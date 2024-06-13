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Внедорожник Isuzu MU-X дождался полноценного рестайлинга

13.06.2024 289 0 0

Модель японской марки изменилась снаружи и получила новое оборудование. Кроме того, у вездехода появился «оспортивленный» вариант RS. Моторы реформы не затронули.

В нынешнем поколении рамный внедорожник Isuzu MU-X пребывает с 2020 года, он создан на базе пикапа Isuzu D-Max. В конце 2022-го пассажирский SUV слегка освежили, а теперь на производственной родине – в Таиланде – состоялась премьера модели, пережившей полноценный рестайлинг. Кстати, родственный грузовик обновился в 2023 году.

Было — стало

Вездеходу достался новый и более агрессивный передний бампер, противотуманки перенесли выше. Isuzu MU-X также обрел другие радиаторную решетку, фары и задние фонари, вдобавок фонари отныне объединены между собой черной плашкой.

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А еще у внедорожника появилась версия «под спорт» — ее назвали RS. Фишки такого MU-X – потемневшая окантовка стекол, выполненные в черном цвете вставки на решетке, крыша, корпуса наружных зеркал, накладки на колесных арках и 20-дюймовые диски (стандартному внедорожнику тоже положены 20-дюймовые колеса, плюс 17- или 18-дюймовые).

Isuzu MU-X RS
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Isuzu MU-X RS
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Isuzu MU-X RS
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Isuzu MU-X RS
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Isuzu MU-X RS
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Isuzu MU-X RS
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В салоне – новый корпус экрана мультимедийной системы, хотя сам планшет больше не стал (9 дюймов). В приборке появился 7-дюймовый дисплей. Ну и еще освежили материалы отделки. Наконец, был доработан комплекс электронных ассистентов: в частности, добавлена функция «прозрачный» капот, улучшена работа системы автоторможения.

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Isuzu MU-X RS
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Isuzu MU-X RS
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Isuzu MU-X RS
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Isuzu MU-X RS
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Isuzu MU-X RS
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Вся техника прежняя. В Таиланде Isuzu MU-X доступен с турбодизелями 1.9 и 3.0 мощностью 150 и 190 л.с. соответственно. Оба двигателя сочетаются исключительно с классическим шестиступенчатым автоматом (родственному пикапу также положена механика). MU-X с младшим дизелем бывает только с задним приводом, для SUV с трехлитровым двигателем предусмотрен полный привод.

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Цена стандартного рестайлингового внедорожника Isuzu начинается с отметки 1 184 000 батов, что эквивалентно примерно 2,95 млн рублей по текущему курсу. «Оспортивленный» Isuzu MU-X RS обойдется минимум в 1 659 000 батов (около 4,13 млн рублей).

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