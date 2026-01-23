Как правильно обкатать новый автомобиль: советы для счастливых покупателей

Удивительно, но единственно верного ответа на вопрос, необходимо ли обкатывать новый автомобиль, нет. Однако большинство специалистов сходятся во мнении, что идея эта в целом не только хорошая, но и полезная. Тем более что многие новые детали вне зависимости от развития технологий моторостроения нуждаются в определенной обкатке в любом случае. И неважно, идут ли они в составе нового автомобиля или установлены в ходе ремонта на старый. Поэтому знание того, как правильно производить их обкатку, пригодится всем. Им мы с вами сейчас и поделимся.

Нужна или не нужна?

Действительно, современные технологии как в области проектирования, так и в области производства шагнули далеко вперед. Изготавливаемые сегодня двигатели и узлы трансмиссии не только более эффективны с точки зрения технических характеристик, но и более надежны. Они имеют лучшее качество обработки и сборки, для их изготовления применяются более совершенные материалы, они точнее спроектированы и выполнены. Так что у противников обкатки полно аргументов в пользу своей точки зрения.

Тем не менее некая «притирка» и «приработка» деталям все равно требуется. Может быть, не в таком формате (объеме, режиме и прочем), как прежде, но она должна быть, потому что это все равно механические детали, которым придется в дальнейшем взаимодействовать друг с другом. Это взаимодействие будет происходить правильно и ресурсно, если они сразу на начальном этапе эксплуатации, что называется, «займут свое место».

Возьмем, например, поршневые кольца. Одна из основных целей обкатки заключается в том, чтобы эти кольца, которые расширяются, сжимаются и изгибаются в процессе работы двигателя, правильно и равномерно прилегали к стенкам цилиндров. Это минимизирует трение, обеспечивает сохранение компрессии, а также будет способствовать снижению расхода масла и оптимальной передаче мощности на протяжении всего срока службы автомобиля.

Фото: lorakss, depositphotos.com

И это только один пример. А сколько еще более или менее важных, но все равно нуждающихся в механической приработке деталей в современном автомобиле? Вопрос, в общем-то, риторический – его цель не дать точный ответ, а заставить задуматься и понять, что обкатка в том или ином виде все-таки очень желательна. Поэтому давайте перейдем к ее основным правилам.

Заводские рекомендации

Первым делом стоит обратиться к руководству по эксплуатации конкретного автомобиля, где обычно прописываются правила его обкатки. Понятно, что сегодня это массивное, в несколько сотен страниц руководство читают единицы, но тем не менее, если стоит задача обкатать машину, то ознакомиться с ним имеет смысл, поскольку рекомендации для всех марок и моделей не одинаковы.

В частности, BMW рекомендует в течение первых 2000 км «...не превышать 3500 об/мин и 145 км/ч для дизельных моделей и 4500 об/мин и 160 км/ч для бензиновых моделей. Это даст двигателю и трансмиссии достаточно времени, чтобы адаптироваться друг к другу. Когда вы проедете 2000 километров, можно постепенно увеличивать скорость и обороты двигателя, но не стоит давать слишком большую нагрузку на холодный двигатель».

В свою очередь Nissan предостерегал от эксплуатации модели GT-R на оборотах выше 3500 об/мин в течение первых 500 километров. Chevrolet предлагает двухэтапную обкатку для своего знаменитого Corvette: на первой тысяче километров надо поддерживать обороты ниже 4000 об/мин и избегать езды на полном газу. У Subaru похожая рекомендация вне зависимости от модели, но на дистанции в полтора раза больше.

Фото: autowp.ru

А вот Acura NSX проходила обкатку на заводе. Двигатель нарабатывался на протяжении почти 250 километров при оборотах ниже 4000 об/мин и различных нагрузках (по сути, имитируя движение в различных режимах и на разных скоростях). Этот процесс, по мнению инженеров бренда, обеспечивал равномерную обкатку и позволял владельцам новых NSX сразу же начать управлять автомобилем как им вздумается.

То есть, требования производителей действительно не одинаковы. Но на их основе можно сформировать усредненно оптимизированные правила, которых следует придерживаться всем тем, кто не хочет опираться на противоречивые советы, приводимые в Интернете. И это правильно, потому что большинство из них основаны на отдельных случаях и содержат изрядную долю предвзятости и безосновательности. А мы без предвзятости и безосновательности посоветовать можем следующее.

Избегайте чрезмерного ускорения

Естественно, купив новый автомобиль, хочется сразу вжарить на полную, выжав педаль акселератора до конца. Но делать этого не стоит. Такой режим неминуемо приведет к резкому повышению нагрузки на все детали, узлы и агрегаты силовой линии, что может быть вредно. В первые 2000 км разгоняйтесь плавно и быстро переключайте передачи, не давай оборотам коленвала расти слишком резко.

Избегайте длительного движения на пониженных передачах

Чтобы продлить срок службы автомобиля, избегайте в период обкатки постоянного движения на низких передачах, поскольку с одной стороны – это самые нагруженные передачи, а с другой, компонентам трансмиссии надо приработаться равномерно во всех режимах.

Изменяйте обороты двигателя

В первые 1000-2000 км не стоит злоупотреблять движением на высоких оборотах. Это может создать большую нагрузку на компоненты. Для правильной обкатки следует регулярно менять скорость, поддерживая обороты двигателя ниже 4000. После этого можно постепенно увеличивать обороты без каких-либо негативных последствий.

Но если вы внезапно превысили это значение и раскрутили мотор, скажем, до 4500 об/мин, паниковать «все пропало, все пропало» не стоит. Речь идет именно о долговременном движении на высоких оборотах, а не о эпизодических случайных повышениях, которые зачастую неминуемы.

Фото: dimmushka, depositphotos.com

Более того, стоит сказать, что существует гипотеза, согласно которой в период обкатки надо, наоборот, выжимать из движка максимум. Ее обсуждение не входит в наши планы, поскольку оно достойно отдельного материала, но о том, что такое мнение имеет место быть, мы не сказать не могли.

Постоянно меняйте скорость

Очень желательно во время обкатки двигаться на разной скорости, постоянно ее меняя. Не думайте, что, проехав 1000 км по магистрали на круиз-контроле, вы выполнили свой долг, а ваша совесть перед новым автомобилем чиста. Обкатка нужна многим системам, не только силовой линии, поэтому разгоняйтесь, тормозите, перестраивайтесь, чередуйте шоссе, городские улицы, деревенский проселок – ведите себя активно, но не суетитесь и не переусердствуйте, помня, что машина еще все-таки новая, а вокруг есть и другие участники движения. Это позволит вам использовать весь потенциал автомобиля и предотвратит неравномерный износ деталей.

Максимальная допустимая скорость? В рамках существующих ограничений на тех или иных участках дорог. Да, раньше часто возникало требование в период обкатки не ездить быстрее чем столько-то и столько-то километров в час. Но сейчас можно сказать, что принципиальнее применять это правило в отношении не самого автомобиля, а его отдельных частей: тормозных механизмов и шин. Поэтому здесь нужно ориентироваться на требования их производителей.

Фото: ambrozinio, depositphotos.com

Ну а в общем случае, повторимся, все ограничения должны быть в рамках скоростных режимов по законодательству РФ. Мы живем не в Германии, где на автобанах можно разгоняться как душе угодно. Поэтому с обкаткой у нас все значительно проще.

Избегайте резких торможений

Коль затронули шины и тормоза, давайте сразу и про них расскажем. В течение первых 500 км тормозите медленно и плавно. Не нажимайте на педаль тормоза резко и не вдавливайте ее до упора. Это может привести к неравномерному износу тормозных колодок и дисков, повреждению фрикционных накладок. Да и новым шинам это не на пользу.

Некоторые производители рекомендуют следовать правилу «30-60-30». Для этого необходимо сделать 30 плавных остановок со скорости 60 км/ч с интервалом не менее 30 секунд. Это позволит тормозным механизмам лучше приработаться.

Фото: payphoto, depositphotos.com

Для новых шин дистанция обкатки примерно такая же. Им тоже важно избегать резких торможений и разгонов. Скоростной режим лучше ограничить 70-90 км/ч. Причем на шипованных шинах увеличивать скорость, чтобы шипы равномерно приработались, стоит поэтапно, и первое время примерно половину этой дистанции быстрее 60-70 км/ч ездить не надо. Впрочем, на новых машинах по умолчанию стоят летние шины – более жесткие, с характерным рисунком и его глубиной, которым желательно максимально равномерно обкатать всю дорожку протектора. Поэтому, как уже было сказано, избегайте резких торможений и вообще любых агрессивных маневров, способных привести к неравномерному износу шин.

Избегайте коротких поездок, во время которых двигатель не успевает прогреться

Короткие поездки, будь то покатушки в местный магазин или доставка детей в школу, не очень подходят для новых автомобилей. Холодному двигателю приходится работать интенсивнее, что создает большую нагрузку на его системы и компоненты, поэтому на новом автомобиле лучше ездить только в том случае, если вы планируете более длительную поездку, во время которой двигатель успеет прогреться.

Отсюда следует и то, что в холодное время года новому автомобилю надо обязательно давать прогреться. Это важно и для силовой установки, и для системы отопления, и для подвески, которую также желательно прогревать. Понятно, что это пожелание справедливо и для уже эксплуатирующихся машин, но для новых оно особенно принципиально.

Фото: Александр Пономарёв

Для этого не обязательно стоять на месте, вы можете начинать движение сразу после запуска мотора, но пока двигатель не вышел на рабочую температуру, не превышайте 2000 об/мин, температурный режим и интенсивность обдува, если они регулируются вручную, установите на минимальных уровнях, а все неровности проезжайте плавно, позволяя жидкости в амортизаторах и резиновым компонентам в деталях подвески прогреться, прежде чем возникнут пиковые нагрузки.

Избегайте буксировки и полной загрузки

Не буксируйте ничего в течение первых 1000-1500 км. Буксировка прицепа создает дополнительную нагрузку на двигатель, трансмиссию и подвеску. Большинство автопроизводителей рекомендуют обкатку с небольшой нагрузкой, во время которой вы не делаете ничего, что могло бы значительно увеличить вес, который предстоит сдвинуть с места и транспортировать.

Фото: Voyagerix, depositphotos.com

Соответственно, помимо буксировки, не перегружайте новый автомобиль слишком тяжелым багажом. Вы можете создать слишком большую нагрузку на двигатель и подвеску, если, например, будете использовать новую машину для перевозки мебели или дачного урожая плодоовощной продукции. Лучше старайтесь ездить налегке, не заставляя системы трудиться слишком усердно.

***

Наверное, если бы это было действительно строго необходимо, имея в своем распоряжении современные электронные средства управления и контроля работоспособности систем автомобиля, автопроизводители могли бы запрограммировать режимы обкатки и обязать им следовать всех покупателей новых машин без исключения. Устроить им этакий «дизельгейт» наоборот. Но сегодня обкатка не носит обязательного характера, хотя даже с точки зрения просто знакомства со своим новым «железным другом» в спокойной, рассудительной манере она была бы очень полезна.