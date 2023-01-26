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Внедорожник Isuzu MU-X начал год с особой версии

26.01.2023 304 0 0

Новое исполнение отличилось лишь декором, технику реформы не затронули: вездеход предложен с двумя турбодизелями на выбор.

Рамный внедорожник Isuzu MU-X актуального поколения в строю с 2020 года, он сделан на базе пикапа Isuzu D-Max. Минувшей осенью трехрядный SUV слегка обновился, а теперь вездеход обзавелся спецверсией: особая модификация под названием Phantom Collection представлена в Таиланде, где и расположена основная производственная площадка. К слову, на тайском рынке MU-X занимает второе место в сегменте: в 2022-м там реализовано 20 520 единиц. Лучше расходится только Toyota Fortuner (27 685 шт.).

Внешние особенности Isuzu MU-X Phantom Collection – черные вставка на переднем бампере и «брусья» на радиаторной решетке, аналогичного цвета 20-дюймовые колеса, вставки в нижней части дверей и боковые подножки, плюс потемневшие рейлинги на крыше. Кузов может быть окрашен в новый цвет Islay Gray Opaque или Dolomite Pearl White (присутствует в палитре изначально).

Внутри – черная кожаная обивка с белой прострочкой (у остальных вариантов коричневый салон). Спецверсия создана на базе топовой комплектации Ultimate, так что оснащение максимальное: мультимедиа-система с 9-дюймовым экраном, климат-контроль, шесть подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, мониторинга «слепых» зон и предупреждения о выходе из занимаемой полосы движения.

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В Таиланде Isuzu MU-X Phantom доступен с теми же моторами, что и стандартный внедорожник. Речь идет о турбодизелях 1.9 и 3.0 мощностью 150 и 190 л.с. соответственно (350 и 450 Нм), оба двигателя сочетаются с шестиступенчатым «автоматом». Модель с младшим дизелем бывает только с задним приводом, для SUV с трехлитровым движком предусмотрен полный привод.

Доплата за особый MU-X небольшая: такой внедорожник стоит 46 000 – 50 400 долларов, тогда как «обычный» MU-X Ultimate обойдется в 45 500 – 50 000 долларов.

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Напомним, полномасштабный выход внедорожника Isuzu на российский рынок был намечен на 2022 год, но из-за известных событий этого так и не произошло. Тем не менее, MU-X «висит» на официальном сайте марки: у нас внедорожник представлен только с дизелем 3.0 и полным приводом, на выбор предложены две комплектации, цена – от 5 549 000 рублей.

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