Новинки ×

Рамный внедорожник Isuzu MU-X довели до 2023 модельного года

04.10.2022 705 1 0

Чуть посвежевший вездеход уже доступен на своей производственной родине, там модель предложена с двумя турбодизелями на выбор.

 

Трехрядный внедорожник Isuzu MU-X актуальной генерации стартовал два года назад, он создан на базе рамного пикапа Isuzu D-Max (тот сменил поколение еще в 2019-м). Для полноценного рестайлинга еще рано, тем не менее, марка решила освежить свой SUV: дебютным рынком для такого вездехода станет Таиланд, где и расположена основная производственная площадка.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

В новом модельном году массивная рамка радиаторной решетки MU-X потемнела, вдобавок она может быть полностью черного цвета (хотя на некоторых других рынках черная рамка предусмотрена уже давно). Палитру цветов кузова пополнил оттенок Glacier Blue Mica (синий), также внедорожнику достались 17- и 20-дюймовые диски нового дизайна (в Таиланде модели еще положены 18-дюймовые колеса, они прежние). Улучшена графика диодных задних фонарей.

1 / 2
2 / 2

В салоне применяется новая цветовая схема Macchiato Brown (в этом цвете выполнены «кожаная» обивка кресел, а также вставки на центральном тоннеле, дверях и передней панели). Наконец, доработана система бесконтактного открывания багажника (больше не нужно проводить ногой под грузовым отсеком).

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Как и прежде, в списке оборудования Isuzu MU-X еще значатся (в зависимости от комплектации) двухзонный климат-контроль, мультимедийная система с 9-дюймовым сенсорным экраном, шесть подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, мониторинга «слепых» зон и предупреждения о выходе из занимаемой полосы движения.

Технику реформы не затронули. В Таиланде внедорожник доступен с турбодизелями 1.9 и 3.0 мощностью 150 и 190 л.с. соответственно (350 и 450 Нм). Оба двигателя сочетаются с шестиступенчатым «автоматом», привод задний или полный. К слову, у MU-X задний мост с пружинами и дисковые задние тормоза, тогда как у родственного пикапа D-Max рессоры и «барабаны».

1 / 3
2 / 3
3 / 3

В Таиланде Isuzu MU-X 2023 модельного года стоит примерно 30 500 – 43 500 долларов.

Напомним, на этот год был намечен полномасштабный выход внедорожника и на российский рынок, у нас прием заказов стартовал в начале февраля. Под конец сентября японские СМИ сообщили о том, что марка рассматривает окончательный уход из РФ (у фирмы есть сборочное предприятие в Ульяновске, оно выпускает коммерческий транспорт, с марта завод находится в простое). Однако российский офис Isuzu затем заявил, что продолжает свою деятельность, и что «менеджмент компании АО «Исузу Рус» внимательно следит за текущей обстановкой и прикладывает все усилия для сохранения бизнеса в России». Как бы то ни было, Isuzu MU-X еще «висит» на местном сайте марки: у нас внедорожник представлен только с дизелем 3.0 и полным приводом, на выбор предложены две комплектации, цена сегодня – от 5 549 000 рублей.

внедорожник авторынок новинки Isuzu Isuzu MU-X

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
2 комментария
04.10.2022 21:26
wardiano

Тepмoбeльe нoвогo покoлeния. Покyпaй по стаpoй цeнe (1390 pуб.) ----->> marketl.ink/termo

05.10.2022 01:21
wardiano

Тepмoбeльe нoвогo покoлeния. Покyпaй по стаpoй цeнe (1390 pуб.) -----> marketl.ink/termo

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Какую страховку нужно оформить для выезда за рубеж на автомобиле Если вы решились на путешествие за границу на своем автомобиле, нужно учитывать, что полис ОСАГО, купленный в России, не работает за ее пределами. Чтобы ездить по территории других стран, по... 122 0 1 04.10.2022
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Citroen C4 II Отношение к автомобилям французских марок в России всегда было неоднозначным. Элегантные, изящные, слишком претенциозные, капризные, ненадежные, дорогие в обслуживании – все это про них. Но... 3577 14 2 02.10.2022
Статьи / Тесты Сделано в гараже: угадываем лучшие самодельные автомобили СССР Дефицит автомобилей в СССР в сочетании с высоким уровнем технического образования когда-то привели к возникновению такого уникального явления, как самодельные автомобили. Действительно, если... 2471 0 21 01.10.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 12285 7 134 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 10835 10 41 13.08.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Geely Coolray против Haval Jolion: бесплатный сыр? Если бы! Хотите купить сегодня  машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – з... 7773 25 30 10.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings