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Nissan может выпустить внедорожник на базе Frontier Pro

05.05.2025 128 0 0

Если проект по созданию SUV получит «зелёный свет», у такого автомобиля, вероятно, будет plug-in гибридная установка.

Nissan Frontier Pro PHEV стал одной из девяти моделей NEV (New Energy Vehicles), которые японская марка собирается выпустить в Поднебесной к лету 2027 года. Представленная на автосалоне в Шанхае в конце прошлого месяца модель является первым глобальным пикапом Nissan, который был спроектирован, разработан и произведён в Китае (в рамках СП Zhengzhou Nissan).

На фото: пикап Nissan Frontier Pro

Теперь появилась информация о том, что Nissan Frontier Pro может лечь в основу внедорожника. Об этом сообщает австралийское издание Drive, которому о соответствующих планах рассказал Икуо Мияй, инженер-конструктор Frontier Pro. Он пояснил, что пока проект находится на стадии рассмотрения: компания ещё только собирается изучать требования рынка и прикидывать предполагаемый объём инвестиций.

Ещё в рамках глобального дебюта Nissan Frontier Pro стало известно о том, что пикап не станет эксклюзивом для Поднебесной, а отправится на экспорт, правда, в какие именно страны, станет известно позже. Не исключено, что в списке будет в том числе Австралия. В этом случае внедорожник, созданный на базе этой новинки, сможет составить конкуренцию таким моделям, как Ford Everest (ближайший родственник актуального грузовика Ford Ranger) и Isuzu MU-X (базируется на Isuzu D-Max).

В случае если проекту по созданию нового внедорожника Nissan действительно дадут «зелёный свет», он, вероятно, разделит «начинку» с Frontier Pro. Напомним, показанный в Шанхае грузовик оснастили plug-in гибридной установкой, в основе которой лежит 1,5-литровая турбочетвёрка, работающая в тандеме с электромотором, интегрированным в коробку передач. Совокупная отдача превысила 410 л.с., а максимальный крутящий момент равен 800 Нм. Ёмкость тяговой батареи пока не раскрыта, но известно, что запас хода при движении только на электротяге равен 135 км (при расчёте по циклу NEDC).

На фото: салон Nissan Frontier Pro

Внедорожник может также получить особенности внешности Nissan Frontier Pro. Речь идёт, в частности, о «T-образных» фарах, которые соединены друг с другом пунктирной светодиодной линией через всю ширину передней части. При этом три центральных штриха этого элемента являются отсылкой к модели из 1980-х – Nissan Hardbody Truck (D21). Ещё модель получила массивный пластиковый обвес по периметру кузова, который включает в себя накладки на колёсные арки.

Потенциальный SUV может разделить с новым грузовиком и интерьер. Напомним, Frontier Pro получил панорамную крышу с люком, подогрев, а также функции вентиляции и массажа передних кресел, мультируль с усечённым ободом. На передней панели размещается 10-дюймовый дисплей, исполняющий роль виртуальной приборки, а также горизонтальный планшет информационно-развлекательной системы, его диагональ – 14,6 дюйма.

В ходе автосалона в Шанхае японская марка показала также новый бизнес-седан Nissan N7, который был создан совместно с Dongfeng. Продажи этой четырёхдверки стартовали в Китае в конце прошлого месяца.

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