Рамный внедорожник Isuzu MU-X довели до 2023 модельного года

Чуть посвежевший вездеход уже доступен на своей производственной родине, там модель предложена с двумя турбодизелями на выбор.

Трехрядный внедорожник Isuzu MU-X актуальной генерации стартовал два года назад, он создан на базе рамного пикапа Isuzu D-Max (тот сменил поколение еще в 2019-м). Для полноценного рестайлинга еще рано, тем не менее, марка решила освежить свой SUV: дебютным рынком для такого вездехода станет Таиланд, где и расположена основная производственная площадка.

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В новом модельном году массивная рамка радиаторной решетки MU-X потемнела, вдобавок она может быть полностью черного цвета (хотя на некоторых других рынках черная рамка предусмотрена уже давно). Палитру цветов кузова пополнил оттенок Glacier Blue Mica (синий), также внедорожнику достались 17- и 20-дюймовые диски нового дизайна (в Таиланде модели еще положены 18-дюймовые колеса, они прежние). Улучшена графика диодных задних фонарей.



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В салоне применяется новая цветовая схема Macchiato Brown (в этом цвете выполнены «кожаная» обивка кресел, а также вставки на центральном тоннеле, дверях и передней панели). Наконец, доработана система бесконтактного открывания багажника (больше не нужно проводить ногой под грузовым отсеком).



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Как и прежде, в списке оборудования Isuzu MU-X еще значатся (в зависимости от комплектации) двухзонный климат-контроль, мультимедийная система с 9-дюймовым сенсорным экраном, шесть подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, мониторинга «слепых» зон и предупреждения о выходе из занимаемой полосы движения.



Технику реформы не затронули. В Таиланде внедорожник доступен с турбодизелями 1.9 и 3.0 мощностью 150 и 190 л.с. соответственно (350 и 450 Нм). Оба двигателя сочетаются с шестиступенчатым «автоматом», привод задний или полный. К слову, у MU-X задний мост с пружинами и дисковые задние тормоза, тогда как у родственного пикапа D-Max рессоры и «барабаны».

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В Таиланде Isuzu MU-X 2023 модельного года стоит примерно 30 500 – 43 500 долларов.



Напомним, на этот год был намечен полномасштабный выход внедорожника и на российский рынок, у нас прием заказов стартовал в начале февраля. Под конец сентября японские СМИ сообщили о том, что марка рассматривает окончательный уход из РФ (у фирмы есть сборочное предприятие в Ульяновске, оно выпускает коммерческий транспорт, с марта завод находится в простое). Однако российский офис Isuzu затем заявил, что продолжает свою деятельность, и что «менеджмент компании АО «Исузу Рус» внимательно следит за текущей обстановкой и прикладывает все усилия для сохранения бизнеса в России». Как бы то ни было, Isuzu MU-X еще «висит» на местном сайте марки: у нас внедорожник представлен только с дизелем 3.0 и полным приводом, на выбор предложены две комплектации, цена сегодня – от 5 549 000 рублей.