В начале этой недели стало известно о том, что японская компания рассматривает возможность выпуска внедорожника на базе нового пикапа Frontier Pro. Мы решили представить, как он может выглядеть.

Премьера пикапа Frontier Pro состоялась в конце прошлого месяца на Шанхайском автосалоне. Он стал первым глобальным пикапом марки, полностью разработанным и произведённым в Китае на совместном предприятии Zhengzhou Nissan. А чуть позже представители японской компании заявили о возможности расширения гаммы за счёт внедорожника, который мог бы заменить нынешний внедорожник Nissan Terra, дебютировавший в 2018 году (на российском рынке эта модель известна как Oting Paladin).

Нынешний Nissan Terra 1 / 3 Нынешний Nissan Terra 2 / 3 Нынешний Nissan Terra 3 / 3

Информации о возможной новинке пока совсем немного: было сказано только о том, что внедорожник, если будет сделан, получит «обычную» (то есть укороченную по сравнению с пикапом) колёсную базу. О дизайне пока также ничего не известно, однако можем предположить, что он в значительной степени должен повторить пикап: во-первых, его современная стилистика хорошо подойдёт и для внедорожника, а во-вторых, вряд ли переживающая не лучшие времена компания будет тратить много средств на разработку нового дизайна для родственной модели. В этом случае новинке достанется такая же светотехника и горизонтальными светодиодными полосками как спереди, так и сзади. Изображённый на рендерах внедорожник получил более широкие задние боковые двери, оригинальный задний бампер и перенесённую на крышку багажника нишу номерного знака.

Рендер нового внедорожника Nissan

В случае своего появления внедорожник наверняка разделит начинку с пикапом Frontier Pro, который оснащается plug-in гибридной установкой. В её основе лежит 1,5-литровая турбочетвёрка, работающая в паре с электромотором, интегрированным в коробку передач. Совокупная мощность системы превышает 410 л.с., а крутящий момент составляет 800 Нм. Заявленный запас хода на электричестве составляет 135 км по циклу NEDC. Пикап выйдет на китайский рынок в конце этого года, а в дальнейшем его будут поставлять и на другие рынки.

Рендер нового внедорожника Nissan

Напомним, в прошлом месяце Nissan вывел на рынок Китая дешёвый бизнес-седан N7.