за первые три квартала 2021-го снизилось количество поставленных на учёт Jaguar I-Pace (спад составил 12%). Этот «электрокроссовер» продаётся в России официально. Судя по прайс-листу на местном сайте британского бренда, стартовая стоимость этой «зелёной» модели равна 7 534 000 рублей.

На фото: Audi E-Tron

Драйверами роста рынка электрокаров в России в 2021 году являются седан Porsche Taycan, результат которого за первые девять месяцев слегка не дотянул до 500 экземпляров, а также кроссовер Audi E-Tron (почти 300 шт.) и «четырёхдверки» Tesla Model 3 (230 единиц). Модели немецких марок также продаются в РФ через дилеров, цены стартуют с отметок 6 980 000 и 6 610 000 рублей соответственно.

В свою очередь официального представительства Tesla в России по-прежнему нет, но, как мы видим, это не мешает энтузиастам ввозить машины американского бренда в страну, продавать и регистрировать. Помимо вошедших в ТОП-10 самых популярных В РФ электромобилей – Tesla Model 3, Model X и Model Y – россияне не забыли и о Model S, её результат в январе-сентябре 2021-го составил 7 машин, что на пару экземпляров меньше, чем за первые три квартала прошлого года.

На фото: Tesla Model 3

Заметно подросли результаты кроссовера JAC iEV7S, который тоже продаётся в России официально. Количество поставленных на учёт в РФ машин за январь-сентябрь 2021-го выросло более чем в 9 раз. Если верить сайту бренда в России, стартовая цена такого электромобиля сейчас составляет 2 799 000 рублей.

Конечно, российскому рынку электрокаров до многих других стран ещё далеко. Это легко объяснить очень бедной инфраструктурой, а также скромной господдержкой соответствующего сегмента. Однако, несмотря на это, некоторые автопроизводители не боятся везти к нам свои «зелёные» новинки. Так, в РФ в дальнейшем появятся, к примеру, электрический паркетник Nissan Ariya и флагманский лифтбек Mercedes-Benz EQS. Кстати, в текущем году на учёт в РФ были поставлены 9 экземпляров кроссовера EQC.

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