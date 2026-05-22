В Ford пообещали, что европейский Bronco будет соответствовать своему названию

Тем не менее, стоит учитывать, что под знакомым названием на старосветском рынке планируется продавать не рамный внедорожник, а кроссовер на платформе от ушедшего Ford Focus.

Ford ранее решил возродить легендарное название Bronco: новый рамный внедорожник с этим именем дебютировал летом 2020 года, а его продажи на американском рынке начались в июне 2021-го. Модель здесь предлагается с ДВС, в трёх- и пятидверной модификациях. Однако это не единственная модель с возрождённым именем: так, в Китае в 2025 году был представлен совершенно другой Бронко: речь идёт о кроссовере Bronco Basecamp, которому достался схожий дизайн, а ещё полностью электрическая и гибридная техника. Но и это ещё не всё.

На фото: Ford Bronco RTR (для американского рынка)

Для европейского рынка Форд готовит третий вариант Bronco, об этом Колёса.ру рассказывали в декабре 2025 года. Тогда предполагалось, что в основу этой модели ляжет модульная платформа С2, на которой ранее базировался ныне отправленный в отставку Focus четвёртого поколения. На этой же «тележке» построены нынешний паркетник Ford Kuga, популярный в Европе, а также американский компактный кроссовер Ford Bronco Sport, который тоже был представлен в 2020 году.

Теперь глава европейского офиса Ford Джим Баумбик рассказал Automotive News Europe о том, что европейский вариант будет «по-настоящему соответствовать тому, что представляет собой Bronco». Он добавил, что не стоит ожидать очередного обычного кроссовера, а также, что «старосветский» Бронко получит ряд «внедорожных качеств», присущих североамериканской версии.

Топ-менеджер пока не подтвердил, но и не опроверг предположение о том, что в основу европейского Ford Bronco ляжет платформа С2. В случае если это действительно окажется так, гамму новинки, скорее всего, составят четырёхцилиндровые двигатели, которые войдут в состав силовых установок разной степени электрификации. Вероятнее всего, модель всё же будет ориентирована больше на движение по дорогам, а не на бездорожье, как американский «рамник» со съёмными дверями и лебёдкой.

Как сообщалось ранее, полностью электрической техники у «старосветского» Бронко, скорее всего, не будет, так как в этом регионе уже представлены полностью «зелёные» европейские паркетники Ford Explorer и Capri. Причём продаются они не так хорошо, как хотелось бы производителю, а значит, и смысла выводить на рынок ещё одну «электричку» нет.

По предварительным данным, производство предназначенного для Европы Ford Bronco наладят в 2027 году на заводе компании, расположенном в Валенсии (Испания). Отметим, здесь же налажен выпуск актуального паркетника Kuga. У базовой переднеприводной версии актуального SUV под капотом находится 1,5-литровая бензиновая турботройка EcoBoost мощностью 150 л.с., идущий в комплекте с шестиступенчатой механикой. Следующей версии, тоже переднеприводной, положен тот же мотор, форсированный до 186 л.с. и работающий в паре с восьмиступенчатым автоматом.

На фото: салон Ford Bronco RTR

Ford Kuga также оснащается безрозеточной гибридной FHEV-установкой, в основе которой лежит бензиновый атмосферник объёмом 2,5 литра, работающий в тандеме с работает в паре с электромеханическим вариатором. Совокупная отдача – 180 л.с. у варианта с передним приводом, 183 л.с. – у модификации с полным приводом. Ещё кроссовер предлагается с PHEV-установкой, суммарная мощность которой равна 243 л.с. (привод – передний).

Официальные подробности о европейском Ford Bronco появятся позже.