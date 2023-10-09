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Пикап Isuzu D-Max стал агрессивнее и безопаснее после рестайлинга

09.10.2023 433 0 1

Грузовику японской марки переделали дизайн экстерьера. Обновки есть и внутри, но они довольно скромные, зато расширен список оборудования. Технику реформы не затронули.

Рамный пикап Isuzu D-Max актуального, третьего по счету поколения в строю с 2019 года. И вот пришло время для планового рестайлинга. Основная производственная площадка расположена в Таиланде, так что нет ничего удивительного в том, что именно там и состоялась премьера модернизированного грузовика. Кстати, на тайском рынке D-Max является лидером сегмента: по данным местных СМИ, с января по сентябрь текущего года реализовано более 91 500 единиц; второе место – у Toyota Hilux (83 001 шт.), а замыкает тройку самых продаваемых пикапов Ford Ranger (19 493 ед.).

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Как и прежде, Isuzu D-Max предложен в нескольких модификациях – можно выбрать самый простой трехместный вариант, «полуторную» или четырехдверную кабину. Все версии получили новую радиаторную решетку (у богатых исполнений она еще более агрессивная), иные передний бампер и головную оптику, вдобавок на капоте появился «выступ».

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В фарах дорогих версий L-образные светодиодные ходовые огни теперь в верхней части (были внизу), плюс добавлены диодные же «штрихи». «Среднему» и топовому вариантам также заменили задний борт и фонари. Последние состоят из трех хорошо выраженных секций, их сама Isuzu называет Triple-Armour. Еще D-Max обрел диски нового дизайна. Наконец, расширена палитра цветов кузова.

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В салоне – иные материалы отделки и другой декор. У дорогих версий в приборке отныне 7-дюймовый экран, а в корпусе дисплея мультимедийной системы появились шайбы. Топовый Isuzu D-Max V-Cross (оранжевая машина на фирменных фото) также оснащается улучшенным комплексом систем безопасности: в частности, пикап обрел стереокамеру нового поколения, добавлены функция обнаружения пешеходов, система автоторможения при движении задним ходом.

Техника прежняя. В Таиланде пикап доступен с турбодизелями 1.9 и 3.0 мощностью 150 и 190 л.с. соответственно. Оба мотора сочетаются с шестиступенчатыми механикой или автоматом, привод – задний или жестко подключаемый полный.

Базовый тайский Isuzu D-Max стоит примерно от 15 600 долларов, за «роскошный» D-Max V-Cross нужно отдать минимум 24 800 долларов. Позже рестайлинговый пикап доберется и до других стран. В России же у D-Max теперь лишь параллельное будущее – марка Isuzu покинула наш рынок.

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