Стеклянную мануфактуру Volkswagen в Дрездене превратят в аналог центра «Сколково»

В прошлом году концерн Volkswagen взял на себя обязательство не закрывать неэффективную Стеклянную мануфактуру в Дрездене, но самостоятельно найти ей новое применение не может. Производство автомобилей здесь прекратится до конца года, затем Стеклянная мануфактура будет превращена в многопрофильный инновационный центр, значительную часть финансирования которого возьмёт на себя правительство Саксонии.

Стеклянная мануфактура в Дрездене была одним из многих амбициозных проектов Фердинанда Пиеха, главного архитектора империи Volkswagen. Она строилась с прицелом на производство флагманского седана Volkswagen Phaeton — идея состояла в том, чтобы конвейер был виден сквозь прозрачные стены прямо с улицы и можно было часами наблюдать, как по нему плывут величественные Фаэтоны. По сути, Стеклянная мануфактура — это производственно-выставочный комплекс, не рассчитанный на большие объёмы выпускаемой продукции, но рассчитанный на внешний эффект, туристов и привлечение новых клиентов. Открытие Стеклянной мануфактуры состоялось в 2002 году, она стала одной из современных архитектурных достопримечательностей Дрездена, притом что многие жители города были против её строительства.

Volkswagen публично не называл мощность завода в Дрездене, но в проектных документах значится цифра 37 500 машин в год, и она ни разу не была достигнута, притом что некоторое время здесь же вместе с Фаэтоном производился родственный седан Bentley Flying Spur, так как фабрика Bentley в Крю (Великобритания) не справлялась с заказами.

Volkswagen Phaeton

После завершения производства Volkswagen Phaeton в 2016 году Стеклянная мануфактура в Дрездене превратилась в символический центр электрификации и цифровизации Volkswagen, здесь была налажена сборка электрических версий хэтчбека Golf, а в 2021 году на конвейер в Дрездене встал Volkswagen ID.3, притом что основой производственной площадкой для этой модели сейчас является завод в Цвиккау, а в ближайшие годы производство ID.3 будет перенесено на головной завод Volkswagen в Вольфсбург.

В конце прошлого года Volkswagen заключил с профсоюзами компромиссную антикризисную сделку, согласно которой под сокращение попали 35 000 тысяч рабочих, но при этом Volkswagen обязался на закрывать ни один из действующих заводов в Германии. Сделка тем не менее предусматривала остановку производства автомобилей на заводе в Дрездене в конце 2025 года, после чего Volkswagen должен был найти этой площадке некое новое применение.

Производство Volkswagen ID.3 в Дрездене

2025 год подходит к концу, но Volkswagen пока что не делал никаких официальных заявлений по поводу судьбы Стеклянной мануфактуры. Немецкая деловая газета Handelsblatt со ссылкой на свои информированные источники вчера сообщила, что в этом году завод в Дрездене изготовил всего порядка 6000 автомобилей, в том числе спецверсии Fire+Ice спортивного хэтчбека Volkswagen ID.3 GTX, но на этом всё, в ближайшие дни Стеклянная мануфактура прекратит своё существование как завод.

Что дальше? По данным Handelsblatt, между Volkswagen, правительством Саксонии и Дрезденским техническим университетом достигнуто предварительное соглашение о том, что Стеклянная мануфактура превратится в многопрофильный инновационный центр, который будет сотрудничать Дрезденским техническим университетом и взращивать здесь стартапы в области микроэлектроники, робототехники, искусственного интеллекта, передовых экологических технологий, экономики замкнутого цикла и т.п.

Дрезденский технический университет, финансируемый правительством Саксонии, будет арендовать часть помещений бывшего завода, то есть, по сути, неэффективное предприятие переходит на частичное госфинансирование, и сейчас идёт торг вокруг того, каково будет участие в дрезденском аналоге «Сколково» саксонского филиала Volkswagen. Переговорщики со стороны Volkswagen ясно дают понять, что им все эти инновации от студентов, по большому счёту, до лампочки, но компания готова выделять по 1,5 млн евро в год на финансирование будущей инновационной цитадели, чего явно недостаточно, так как единовременная стоимость трансформации оценивается примерно в 50 млн евро, а дальше всё это дело нужно будет ещё и содержать. К слову, Volkswagen тратил на содержание Стеклянной мануфактуры порядка 60 млн евро в год.

Есть вероятность, что все формальности будут утрясены уже на этой неделе, денежные обязательства поделят, после чего можно будет объявлять торжественное закрытие завода и начать подготовку площадки к новой роли. Предполагается, что центр инноваций на месте завода просуществует как минимум до 2030 года, тогда Volkswagen сможет сбросить с себя груз ответственности по его содержанию, а что с делать с бывшим заводом после 2030 года, вероятно, будут решать саксонские чиновники. Оставшихся на заводе рабочих (это всего порядка 250 человек) частично раскидают по другим предприятиям Volkswagen, частично оставят в Дрездене в качестве технических сотрудников нового профиля, частично отправят на пенсию.

