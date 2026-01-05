Новинки ×
05.01.2026 132 0 0
Volkswagen рассекретил салон ID. Polo: физические кнопки и пара небольших дисплеев

Оформление интерьера грядущей новинки немецкой марки имеет отсылки к первому VW Golf. Пятидверка появится в продаже весной 2026 года.

Марка Volkswagen в течение ближайших месяцев проведёт полноценную презентацию нового хэтчбека. В его основу ляжет концепт, дебютировавший в марте 2023 года и получивший название Volkswagen ID.2all. Пока что немецкий производитель продолжает держать внешность товарной пятидверки в секрете и скрывает её за маскировочной плёнкой, а вот салон больше не является тайной.

На фото: прототип Volkswagen ID. Polo

Уже известно, что серийному хэтчбеку присвоят имя ID. Polo, также у него будет «подогретая» версия – ID. Polo GTI. Судя по официальным снимкам интерьера, компания услышала клиентов и решила вернуть в салон физические кнопки: их можно увидеть как на сплюснутом с двух сторон мультифункциональном рулевом колесе, так и на передней панели, центральной консоли, а также на дверях. В VW отметили, что физические кнопки впоследствии появятся и у других моделей бренда, в том числе, в ходе обновления.

В салоне ID. Polo на передней панели перед водителем находится отдельный горизонтальный дисплей, исполняющий роль виртуальной приборки, его диагональ составляет 10,25 дюйма. Он получил ретро-графику, которая является отсылкой к первому Volkswagen Golf. По центру передней панели установлен 13-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы. На центральном тоннеле имеется крутящийся регулятор, который позволяет менять громкость звука и выбирать трек или станцию.

Салон отделан тканью, созданной из переработанных материалов, включая переднюю панель, центральный тоннель и дверные карты. На педалях газа и тормоза сохранились символы воспроизведения и паузы соответственно. Ещё между передними креслами можно увидеть подстаканники и устройство для беспроводной зарядки смартфонов.

На фото: салон Volkswagen ID. Polo
На фото: салон Volkswagen ID. Polo
На фото: салон Volkswagen ID. Polo
На фото: салон Volkswagen ID. Polo
Как Kolesa.ru сообщал ранее, в основу Volkswagen ID. Polo ляжет модернизированная платформа MEB+. По габаритам серийная пятидверка практически не отличается от концепта ID. 2all. Длина товарного хэтчбека равна 4053 мм (на 3 мм больше, чем у шоу-кара), ширина – 1816 мм (на 4 мм больше), высота – 1530 мм (аналогичная), а расстояние между осями составляет 2600 мм (такое же, как у концепта). Для сравнения, размеры актуального Polo на платформе MQB – 4074 x 1751 x 1451 мм, колёсная база – 2552 мм.

Объём багажного отделения у грядущей новинки на 24% больше по сравнению с нынешним Polo – 435 против 351 литра. При сложенных спинках задних сидений объём грузового пространства у Volkswagen ID. Polo составляет 1243 литра, тогда как показатель актуального Поло равен 1125 литрам.

Известно, что новый хэтчбек VW получит четыре варианта электрической «начинки», две тяговые батареи на выбор – литий-железо-фосфатную ёмкостью 37 кВт*ч и никель-марганцево-кобальтовую на 52 кВт*ч. Максимальный запас хода на одной зарядке (во втором случае) составит до 450 км по циклу WLTP.

Привод у пятидверки будет только передний, что предполагает наличие электромотора только на передней оси. На старте продаж покупателям предложат версии с электродвигателем мощностью 116, 135 и 211 л.с. Позже линейка пополнится за счёт хот-хэтча Volkswagen ID. Polo GTI, отдача его электромотора составит 226 л.с. Стартовой и средней версиям положена «младшая» батарея, а топовому и «заряженному» вариантам – «старший» аккумулятор.

На фото: прототипы Volkswagen ID. Polo и ID. Polo GTI

Как ранее рассказали в компании, выпуск Volkswagen ID. Polo наладят на заводе в Марторелле (Испания), в продажу новинка поступит весной 2026-го. На европейском рынке стартовый ценник хэтчбека не превысит 25 000 евро, что эквивалентно примерно 2,36 млн рублей по текущему курсу.

