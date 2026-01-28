Базовые версии европейских Ford Explorer и Ford Capri стали мощнее и дальнобойнее

Европа ×
Компания Ford обновила базовые версии Standard электрических кроссоверов Explorer и Capri, которые производятся и продаются в Европе. Ёмкость батареи увеличена с 52 до 58 кВт·ч, а мощность единственного электромотора выросла с 170 до 190 л.с. Цены при этом не изменились, то есть потребитель получает улучшенные технические характеристики за прежние деньги.

Напомним, что европейские Ford Explorer и Ford Capri, вышедшие на рынок в 2024 году, — это родственные модели, построенные на фольксвагеновской модульной платформе MEB в рамках заключённого в 2020 году альянса Ford и Volkswagen. Европейский Ford Explorer не имеет ничего общего с одноимёнными американским и китайским кроссоверами, а Ford Capri — это, так сказать, европейский эксклюзив.

Старт продаж у европейских Explorer и Capri выдался настолько слабым, что уже в конце 2024 года их производство на заводе Ford в Кёльне (Германия) пришлось сокращать, но расширение линейки модификаций дало свои плоды — в 2025 году продажи Explorer и Capri существенно выросли. Насколько именно, мы не знаем, поскольку ни официальной, ни неофициальной статистики продаж по моделям в Европе в 2025 году в открытом доступе пока нет. Если экстраполировать цифры за первые три квартала, то можно предположить, что общие продажи Explorer и Capri в 2025 году составили около 50 000 шт., причём с сильным перекосом в сторону Explorer. Купеобразный и более дорогой Capri продаётся в разы хуже Эксплорера — не удивимся, если Capri скоро снимут с производство вслед за родственным Volkswagen ID.5.

Но пока в строю и Explorer, и Capri, их базовые версии Standard пережили небольшую модернизацию. Новая литий-железо-фосфатная (LFP) батарея ёмкостью 58 кВт·ч пришла на смену литий-никель-марганец-кобальтовой (NMC) ёмкостью 52 кВт·ч, благодаря чему максимальный запас на одной зарядке у Explorer вырос с 378 до 444 км, у Capri — с 393 до 464 км по циклу WLTP. Пресс-служба Ford особо подчёркивает, что LFP-батарею можно смело регулярно заряжать до 100% без опасений деградации, тогда NMC-батарея может терять ёмкость, если её всё время накачивать по максимуму.

Вместе с новой батареей электрические кроссоверы Ford в базовой версии Standard получили новый электромотор с увеличенной отдачей, он здесь один и вращает задние колёса. Максимальная отдача выросла с 125 кВт (170 л.с.) и 310 Нм до 140 кВт (190 л.с.) и 350 Нм. Время разгона до 100 км/ч у обеих моделей сократилось с 8,7 до 8,0 с, максимальная скорость по-прежнему ограничена на отметке 160 км/ч.

Технические обновки, к счастью, не сказались на ценах: Ford Explorer Standard по-прежнему стоит в Германии от 39 990 евро, Ford Capri — от 42 400 евро.

Добавим, что общие продажи Ford в Европе, по данным ACEA (Европейская ассоциация автопроизводителей), в 2025 году подросли на 0,1% до 425 934 шт. В ближайшие годы Ford собирается пополнить европейскую модельную линейку недорогими электромобилями на платформе Renault и гибридным кроссовером Bronco.

