Новый Nissan Xterra получит очень крутой дизайн, в «базе» будет V6 без гибридного довеска

Компания Nissan готовится к возвращению рамного внедорожника Xterra, его грядущее третье поколение ожидается в 2028 году и будет конкурировать с Ford Bronco. Конструкция будет весьма консервативной: основным двигателем назначен бензиновый V6, в пару которому поставят классический гидромеханический «автомат».

О том, что Xterra вернётся в модельный ряд Nissan, было объявлено в августе прошлого года на дилерской конференции в Лас-Вегасе, — это решение стало результатом полной перезагрузки стратегии развития Nissan на североамериканском рынке после того, как у руля японской компании встал новый гендиректор Иван Эспиноса. Он отменил все электромобильные проекты Nissan для США, справедливо полагая, что успеха им не видать, их место в плане развития заняли новые рамные пикапы и внедорожник с бензиновыми и гибридными силовыми установками, в том числе новый Nissan Xterra.

Nissan Xterra первого поколения 1 / 3 Nissan Xterra первого поколения 2 / 3 Nissan Xterra первого поколения 3 / 3

Напомним, что имя Xterra впервые появилось в модельном ряду Nissan в конце 1990-х, его получил компактный по американским внедорожник, просуществовавший в итоге в двух поколениях, общий период производства — с 1999 по 2015 год. Первое поколение Xterra базировалось на рамной платформе пикапа Navara поколения D22, второе — на рамной платформе F-Alpha, основным двигателем был бензиновый V6.

Nissan Xterra второго поколения 1 / 4 Nissan Xterra второго поколения 2 / 4 Nissan Xterra второго поколения 3 / 4 Nissan Xterra второго поколения 4 / 4

Xterra первых двух поколений не был суперхитом, на пике карьеры его продажи в США не превышали 80 тысяч штук в год, но его оригинальный дизайн, высокая проходимость и неприхотливость оставили яркий след в памяти поклонников марки Nissan. Главной особенностью облика Xterra стала ступенька на кузове в районе средних стоек, задние двери выше, чем передние, при этом эффект каблука﻿ скрашивают развитые рейлинги.

На стадии анонса третьего поколения Nissan Xterra ожидалось, что внедорожник будет предлагаться исключительно с гибридной силовой установкой на базе бензинового V6, однако после февральских поправок в американском экологическом законодательстве, внесённых администрацией Дональда Трампа, гибридизация стала необязательной, так как автопроизводителям в США теперь можно не думать ни о расходе топлива, ни о вредных выбросах, которые прежде связывались с парниковым эффектом и глобальным потеплением.

Понз Пандикутира, директор по продукту и планированию Nissan в регионах Америки, в интервью журналу Car and Driver сообщил, что новый Xterra выйдет на рынок «без электрической поддержки», то есть будет только атмосферный V6 (вероятно, 3,8-литровый) в паре с гидромеханическим «автоматом», а гибридные версии появятся позже и будут предложены тем, кому нужна дополнительная мощность и пониженный расход топлива при городской эксплуатации.

Тип гибридной силовой установки, которую получит Nissan Xterra, Пандикутира не раскрыл, зато поделился впечатлениями о дизайне нового внедорожника — американский топ-менеджер видел его макет в центре разработок в Японии и уверяет, что «от него буквально захватывает дух». Новый Xterra будет очень брутальным, без скруглённых в угоду аэродинамике граней. Фирменная ступенька на крыше, вероятно, сохранится.

Единственное, чего у нового Xterra не будет, так это версии с МКП, что Пандикутира объясняет соображениями эргономики: рычаг МКП занимает много места между передники креслами, а разработчики хотят сделать Xterra максимально практичным, с множеством ниш для хранения вещей в салоне, да и вряд версия с МКП будет сильно востребованной — это всё-таки внедорожник, а не спорткар.

Новый Xterra будет производиться на заводе Nissan в городе Кантон (штат Миссисипи) вместе с четырьмя другими соплатформенными рамными машинами, одной из них будет Nissan Pathfinder шестого поколения, который вновь станет внедорожник и расположится в модельном ряду над Xterra, то есть будет крупнее и дороже.

