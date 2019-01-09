Электрохэтч Nissan Leaf стал мощнее и дальнобойнее

Компания Nissan представила электрокар с увеличенным запасом хода. Хэтчбек обзавелся не только новой батареей, но и более мощным двигателем.

Премьера «дальнобойного» Nissan Leaf прошла на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе, новая версия хэтча получила к названию приставку e+. Электромобиль оснащен батареей ёмкостью 62 кВт*ч, тогда как стандартный Leaf второй генерации имеет аккумулятор на 40 кВт*ч. Кстати, батарея ёмкостью 62 кВт*ч есть и у самого дешёвого на сегодня варианта Tesla Model 3 – Mid-Range (в ближайшем будущем Тесла обзаведется более «слабой» модификацией).

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Батарея Nissan Leaf e+ состоит из 288 ячеек (у 40-киловаттной их 192), которые стали компактнее, так что размер блока практически не изменился. Сам хэтч немного подрос – его высота выросла на 5 мм, так как для сохранения дорожного просвета (150 мм) пришлось перенастроить подвеску.

На одной заряде Leaf e+ может проехать 458 километров по циклу WLTC, тогда как запас хода стандартного электрохэтча – 322 километра (по циклу WLTP: 385 км у e+ против 285 км у обычного хэтча). Впрочем, по американской методике EPA дальнобойность новой версии равна 364 километра против 241 километра у «просто» Leaf.

Кроме того, Nissan Leaf e+ получил другой электромотор: отдача увеличена со 150 до 217 л.с., крутящий момент вырос с 320 до 340 Нм. Максимальная скорость новой версии – 156 км/ч (у обычного хэтча – 144 км/ч), хотя она обусловлена передаточным отношением редуктора. Время разгона с 80 до 120 км/ч сократилось на 13%.

Еще Leaf e+ обзавелся новой зарядкой мощностью 70 кВт (в пике до 100 кВт) вместо 50 кВт у базового электрохэтчбека, на бамперах такой модификации есть вставки синего цвета, а в салоне появилась модернизированная мультимедийная система с увеличенным тачскрином (8” вместо 7”).

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Первым рынком для Nissan Leaf e+ станет Япония, там продажи новинки стартуют до конца текущего месяца. Цена – от 4 162 320 йен, что эквивалентно примерно 2 622 000 рублей по актуальному курсу (Leaf с батареей на 40 кВт*ч стоит от 3 243 240 йен или 2 043 000 рублей). До США «дальнобойный» электрохэтч доберется весной, прайс-лист еще не опубликован. В Европе же эту модель начнут продавать летом, причем в Старом свете она появится в спецверсии 3.Zero e+ Limited Edition (от 45 500 евро или 3 492 000 рублей) с двухцветной окраской кузова и расширенным списком оборудования. Тираж особой серии ограничен 5000 экземплярами.

В России до сих пор не представлен даже стандартный Leaf, хотя еще в 2017-м в местном офисе марки заявили о том, что компания рассматривает возможность выхода электрокара на наш рынок. Осенью прошлого года в базу Росстандарта внесли Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Leaf нового поколения, однако, как тогда сообщили Kolesa.ru в российском подразделении Nissan, окончательное решение о появлении электромобиля в РФ все же не принято.