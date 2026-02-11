Постаревший Ford Kuga получил пару обновок: автопилот и более мощная «музыка»

Компактный кроссовер Ford Kuga третьего поколения пока не собирается на покой и вступает в 2026 модельный год с автопилотом второго уровня BlueCruise и улучшенной аудиосистемой Bang & Olufsen.

«Третий» Ford Kuga, построенный на платформе C2 от последнего Фокуса, в строю с 2019 года, в 2024-м он пережил рестайлинг. Родственные американские кроссоверы Ford Escape и Lincoln Corsair были сняты с производства в декабре прошлого года, месяцем ранее в отставку без наследника отправился Focus, а вот Kuga пока жив. Предполагалось, что европейцы радостно пересяду с Куги на близкие по размерам электрические кроссоверы Ford Explorer и Ford Capri, но реальный спрос на них оказался сильно меньше ожидаемого, поэтому Kuga пережил американских братьев и Focus.

Выпускается Kuga на испанском заводе Ford в Валенсии, здесь же в 2027 году пропишется гибридный кроссовер Bronco для Европы на платформе С2, примерно тогда же Kuga, скорее всего, отправится в отставку, хотя никаких официальных заявлений на эту тему компания Ford пока не делала. Официально Ford Kuga сегодня вступил в 2026 модельный год со слегка подредактированным прайс-листом: минимальная цена в Германии осталась прежней — 39 950 евро, но отдельные версии и комплектации немного подорожали.

В плане дизайна у Ford Kuga 2026 модельного года нет ничего нового, есть лишь точечные изменения в комплектациях. В частности аудиосистема Bang & Olufsen Premium Audio, входящая в стандартное оснащение комплектаций ST-Line X и Active X, стала мощнее (было 575 Вт, стало 700 Вт), получила улучшенные среднечастотные динамики, отдельные задние твитеры и два дополнительных канала, что повысило общее качество звучания.

Ещё Куге «прикрутил» фирменный автопилот второго уровня BlueCruise. Изначально этот автопилот дебютировал в 2020 году в США на электрическом кроссовере Ford Mustang Mach-E — тогда, правда, система называлась Active Drive Assist, а имя BlueCruise получила в 2021 году. BlueCruise позволяет убирать руки с руля при езде по автомагистралям при условии, что дорога соответствует определённым критериям безопасности. Пресс-служба Ford уверяет, что сегодня 95% европейских автомагистралей позволяют запускать автопилот BlueCruise. Машины с автопилотом выделены в отдельную комплектацию BlueCruise Edition, и этот автопилот по понятным причинам не стыкуется с базовой версией на «механике».

Базовая версия Куги оснащена 1,5-литровой бензиновой «турботройкой» EcoBoost мощностью 150 л.с. в паре с 6-ступенчатой МКП, привод только передний. Это же мотор, но форсированный до 186 л.с. доступен в паре с 8-ступенчатой АКП, но привод тоже только передний.

Полный привод на Куге можно получить на безрозеточной гибридной версии FHEV мощностью 183 л.с., где 2,5-литровый бензиновый «атмосферник» работает в паре с электромеханическим вариатором. Мощность такого же кроссовера, но с передним приводом — 180 л.с.

Топовый plug-in гибридный Kuga PHEV бывает только переднеприводным, максимальная мощность его силовой установки — 243 л.с. В комплектации BlueCruise Edition такой кроссовер стоит 56 150 евро — это самая дорогая версия в прайс-листе.

