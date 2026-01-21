Нагрузят старьём: завод Volkswagen в Цвиккау станет центром переработки автомобилей

Заводы ×
21.01.2026 105 0 1
Хронически недозагруженный в последние годы завод Volkswagen в Цвиккау (Германия, земля Саксония) станет центром компетенций в экономике замкнутого цикла для всей Volkswagen Group и начнёт постепенно стандартизировать процессы переработки отслуживших свой срок автомобилей. К 2030 году перерабатывающая мощность завода в Цвиккау должна достичь 15 000 машин в год.

Современный автосборочный завод Volkswagen в Цвиккау был запущен в 1990 году, в 2018 году его начали переоборудовать под производство электромобилей и перезапустили в ноябре 2019 года — тогда с его конвейера начали сходить электрические хэтчбеки Volkswagen ID.3, позже здесь прописались другие «электрички» с платформой MEB в основе — родственный хэтчбек Cupra Born, кроссоверы Volkswagen ID.4, Volkswagen ID.5 и Audi Q4 e-tron.

В ходе последней реконструкции завод в Цвиккау был рассчитан на выпуск более 300 000 машин в год, но в реальности столько ни разу не понадобилось — в лучшем случае завод работал на две трети мощности, в прошлом году он изготовил 212 000 электромобилей.

Производство Volkswagen ID.3 на заводе в Цвиккау

В конце 2024 года руководство Volkswagen в рамках антикризисной сделки с профсоюзами приняло решение о переносе производства Volkswagen ID.3 и Cupra Born на головной завод Volkswagen в Вольфсбурге (Германия, земля Нижняя Саксония), но в прошлом году в свете недостаточно высокого спроса на «электрички» это решение было скорректировано: Cupra Born останется в Цвиккау, а Volkswagen ID.3 если и будут собирать в Вольфсбурге, то только в случае необходимости, то есть повышения спроса, которого, скорее всего, не будет. На текущий момент завод в Вольфсбурге решено оставить «углеводородным» моделям.

Электрические кроссоверы Volkswagen ID.4 и ID.5 также производятся в Эмдене (Германия, Нижняя Саксония) — это для них основная площадка, а выпуск этих моделей в Цвиккау идёт по остаточному принципу. В целом ясно, что полную загрузку завод в Цвиккау в ближайшие годы не получит, поэтому ещё во время обсуждения сделки с профсоюзами его планировали нагрузить какими-нибудь другими операциями. Сегодня официально объявлено, что это будут за операции — переработка старых машин.

Извлечение силового агрегата из фургона Volkswagen T6 перед его дальнейшей разборкой на заводе в Цвиккау

Уже в этом году завод в Цвиккау переработает 500 предсерийных и тестовых машин, а к 2030 году мощность переработки должна достичь 15 000 машин в год. По мере наращивания мощности переработки завод в Цвиккау будет стандартизировать процессы разборки и извлечения полезных компонентов и материалов из отслуживших свой срок машин. Часть запчастей отправится на вторичный рынок, часть полезных материалов будет отгружена поставщикам для вторичного использования — все соответствующие схемы взаимодействия нужно тщательно продумать и затем масштабировать на других заводах.

Volkswagen инвестирует в новую деятельность завода в Цвиккау порядка 90 млн евро, ещё 10,7 млн евро даст правительство Саксонии, заинтересованное в развитии экономики замкнутого цикла.

Добавим, что до 16 декабря прошлого года Volkswagen ID.3 выпускала также Стеклянная мануфактура в Дрездене (Германия, земля Саксония), но теперь она закрыта на реконструкцию и через некоторое время превратится инновационный научно-исследовательский кампус при Дрезденском техническом университете. Производить машины площадка в Дрездене больше не будет.

Германия производство бизнес экология заводы Volkswagen
0 комментариев

