Рамный внедорожник Nissan Xterra вернётся в виде мощного гибрида с бензиновым V6

22.08.2025 234 0 1

Компания Nissan продолжает радовать признаками оздоровления — как минимум, ментального: принято решение вернуть в строй брутальный внедорожник Xterra, снятый в производства в 2015 году и оставивший яркий след в истории Nissan. Новый Xterra выйдет на североамериканский рынок в 2028 году, его дизайн и технические характеристики вряд ли разочаруют поклонников первых двух поколений модели.

Nissan Xterra был разработан в конце 1990-х с прицелом на североамериканский рынок: всего было два поколения, общий период производства — с 1999 по 2015 год. Первое поколение Xterra базировалось на рамной платформе пикапа Navara поколения D22, второе — на рамной платформе F-Alpha. По американским меркам Nissan Xterra считается компактным внедорожником, его габаритная длина не превышала 4539 мм, основным двигателем был бензиновый V6.

Nissan Xterra второго поколения
Nissan Xterra второго поколения
Nissan Xterra второго поколения
Xterra был не то чтобы очень популярным, но ярким, запоминающимся: главной особенностью его дизайна стала ступенька на кузове в районе средних стоек, задние двери выше, чем передние, при этом эффект каблука﻿ скрашивают развитые рейлинги. Xterra проектировался как простой и неприхотливый внедорожник для работы и приключений, обляпанный грязью он смотрелся лучше, чем чистенький в дилерских шоурумах.

Продажи Xterra в США не превышали 80 тысяч штук в год, в 2010-х продавалось не более 20 тысяч в год — собственно, на фоне слабых продаж и было решено после второго поколения сдать имя Xterra в архив, но так вышло, что в умах поклонников Nissan внедорожник Xterra крепко засел, его сегодня вспоминают добрым словом и говорят о том, что неплохо было бы Ниссану разработать преемника.

В американских СМИ прежде не раз муссировались слухи о том, что Xterra может вернуться — например, в виде полностью электрического внедорожника, но эта идея в итоге развития не получила, так как сегодня уже ясно, что Xterra на батарейках никому не нужен. 20 августа компания Nissan проводила в Лас-Вегасе большой слёт для американских дилеров, на котором поделилась своими планами относительно грядущих новинок. Там, например, было объявлено о скором возвращении в США спортседана Infiniti Q50 и, собственно, о возрождении Nissan Xterra.

По данным делового издания Automotive News, полученным от информированных источников на конференции в Лас-Вегасе, новый Xterra (третье поколение) ожидается в 2028 году: в его основу ляжет новая рамная платформа с гибкой по части силовых установок архитектурой. Ожидается, что «третий» Xterra получит гибридную силовую установку на базе бензинового V6 и, возможно, даже будет plug-in гибридная версия, способна проехать исключительно на электротяге порядка 120 км. Эту же платформу, если верить инсайдерам, получат следующие поколения Nissan Pathfinder и Infiniti QX60.

Пока неясно, насколько связан и связан ли вообще проект нового Nissan Xterra со слухами о внедорожнике на базе нового китайского пикапа Frontier Pro: у «китайца» тоже рамная платформа и plug-in гибридная силовая установка, но не с V6, а с куда более скромной 1,5-литровой бензиновой «турбочетвёркой». В любом случае здорово, что Xterra вернётся — Ниссану сегодня очень нужны яркие модели, только они способны вытащить его из того болота, в которое он погрузился в последние годы.

