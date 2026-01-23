Volkswagen ID.4 после рестайлинга переименуют в ID. Tiguan, а ID.5 отправится в отставку

Комплексно обновлённый компактный электрический кроссовер Volkswagen ID.4 встанет на конвейер завода в Эмдене (Германия, земля Нижняя Саксония) в ноябре этого год под новым именем — ID. Tiguan, а его купеобразный брат ID.5 не оправдал надежд и будет снят с производства.

Volkswagen ID.4, построенный на модульной платформе MEB, справил мировую премьеру в 2020 году. Главным рынком для него стала Европа, ID.4 здесь оказался самой востребованной «электричкой» Volkswagen. По данным немецкого аналитического агентства Dataforce, продажи Volkswagen ID.4 в Европе в 2025 году составили 80 123 шт. (+23,8% по сравнению с продажами в 2024 году). Лучшие результаты показали только Tesla Model Y — 151 331 шт., Skoda Elroq — 94 106 шт., Tesla Model 3 — 86 261 шт. и Renault 5 E-Tech — 81,517 шт.

Производство Volkswagen ID.4 и ID.5 на заводе в Эмдене 1 / 2 Производство Volkswagen ID.4 и ID.5 на заводе в Эмдене 2 / 2

Основной объём производства Volkswagen ID.4 обеспечивает завод в немецком Эмдене. Также ID.4 вместе с собратом ID.5 собирает завод в Цвиккау (Германия, земля Саксония). Возможно, после рестайлинга ID.4 больше не будет производиться в Цвиккау, так как принято решение частично перепрофилировать этот завод в центр переработки автомобилей Volkswagen Group. Вдобавок Volkswagen ID.4 сейчас собирают на заводе в США в городе Чаттануга (штат Теннеси) и аж на двух совместных предприятиях в Китае — SAIC-VW и FAW-VW, притом что спрос на эту модель в США и Китае в разы хуже, чем в Европе.

Купеобразный Volkswagen ID.5 дебютировал в 2021 году, от ID.4 он отличается, по сути, только более покатой кормой, а стоит при этом дороже и продаётся примерно на порядок хуже, чем ID.4. В 2023 году ID.4 и ID.5 пережили первую техническую модернизацию, а в этом году будет комплексное обновление дизайна, техники и электроники, причём только для ID.4. Volkswagen ID.5, по данным немецких СМИ (например, журнала Auto Motor und Sport), ссылающихся на профсоюз IG Metall, в этом году будет снят с производства с целью оптимизации расходов компании, а Volkswagen ID.4 после рестайлинга получит имя ID. Tiguan.

В том, что Volkswagen ID.4 превратится в ID. Tiguan, большого сюрприза нет: фольксвагеновское начальство давно не скрывает намерение отказаться от безличных цифровых индексов моделей ID-семейства в пользу более традиционных и хорошо узнаваемых имён. Так, грядущий электрический хэтчбек B-класса Volkswagen ID.2 был переименован в ID. Polo — его премьера ожидается в ближайшие месяцы. Более того, ходят слухи, что Volkswagen ID.3 после очередного рестайлинга будет переименован в ID. Golf, но подтверждения этой информации пока нет даже со стороны профсоюзов, которые в курсе всех ближайших производственных планов компании.

Актуальный Volkswagen ID.4 1 / 5 Актуальный Volkswagen ID.4 2 / 5 Актуальный Volkswagen ID.4 3 / 5 Актуальный Volkswagen ID.4 4 / 5 Актуальный Volkswagen ID.4 5 / 5

Volkswagen ID.4 в результате превращения в ID. Tiguan получит усовершенствованную платформу MEB+ и существенно переработанную внешность: немецкая марка хочет отойти от не слишком удачного рыбообразного дизайна своих первый ID-«электричек» и привить им более традиционные формы. Салон тоже станет в хорошем смысле более старомодным — появится больше физических кнопок вместо набивших оскомину сенсорных панелей. Также компания обещает существенно улучшить качество отделочных материалов, к которым сейчас у потребителей есть немало претензий.