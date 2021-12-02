ТОП-10 самых популярных «зелёных» моделей в России по итогам девяти месяцев 2021 года

Продажи электромобилей в России в процентном соотношении растут с завидной прогрессией: по данным «Автостата», за первые три квартала 2021 года количество поставленных на учёт полностью «батарейных» машин увеличилось на 298,5% (или почти в четыре раза). Правда, если измерять в «штуках», прирост покажется не настолько большим. Так, с января по сентябрь текущего года в стране было зарегистрировано 1359 новых электрокаров, тогда как за первые девять месяцев 2020-го – 341 шт.

Место Модель Количество поставленных на учёт в январе-сентябре 2021 года, шт. Количество поставленных на учёт в январе-сентябре 2020 года, шт. Разница, % 1 Porsche Taycan 483 - - 2 Audi E-Tron 282 59 +378 3 Tesla Model 3 230 53 +334 4 Nissan Leaf 82 105 -22 5 Tesla Model X 53 42 +26 6 Jaguar I-Pace 50 57 -12 7 Tesla Model Y 35 - - 8 JAC iEV7S 28 3 +833 9 BMW i3 25 - - 10 Hyundai Kona Electric 12 - -

Отметим, несмотря на общий солидный прирост сегмента, некоторые прошлогодние лидеры «просели». Речь идёт, в частности, о Nissan Leaf, который за первые три квартала потерял около 22%. Отметим, этот электрокар не представлен в официальной модельной линейке бренда в РФ. Данных о месте регистрации у нас нет, но можно предположить, что большинство Leaf оседают в Дальневосточном федеральном округе, куда машины импортируются из Японии. Хотя за счёт относительно доступного ценника хэтчбек довольно востребован, так что его можно встретить и в других регионах РФ.

Также за первые три квартала 2021-го снизилось количество поставленных на учёт Jaguar I-Pace (спад составил 12%). Этот «электрокроссовер» продаётся в России официально. Судя по прайс-листу на местном сайте британского бренда, стартовая стоимость этой «зелёной» модели равна 7 534 000 рублей.



На фото: Audi E-Tron

Драйверами роста рынка электрокаров в России в 2021 году являются седан Porsche Taycan, результат которого за первые девять месяцев слегка не дотянул до 500 экземпляров, а также кроссовер Audi E-Tron (почти 300 шт.) и «четырёхдверки» Tesla Model 3 (230 единиц). Модели немецких марок также продаются в РФ через дилеров, цены стартуют с отметок 6 980 000 и 6 610 000 рублей соответственно.

В свою очередь официального представительства Tesla в России по-прежнему нет, но, как мы видим, это не мешает энтузиастам ввозить машины американского бренда в страну, продавать и регистрировать. Помимо вошедших в ТОП-10 самых популярных В РФ электромобилей – Tesla Model 3, Model X и Model Y – россияне не забыли и о Model S, её результат в январе-сентябре 2021-го составил 7 машин, что на пару экземпляров меньше, чем за первые три квартала прошлого года.



На фото: Tesla Model 3

Заметно подросли результаты кроссовера JAC iEV7S, который тоже продаётся в России официально. Количество поставленных на учёт в РФ машин за январь-сентябрь 2021-го выросло более чем в 9 раз. Если верить сайту бренда в России, стартовая цена такого электромобиля сейчас составляет 2 799 000 рублей.

Конечно, российскому рынку электрокаров до многих других стран ещё далеко. Это легко объяснить очень бедной инфраструктурой, а также скромной господдержкой соответствующего сегмента. Однако, несмотря на это, некоторые автопроизводители не боятся везти к нам свои «зелёные» новинки. Так, в РФ в дальнейшем появятся, к примеру, электрический паркетник Nissan Ariya и флагманский лифтбек Mercedes-Benz EQS. Кстати, в текущем году на учёт в РФ были поставлены 9 экземпляров кроссовера EQC.

