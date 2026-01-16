Канада разрешит ввоз китайских электромобилей в обмен на экспорт рапса, крабов и омаров

Электромобиль ×
16.01.2026
Канада в противовес США взяла курс на сближение с Китаем и в рамках новых договорённостей с Си Цзиньпином снизит ввозные пошлины на новые электромобили из Китая с нынешних 100% до 6,1%. Это послабление вызвало у представителей канадского автопрома неоднозначную реакцию.

В 2024 году Канада, руководимая тогдашним премьером Джастином Трюдо, ввела 100-процентные пошлины на электромобили китайского производства, примерно в то же время аналогичное решение принял тогдашний президент США Джо Байден, Европа тоже ввела повышенные пошлины на китайские «электрички» — правда, не такие драконовские, в Европе они начисляются индивидуально для каждого автопроизводителя.

Возвращение на пост президента США Дональда Трампа вызвало известный раздрай: Трамп ввёл 25-процентные пошлины на все импортные автомобили и ключевые комплектующие для них, оставив при этом в силе 100-процентные байденовские пошлины для китайских электромобилей. 25-процентные пошлины распространились в том числе на Канаду и Мексику, где работают десятки автозаводов, производящих машины для США. Пошлины Трампа поставили на грань выживания многие канадские автозаводы, и это, конечно, не понравилось канадскому правительству.

В прошлом году Джастина Трюдо на посту премьер-министра Канады сменил Марк Карни. Во время своей предвыборной кампании Карни называл Китай главной угрозой для Канады, но разлад в отношениях с США побудил его сменить риторику в отношении Китая, и вот сегодня Карни после встречи с Си Цзиньпином объявил о новом стратегическом партнёрстве между двумя странами.

В привязке к автопрому это новое партнёрство выразится в том, что Канада снизит пошлины на китайские электромобили с 100% до 6,1%, но такая пошлина будет распространяться только на 49 000 машин. Для Канады это совсем не много: в прошлом году канадский рынок новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей вырос на 2% и составил без малого 1,9 млн машин. Тем не менее в будущем канадское правительство рассматривает возможность повышения этой квоты, а также рассчитывает в щедрые инвестиции со стороны Китая в локализацию своих машин в Канаде в рамках совместных предприятий с канадскими компаниями. В обмен на доступ к канадскому авторынку Китай снизит с 85% до 15% пошлины на канадский рапс и горох, а также на канадских крабов и омаров.

Канадские заготовители морепродуктов, рапса и гороха, конечно, рады такому повороту событий, а вот профсоюзы, защищающие права рабочих канадских автозаводов, встревожены потеплением канадско-китайских отношений и ожидают жёсткой конкуренции с китайскими машинами. Новые заводы в Канаде — это, конечно, хорошо, но это пока только в перспективе и не факт, что будет, а первые китайские «электрички» по сниженным пошлинам могут прибыть в Канаду уже ближайшей весной. Пока неясно, что это будут за машины, в пресс-релизе премьер-министра Канады сказано лишь, что правительство рассчитывает главным образом на машины стоимостью менее 35 000 канадских долларов (это примерно 21 500 долларов США или 2 млн рублей в переводе по текущему курсу).

Для ориентира скажем, что самый простой кроссовер Tesla Model Y Standard сейчас стоит в Канаде 49 990 долларов. В целом доля электромобилей в объёме продаж новых машин в Канаде сейчас составляет порядка 10%, за последний год она снизилась примерно вдвое из-за прекращения программ государственного стимулирования спроса. Теперь, стало быть, вместо субсидий будут просто дешёвые китайские «электрички».

