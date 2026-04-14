Nissan показал кроссовер Juke третьего поколения: другая платформа и кубизм в дизайне

Новинка получит полностью электрическую «начинку», вероятно, такую же, как у нынешнего Leaf, и будет выпускаться на заводе в Сандерленде (Великобритания).

Японская марка представила свой субкомпактный кроссовер Nissan Juke, дизайн которого всегда вызывал много споров, в 2010 году. Первая смена генерации прошла в 2019-м, а обновление модель пережила в феврале 2024-го. В Европе модель разошлась совокупным тиражом около 1,5 млн экземпляров. Теперь производитель рассекретил внешность и первую информацию о «начинке» Nissan Juke третьего поколения. Интерьер и большая часть технических подробностей будут обнародованы позже.

На фото: Nissan Juke третьего поколения

Выпуск нового полностью «зелёного» Nissan Juke является одним из пунктов реализации стратегии электрификации в Европе. В основу электромобиля ляжет платформа CMF-EV (другое название – AmpR Medium), она роднит грядущий паркетник с нынешним Nissan Leaf, который появился в 2025 году. Серийный выпуск «третьего» Juke будет налажен на заводе компании в Сандерленде (Великобритания), с этого же конвейера сходят и актуальные SUV второй генерации.

Внешность нового Nissan Juke тоже сложно назвать заурядной. Дизайн экстерьера выполнен в стиле «кубизма», судя по многочисленным острым граням и рёбрам. У электромобиля на опубликованных официальных изображениях оба бампера созданы из чёрного пластика, аналогичным образом оформлены накладки на боковинах и колёсных арках. В чёрном глянце оформлены капот, верх, стойки крыши, корпуса наружных зеркал, часть боковин и кормы со спойлером в верхней части багажной двери.

У передних дверей Juke третьей генерации выдвижные ручки, у задних механизм встроен в рамку остекления. Кроссовер получил чёрные колёсные диски, а также головную оптику сложной формы: она включает в себя узкие полосы по бокам от капота, полосу из светящихся штрихов и логотипа под его кромкой и шестиугольные отдельные фары, расположенные ниже.

Лючок, за которым прячется порт для зарядки, находится на правом переднем крыле. Фонари выполнены в виде скопления разномастных треугольников, сбоку на заднем бампере можно разглядеть надпись с названием модели, ниже расположены светоотражатели, выполненные в том же «угловатом» стиле, как и остальной дизайн экстерьера.

О «начинке» официальных подробностей пока практически нет, кроме того, что она будет полностью электрической. Есть вероятно, что её Nissan Juke нового поколения разделит с нынешним Leaf. Напомним, тому предлагается пара тяговых батарей на выбор – ёмкостью 52 и 75 кВт*ч. Привод может быть только передним, то есть в движение SUV приводится единственным электромотором, расположенным на передней оси, его мощность составляет либо 177 л.с. (максимальный крутящий момент – 345 Нм), либо 218 л.с. (355 Нм).

В пресс-службе Nissan отметили, что полноценная премьера Juke третьего поколения пройдёт весной 2027 года. Напомним, на прошлой неделе стало известно о том, что кроссовер актуального второго поколения обзавёлся новой топ-версией Pulse.