Volkswagen ID.4 и ID.5 перешли в 2024 модельный год: кроссоверы стали мощнее и дальнобойнее

Кроме того, у посвежевших паркетников немецкой марки, предназначенных для европейского рынка, увеличилась максимальная скорость – теперь 180 км/ч, что на 20 км/ч больше.

Полностью электрический SUV с традиционным кузовом – Volkswagen ID.4 – дебютировал осенью 2020 года, а презентация кросс-купе ID.5 прошла осенью 2021-го. Теперь немцы «подтянули» обе модели до 2024 модельного года: изменения не коснулись внешности, зато затронули технику и сказались на динамических показателях «электропаркетников», предназначенных для старосветского рынка.

На фото: Volkswagen ID.4 2024 модельного года

Самые значительные изменения пережили заднеприводные версии VW ID.4 и ID.5, которые оснащаются модернизированной тяговой батареей ёмкостью 77 кВт*ч и новым электродвигателем на задней оси. В компании рассказали о том, что отдача такого мотора составляет 286 л.с., что на 82 л.с. больше по сравнению с предшественником. Вырос и максимальный крутящий момент – до 545 Нм (на 235 Нм больше).



У таких «одномоторных» электрических кроссоверов подрос и запас хода на одной зарядке. Так, у посвежевшего ID.4 Pro показатель вырос до 550 км (при расчёте по циклу WLTP), что на 17 км больше, чем у заднеприводной версии предыдущего модельного года. В свою очередь дальнобойность обновлённого кросс-купе ID.5 Pro увеличилась до 556 км (на 11 километров больше).



На фото: Volkswagen ID.5 2024 модельного года

Также в компании отметили, что полноприводный Volkswagen ID.4 Pro 4Motion 2024 модельного года, оснащается пересмотренной двухмоторной силовой установкой, совокупная отдача которой составляет те же 286 л.с. (как и у посвежевшего RWD-варианта). Отметим, мощность этой системы оказалась на 21 л.с. больше, чем у предшественника.



У всех версий обновлённых исполнений ID.4 Pro и ID.5 Pro максимальная скорость теперь достигает 180 км/ч (раньше у всех вариантов, кроме топовых, она была равна 160 км/ч). Отметим, у «заряженных» модификаций с прибавкой GTX, «максималка» не изменилась и по-прежнему ограничена электроникой на отметке в 180 км/ч.



Кстати, «горячие» кроссоверы 2024 модельного года тоже могут похвастать более мощной системой: двухмоторная установка ID.4 GTX и ID.5 GTX выдаёт 340 л.с., что на 41 больше, чем у предшественников. Это позволило ускорить разгон с места до «сотни» – вне зависимости от типа кузова, таким паркетникам на это упражнение требуется 5,4 секунды (на 0,9 секунды быстрее, чем раньше).



Также в списке отличий Volkswagen ID.4 и ID.5 2024 модельного года числится переработанная информационно-развлекательная система (с тачскрином диагональю 12,9 дюйма), у которой, как пояснили в компании, теперь более интуитивно понятное управление. Кроме того, автомобили получили программное обеспечение нового поколения: мультимедийный комплекс работает быстрее, плюс пополнился список функций. Ещё у моделей новое многофункциональное рулевое колесо.



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В компании отметили, что цены на электрические кроссоверы 2024 модельного года остались прежними. Согласно официальному сайту бренда, на домашнем рынке, в Германии, стоимость ID.4 Pro стартует с 42 635 евро, а за базовый вариант кросс-купе ID.5 Pro просят не менее 51 270 евро.

