Электрохэтч Nissan Leaf стал мощнее и дальнобойнее

Электрохэтч Nissan Leaf стал мощнее и дальнобойнее

172 0 0
Компания Nissan представила электрокар с увеличенным запасом хода. Хэтчбек обзавелся не только новой батареей, но и более мощным двигателем.
 

Премьера «дальнобойного» Nissan Leaf прошла на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе, новая версия хэтча получила к названию приставку e+. Электромобиль оснащен батареей ёмкостью 62 кВт*ч, тогда как стандартный Leaf второй генерации имеет аккумулятор на 40 кВт*ч. Кстати, батарея ёмкостью 62 кВт*ч есть и у самого дешёвого на сегодня варианта Tesla Model 3 – Mid-Range (в ближайшем будущем Тесла обзаведется более «слабой» модификацией).

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Батарея Nissan Leaf e+ состоит из 288 ячеек (у 40-киловаттной их 192), которые стали компактнее, так что размер блока практически не изменился. Сам хэтч немного подрос – его высота выросла на 5 мм, так как для сохранения дорожного просвета (150 мм) пришлось перенастроить подвеску.

На одной заряде Leaf e+ может проехать 458 километров по циклу WLTC, тогда как запас хода стандартного электрохэтча – 322 километра (по циклу WLTP: 385 км у e+ против 285 км у обычного хэтча). Впрочем, по американской методике EPA дальнобойность новой версии равна 364 километра против 241 километра у «просто» Leaf.

2019 Nissan LEAF e+

Кроме того, Nissan Leaf e+ получил другой электромотор: отдача увеличена со 150 до 217 л.с., крутящий момент вырос с 320 до 340 Нм. Максимальная скорость новой версии – 156 км/ч (у обычного хэтча – 144 км/ч), хотя она обусловлена передаточным отношением редуктора. Время разгона с 80 до 120 км/ч сократилось на 13%.

Еще Leaf e+ обзавелся новой зарядкой мощностью 70 кВт (в пике до 100 кВт) вместо 50 кВт у базового электрохэтчбека, на бамперах такой модификации есть вставки синего цвета, а в салоне появилась модернизированная мультимедийная система с увеличенным тачскрином (8” вместо 7”).

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Первым рынком для Nissan Leaf e+ станет Япония, там продажи новинки стартуют до конца текущего месяца. Цена – от 4 162 320 йен, что эквивалентно примерно 2 622 000 рублей по актуальному курсу (Leaf с батареей на 40 кВт*ч стоит от 3 243 240 йен или 2 043 000 рублей). До США «дальнобойный» электрохэтч доберется весной, прайс-лист еще не опубликован. В Европе же эту модель начнут продавать летом, причем в Старом свете она появится в спецверсии 3.Zero e+ Limited Edition (от 45 500 евро или 3 492 000 рублей) с двухцветной окраской кузова и расширенным списком оборудования. Тираж особой серии ограничен 5000 экземплярами.

В России до сих пор не представлен даже стандартный Leaf, хотя еще в 2017-м в местном офисе марки заявили о том, что компания рассматривает возможность выхода электрокара на наш рынок. Осенью прошлого года в базу Росстандарта внесли Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Leaf нового поколения, однако, как тогда сообщили Kolesa.ru в российском подразделении Nissan, окончательное решение о появлении электромобиля в РФ все же не принято.

 

Авторынок Новинки CES электрокары электромобили японская иномарка японские автомобили Leaf Nissan
Поделиться: 0 0 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / Новинки
Новый Mercedes-Benz CLA: понимающая мультимедиа и только многорычажка сзади

«Четырехдверное купе» Mercedes второго поколения оказалось крупнее предшественника. Старт продаж новинки намечен на весну этого года.

671 0 0
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Интересно
5 причин любить и ненавидеть Opel Mokka

Отношение к марке Opel всегда было неоднозначным. С одной стороны – все-таки «немец», а к немецкому автопрому стоит относиться уважительно. А с другой – «немец», да не тот. Ни основательности Mercedes, ни драйверской…

125 2 0
Статьи / Авто Недели
Дорогая надежность: стоит ли покупать Toyota Land Cruiser 200 за 2,5 миллиона рублей

Владение Toyota Land Cruiser в наши дни стало чуть более противоречивым, чем раньше: некоторые теперь говорят, мол, на «крузаках» ездят директоры колхозов и заслуженные нефтяники, а людям с тонким чувством прекрасного не…

12476 4 5
Статьи / История
Каблук и коробка-автомат: как сотрудничали АЗЛК и ИЖ

Сегодня мы продолжим рассказ о том, как складывались отношения между двумя заводами, выпускавшими Москвичи, - АЗЛК и ИЖ. В первой части этой эпопеи мы попытались выяснить, чьи машины были лучше и чем они, собственно,…

7035 0 8
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
Mazda CX-9 с пробегом: иголки в муфте редуктора и проклятие задней двери

Кроссовер CX-9 — настоящий типично американский “автобус”: с моторами V6, просторным салоном и… не самой низкой ценой. У нас такие огромные машины обычно ценят, хотя Мазде не хватает прилагающегося к размерам престижа.…

30 0 0
Выбор авто / Подержанные авто
Opel Antara с пробегом: V6 – плохой, но АКП ещё хуже

Немецкий “брат” Chevrolet Captiva заметно переплюнул свою “сестричку”. У него и салон подороже, и едет он благороднее, и шума в нём меньше. Обо всём этом мы рассказали в первой части обзора этого автомобиля, пообещав,…

6985 6 0
Выбор авто / Подержанные авто
Opel Antara с пробегом: кожа скажет всё, а подвеска промолчит

Опель в России ассоциируется с чем угодно, но только с не кроссовером. И даже не все сразу вспомнят, что такое Antara… А зря, между прочим. Машина, в общем-то, неплохая, хотя и не совсем немецкая. Об этом мы расскажем…

8340 3 0
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Вариатировать и околпачить перед смертью: первый тест-драйв Renault Logan Stepway

Ещё в 2015 году в Renault планировали снабдить Logan версией Stepway, однако из-за грядущего рестайлинга от этой идеи отказались: седан с увеличенным просветом и пластиковым обвесом по нижнему периметру кузова…

25020 34 4
Тест-драйвы / Одиночные
В траве, в траве у дома: первый тест-драйв Zotye Coupa

После провала на нашем рынке седана Z300 китайский бренд Zotye делает первую попытку расширить модельный ряд. С конца октября вместе со среднеразмерным кроссовером Т600 в салонах дилеров представлен его ближайший…

18533 7 5
Тест-драйвы / Одиночные
Король на безрыбье: первый тест-драйв нового универсала Kia Ceed SW

Ceed SW – самый популярный универсал С-класса на российском рынке. Правда, конкурентов у него немного – «универсальный» Ford Focus да Skoda Octavia Combi. Новый Ceed SW уверенно обошёл соперников по объёму багажника, а…

18113 3 0
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Подогреватель масла и не только: гаджеты советских автолюбителей

Массовость однообразных советских машин, число моделей которых можно было пересчитать по пальцам двух рук, порождала у большинства автолюбителей страстное желание заняться «улучшайзингом» своих автомобилей. А дефицит…

30789 5 0
Гаджеты / Приложения
10 полезных приложений: смартфон в помощь автовладельцу

Продвинутые автовладельцы давно уже используют свои смартфоны в хвост и в гриву – применяют в качестве навигатора, антирадара, для диагностики двигателя, чтения PDF-мануалов по ремонту и многого другого. Давайте…

17915 1 6
Гаджеты / Видеорегистраторы
Обзор лучшего видеорегистратора до 10 000 руб по версии эксперта А. Шуба

Совсем недавно русский бренд AdvoCam представил новинку, которая, по мнению ведущего эксперта российского рынка видеорегистраторов Александра Шуба, вполне может претендовать не только на звание флагмана линейки, но и…

12025 10 8
Военная техника
Статьи / Интересно
А царь-то ненастоящий: как и из чего делают автомобили для кино и парадов

Представьте любой фильм о Великой Отечественной войне, особенно современный. В голове обязательно возникнет образ взрыва и кусков искорёженного металла – иначе сейчас снять не могут. Само собой, взрываются там не…

41939 15 23
Статьи / Военная техника
«Ответ Чемберлену» или как грузовики ЯГАЗ чуть не довели СССР до мирового лидерства

Довоенное семейство почти одинаковых грузовиков Ярославского автозавода не отличалось ни техническими, ни тем более эстетическими особенностями. Да и в Красной армии эти неповоротливые машины не жаловали, доверяя им лишь…

34477 0 4
Статьи / Военная техника
Бронированные, санитарные, секретные: неизвестные версии ЗИС-5

Знаменитые трехтонки Московского автозавода имени Cталина, как и легкие полуторки, о которых мы уже рассказывали, пережили все трудности самостоятельной организации серийного производства, а в годы Великой Отечественной…

14472 1 0
История автомобилестроения
Статьи / История
Брат ты мне или не брат: из-за чего началось противостояние АЗЛК и ИЖ

Спор о том, что круче - АЗЛК или ИЖ - среди любителей Москвичей будет актуальным всегда. Отстаивая свои позиции, они могут привести в пользу своей позиции кучу аргументов, а если они закончатся, в ход пойдут…

54055 16 0
Статьи / История
Автовозы, обычные и не очень: как и на чем перевозили автомобили в СССР

В наше время тягач-автовоз с новенькими легковушками стал привычным элементом дорожного потока, ведь дилерские центры в регионах РФ получают немалую часть автомобилей именно таким способом. В Советском Союзе увидеть…

47180 0 1
Статьи / История
Не для простых смертных: мифы и факты о ГАЗ-3102

«Партийно-номенклатурный» ГАЗ-3102 всегда стоял особняком в модельном ряду Волг, хотя и был создан на платформе "двадцать четвёртого" семейства. Ведь этот автомобиль заметно отличался от обычных ГАЗ-24 как внешностью,…

44238 5 8
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?