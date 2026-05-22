Европа ×
  • В Ford пообещали, что европейский Bronco будет соответствовать своему названию

В Ford пообещали, что европейский Bronco будет соответствовать своему названию

22.05.2026 37 0 0
В Ford пообещали, что европейский Bronco будет соответствовать своему названию

Тем не менее, стоит учитывать, что под знакомым названием на старосветском рынке планируется продавать не рамный внедорожник, а кроссовер на платформе от ушедшего Ford Focus.

Ford ранее решил возродить легендарное название Bronco: новый рамный внедорожник с этим именем дебютировал летом 2020 года, а его продажи на американском рынке начались в июне 2021-го. Модель здесь предлагается с ДВС, в трёх- и пятидверной модификациях. Однако это не единственная модель с возрождённым именем: так, в Китае в 2025 году был представлен совершенно другой Бронко: речь идёт о кроссовере Bronco Basecamp, которому достался схожий дизайн, а ещё полностью электрическая и гибридная техника. Но и это ещё не всё.

На фото: Ford Bronco RTR (для американского рынка)

Для европейского рынка Форд готовит третий вариант Bronco, об этом Колёса.ру рассказывали в декабре 2025 года. Тогда предполагалось, что в основу этой модели ляжет модульная платформа С2, на которой ранее базировался ныне отправленный в отставку Focus четвёртого поколения. На этой же «тележке» построены нынешний паркетник Ford Kuga, популярный в Европе, а также американский компактный кроссовер Ford Bronco Sport, который тоже был представлен в 2020 году.

Теперь глава европейского офиса Ford Джим Баумбик рассказал Automotive News Europe о том, что европейский вариант будет «по-настоящему соответствовать тому, что представляет собой Bronco». Он добавил, что не стоит ожидать очередного обычного кроссовера, а также, что «старосветский» Бронко получит ряд «внедорожных качеств», присущих североамериканской версии.

Топ-менеджер пока не подтвердил, но и не опроверг предположение о том, что в основу европейского Ford Bronco ляжет платформа С2. В случае если это действительно окажется так, гамму новинки, скорее всего, составят четырёхцилиндровые двигатели, которые войдут в состав силовых установок разной степени электрификации. Вероятнее всего, модель всё же будет ориентирована больше на движение по дорогам, а не на бездорожье, как американский «рамник» со съёмными дверями и лебёдкой.

Как сообщалось ранее, полностью электрической техники у «старосветского» Бронко, скорее всего, не будет, так как в этом регионе уже представлены полностью «зелёные» европейские паркетники Ford Explorer и Capri. Причём продаются они не так хорошо, как хотелось бы производителю, а значит, и смысла выводить на рынок ещё одну «электричку» нет.

По предварительным данным, производство предназначенного для Европы Ford Bronco наладят в 2027 году на заводе компании, расположенном в Валенсии (Испания). Отметим, здесь же налажен выпуск актуального паркетника Kuga. У базовой переднеприводной версии актуального SUV под капотом находится 1,5-литровая бензиновая турботройка EcoBoost мощностью 150 л.с., идущий в комплекте с шестиступенчатой механикой. Следующей версии, тоже переднеприводной, положен тот же мотор, форсированный до 186 л.с. и работающий в паре с восьмиступенчатым автоматом.

На фото: салон Ford Bronco RTR

Ford Kuga также оснащается безрозеточной гибридной FHEV-установкой, в основе которой лежит бензиновый атмосферник объёмом 2,5 литра, работающий в тандеме с работает в паре с электромеханическим вариатором. Совокупная отдача – 180 л.с. у варианта с передним приводом, 183 л.с. – у модификации с полным приводом. Ещё кроссовер предлагается с PHEV-установкой, суммарная мощность которой равна 243 л.с. (привод – передний).

Официальные подробности о европейском Ford Bronco появятся позже.

внедорожник кроссовер США авторынок новинки Европа Ford Ford Bronco

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Обзор Пневмоподвеска, управляемая задняя ось и лидар: первый обзор обновлённого Hongqi H9 На Пекинском автосалоне компания Hongqi показала обновлённый седан Н9, для которого эта модернизация стала второй с 2020 года. Внешних перемен немного, зато появился новый интерьер, который... 236 0 1 22.05.2026
Статьи / Практика С демонтажом или не извлекая: как очистить топливные форсунки в домашних условиях Если вы никогда не задумывались о чистке топливных форсунок, у нас для вас плохая новость: со временем они засоряются, и очищать их становится просто необходимо. Хорошая новость заключается... 359 0 0 22.05.2026
Статьи / Обзор Без хрома, но с кнопкой: обзор обновлённых кроссоверов Haval F7 и F7x Фестиваль обновлений модельного ряда Haval подходит к завершению: представлены модернизированные кроссоверы F7 и F7x. Два брата из ларца, почти одинаковых с лица, получили доработанные силов... 1012 0 0 21.05.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 41932 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 11774 4 2 12.03.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Снаружи прежний, внутри другой: тест-драйв обновлённого Haval Jolion Haval Jolion уже несколько лет подряд – самый популярный кроссовер иностранного бренда в России. Очередное обновление, как заявляет производитель, призвано не только сохранить его актуальнос... 9304 0 0 01.05.2026
Обсуждаемое
23 Пойду пожру, а вы подождите: общество застрявших между ПДД и культурой
7 Фургоны и минивэны SKM М7 отправились к дилерам, цены известны
3 Давление в шинах летом: почему опасно перекачивать колёса в жару
Новые комментарии
Change privacy settings