Гибридные авто ×
  • Постаревший Ford Kuga получил пару обновок: автопилот и более мощная «музыка»

Постаревший Ford Kuga получил пару обновок: автопилот и более мощная «музыка»

Опубликовано 11.02.2026 25 0 0
Постаревший Ford Kuga получил пару обновок: автопилот и более мощная «музыка»

Компактный кроссовер Ford Kuga третьего поколения пока не собирается на покой и вступает в 2026 модельный год с автопилотом второго уровня BlueCruise и улучшенной аудиосистемой Bang & Olufsen.

«Третий» Ford Kuga, построенный на платформе C2 от последнего Фокуса, в строю с 2019 года, в 2024-м он пережил рестайлинг. Родственные американские кроссоверы Ford Escape и Lincoln Corsair были сняты с производства в декабре прошлого года, месяцем ранее в отставку без наследника отправился Focus, а вот Kuga пока жив. Предполагалось, что европейцы радостно пересяду с Куги на близкие по размерам электрические кроссоверы Ford Explorer и Ford Capri, но реальный спрос на них оказался сильно меньше ожидаемого, поэтому Kuga пережил американских братьев и Focus.

Выпускается Kuga на испанском заводе Ford в Валенсии, здесь же в 2027 году пропишется гибридный кроссовер Bronco для Европы на платформе С2, примерно тогда же Kuga, скорее всего, отправится в отставку, хотя никаких официальных заявлений на эту тему компания Ford пока не делала. Официально Ford Kuga сегодня вступил в 2026 модельный год со слегка подредактированным прайс-листом: минимальная цена в Германии осталась прежней — 39 950 евро, но отдельные версии и комплектации немного подорожали.

В плане дизайна у Ford Kuga 2026 модельного года нет ничего нового, есть лишь точечные изменения в комплектациях. В частности аудиосистема Bang & Olufsen Premium Audio, входящая в стандартное оснащение комплектаций ST-Line X и Active X, стала мощнее (было 575 Вт, стало 700 Вт), получила улучшенные среднечастотные динамики, отдельные задние твитеры и два дополнительных канала, что повысило общее качество звучания.

Ещё Куге «прикрутил» фирменный автопилот второго уровня BlueCruise. Изначально этот автопилот дебютировал в 2020 году в США на электрическом кроссовере Ford Mustang Mach-E — тогда, правда, система называлась Active Drive Assist, а имя BlueCruise получила в 2021 году. BlueCruise позволяет убирать руки с руля при езде по автомагистралям при условии, что дорога соответствует определённым критериям безопасности. Пресс-служба Ford уверяет, что сегодня 95% европейских автомагистралей позволяют запускать автопилот BlueCruise. Машины с автопилотом выделены в отдельную комплектацию BlueCruise Edition, и этот автопилот по понятным причинам не стыкуется с базовой версией на «механике».

Базовая версия Куги оснащена 1,5-литровой бензиновой «турботройкой» EcoBoost мощностью 150 л.с. в паре с 6-ступенчатой МКП, привод только передний. Это же мотор, но форсированный до 186 л.с. доступен в паре с 8-ступенчатой АКП, но привод тоже только передний.

Полный привод на Куге можно получить на безрозеточной гибридной версии FHEV мощностью 183 л.с., где 2,5-литровый бензиновый «атмосферник» работает в паре с электромеханическим вариатором. Мощность такого же кроссовера, но с передним приводом — 180 л.с.

Топовый plug-in гибридный Kuga PHEV бывает только переднеприводным, максимальная мощность его силовой установки — 243 л.с. В комплектации BlueCruise Edition такой кроссовер стоит 56 150 евро — это самая дорогая версия в прайс-листе.

кроссовер новинки Европа гибридные авто Ford Ford Kuga
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Колёсная база Что делать, если замёрзла омывайка в бачке Зимой водитель может смириться со снегом, пробками и коротким световым днём. Но когда вдруг перестаёт работать стеклоомыватель, начинается настоящее испытание. Грязь летит на стекло, дворник... 151 4 0 Опубликовано 11.02.2026
Статьи / Двигатели Дорого, тяжело и никому не нужно: почему малообъёмные дизели так и не стали популярными Преимущества дизельных двигателей хорошо известны: тяговитость, экономичность, высокий крутящий момент на низких оборотах и многое другое. Однако моторы, работающие на тяжёлом топливе и объё... 2847 4 0 Опубликовано 11.02.2026
Статьи / Колёсная база Можно ли мыть автомобиль в сильный мороз Зима ставит перед водителем философский вопрос: «Мыть ли машину в такой холод или оставить всё как есть?». С одной стороны – реагенты, грязь и соль, с другой – замёрзшие замки и двери. Разбе... 708 5 0 Опубликовано 09.02.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 76641 14 2 Обновлено 27.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 46731 17 1 Обновлено 07.12.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 19291 4 3 Обновлено 05.10.2025
Обсуждаемое
35 Неудобная правда: почему китайский автопром захватывает Европу
5 Можно ли мыть автомобиль в сильный мороз
4 Дорого, тяжело и никому не нужно: почему малообъёмные дизели так и не...
Новые комментарии
Change privacy settings