Гибридные авто ×
07.04.2026 116 0 0
Nissan Juke второго поколения на закате карьеры обзавёлся новой топ-версией Pulse

Версия Pulse — это своеобразная аллегория звука и ритма большого города, который как бы распространяется волнами по кузову. Тема волн поддержана новым океаническим цветом кузова Ocean Deep, а тема звука — входящей в оснащение мощной аудиосистемой Bose с десятью громкоговорителями.

Nissan Juke в строю с 2010 года, первое поколение этого кроссовера было по-настоящему глобальным и продавалось в более чем 50 странах мира, в том числе в России. Juke второго поколения справил премьеру в 2019 году и в 2024 году пережил рестайлинг. Сейчас Juke — это сугубо европейская модель, её производит британский завод Nissan в Сандерленде. В прошлом году продажи Juke в Европе, по данным самой компании Nissan, составили 93 835 шт. (-3,1% по сравнению с продажами в 2024 году), а в этом году кривая спроса на Juke резко пошла вниз: в январе-феврале реализовано 12 965 шт. (-22,2% по сравнению с АППГ). Всего с 2010 года в мире продано более 1,4 млн экземпляров Nissan Juke.

1 / 2
2 / 2

Сейчас Nissan работает над третьим поколением Juke: он, по данным инсайдеров, будет полностью электрическим и разделит платформу CMF-EV с новым Nissan Leaf, премьера ожидается до конца этого года, так что желающим купить «углеводородный» Juke следует поторопиться. Представленная сегодня версия Pulse — самая дорогая в гамме (от 27 865 фунтов стерлингов в Великобритании), но она же самая богатая и яркая.

1 / 2
2 / 2

Кузов Nissan Juke Pulse окрашен в новый сине-зелёный цвет Ocean Deep, но крыша при этом чёрная, а её боковые грани расписаны белыми концентрическими окружностями, олицетворяющими звуковую волну. Новые 19-дюймовые литые колёса имеют вставки цвета Ocean Deep.

1 / 2
2 / 2

Салон отделан в тон кузова синим кожзамом с чёрными текстильными вставками. В оснащение входят мощная аудиосистема Bose, беспроводная зарядка для смартфона и полный набор электронных ассистентов водителя, включая адаптивный круиз-контроль и камеры кругового обзора.

Версию Pulse можно заказать с любым из доступных для Juke силовых агрегатов. Самый простой вариант — это 1,0-литровая бензиновая «турботройка» мощностью 117 л.с. в паре с 6-ступенчатой «механикой» либо с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Вариант подороже — безрозеточный гибрид мощностью 143 л.с. на базе 1,6-литрового бензинового «атмосферника». Привод в любом случае только передний.

1 / 2
2 / 2

Добавим, что в целом продажи марки Nissan в Европе в прошлом году сократились на 7,1% до 329 326 шт., а самой продаваемой моделью стал компактный кроссовер Qashqai — реализовано 147 259 шт. (-1,4%).

кроссовер авторынок новинки Европа гибридные авто Nissan Nissan Juke

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Интервью Кристос Павлидис, главный дизайнер Exeed: о философии дизайна и будущем бренда Современный автомобиль – это баланс между инженерными решениями, технологиями и идеями. Главный дизайнер Exeed Кристос Павлидис рассказал нам в интервью, почему всё начинается с формы, как с... 1035 0 0 06.04.2026
Статьи / Мнение без фильтров Будущее отменяется: почему автопром передумал ехать дальше Автопром всегда любил играть в пророка. Концепт-кары – как обещания на первом свидании: дерзкие, красивые и почти никогда не исполняются. Но раньше это было хотя бы просто кокетство. Сегодня... 972 4 0 06.04.2026
Статьи / История Японская кухня: как появилась и почему провалилась Alfa Romeo Arna Почти каждая модель Alfa Romeo в своё время разбивала сердца поклонников знойных «итальянок» по всему миру. Это были как модели с цифровыми индексами – 156, 159, 166, так и Альфы с собственн... 1094 0 0 04.04.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 48122 17 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Лесник против трендов: тест-драйв нового Subaru Forester Forester шестого поколения добрался до России аккурат спустя два года после мировой премьеры на автосалоне в Лос-Анджелесе. Но не ждите от него никаких откровений: автомобиль так и остался «... 19142 12 6 05.12.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 9913 4 2 12.03.2026
Обсуждаемое
5 Совместный проект Land Rover и Chery: рассекречен предвестник нового F...
4 Рамный внедорожник Hyundai Boulder стал предвестником нового пикапа ма...
4 Седан Volga C50: первые официальные фотографии и подробности
Новые комментарии
Change privacy settings