Компания Isuzu уходит с российского рынка, все её локальные активы купил Соллерс

К этому всё шло и сегодня, наконец, объявлено официально: ПАО «Соллерс» в результате сделки поглотило АО «Исузу Рус» и взяло на себя гарантийные обязательства по обслуживанию выпущенных и реализованных в России автомобилей Isuzu.

Isuzu пришла в Россию в 2006 году и создала совместное предприятие с компанией Северсталь-Авто, ныне известной как Соллерс. Цех для локальной сборки грузовых автомобилей Isuzu был организован в северной части территории Ульяновского автозавода. В конце 2015 года Соллерс продал Isuzu свою долю в российском СП, с тех пор АО «Исузу Рус» контролируется японской стороной.

В 2018 году Соллерс и Isuzu решили вновь объединиться и создали отдельное СП «Исузу Соллерс» с целью заключения специнвестконтракта (СПИКа) с правительством РФ. СПИК в том же году был благополучно заключён, однако новое СП, по сути, так и не заработало, в том числе не был реализован проект грузовика УАЗ City на шасси Isuzu, потому что в 2019 году начались законодательные манёвры Минпромторга с утильсбором, сильно подорвавшие оптимизм руководства Isuzu по части целесообразности сборки автомобилей в РФ.

Начавшиеся в феврале 2022 года известные геополитические события дополнительно осложнили работу Isuzu в нашей стране: из-за санкций и проблем с поставками комплектующих локальный бизнес оказался под угрозой. Прошлой осенью СП «Исузу Соллерс» расторгло СПИК, а японская сторона стала готовиться в полному уходу из России.

Сегодня было официально объявлено о том, что Isuzu вышла из совместного предприятия с ПАО «Соллерс» и продала российской компании 100% акций АО «Исузу Рус». Причины ухода из России Isuzu объясняет так, цитируем официальный пресс-релиз: «В связи с логистическими сложностями и объявленным запретом экспорта машинокомплектов Isuzu из Японии, поставки в Россию были полностью приостановлены в марте 2022 года. Решение о передаче российского бизнеса было принято на основании того, что в сложившейся ситуации невозможно спрогнозировать сроки возобновления поставок и производства автомобилей Isuzu в России».

Согласно условиям сделки, Соллерс возьмёт на себя поставки запчастей, гарантийное обслуживание и ремонт произведённых и проданных в России автомобилей Isuzu, как грузовых, так и легковых. Что будет с довольно обширной дилерской сетью Isuzu в России, пока непонятно — вероятно, дилерам предложат перейти под знамёна Соллерса.

На заводе Isuzu в Ульяновске Соллерс организует производство какой-нибудь альтернативной продукции. Какой именно, пока неизвестно, но с вероятностью, близкой к 100%, можно ожидать, что это будут китайские модели.

В 2021 году завод Isuzu выпустил около 3700 грузовиков. Продажи внедорожников и пикапов Isuzu в первом полугодии 2023 года из-за прекращения официальных поставок сократились на 92,2% (по сравнению с первым полугодием 2022-го) до 36 шт.