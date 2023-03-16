Электрический хэтчбек Volkswagen ID. 2all: конец «рыбьему» дизайну и сенсорным кнопкам

Компания Volkswagen представила субкомпактный концептуальный хэтчбек ID. 2all, который станет серийным в 2025 году и будет стоить в базовой комплектации менее 25 000 евро.

Продажи электромобилей марки Volkswagen идут не так бодро, как хотелось бы руководству компании и одноимённого концерна: дебютировавший в 2019 году первенец на платформе MEB — хэтчбек Volkswagen ID.3 — позиционировался как эпохальная модель, сопоставимая по значимости с Beetle и Golf, но на деле оказался скромным середнячком рынка, который не смог войти даже в топ-15 самых популярных в мире электромобилей. Проблемы с качеством, огрехи в эргономике и специфический рыбообразный дизайн, ставший визитной карточной всех выпущенных на данный момент ID-моделей, не позволили ID.3 стать хитом.

Ошибки Volkswagen осознал и показал, как изменится подход марки к дизайну электромобилей, на примере концепта ID. 2all. Название этой модели можно перевести как «ID. для всех» — ещё одна заявка на будущий хит. Над обликом ID. 2all трудился новый шеф-дизайнер Volkswagen Андреас Миндт, этот хэтчбек пойдёт в серию в 2025 году вместо забракованного в прошлом году кроссовера ID. Life. Не исключено, что серийную версию ID. 2all назовут ID. Golf — слухи о такой модели ходят с осени прошлого года.



Судя по первым комментариям в Сети, публика встретила Volkswagen ID. 2all хорошо, серийный электрохэтч имеет все шансы стать бестселлером. У ID. 2all очень правильные, классические пропорции с характерным изломом задних стоек от Гольфа, прямая подоконная линия, лаконичная «оптика», мускулистые колёсные арки и крупные колёса на шинах размерности 225/40 R20. По габаритам ID. 2all близок к хэтчбеку Golf четвёртого поколения, который многие поклонники этой модели считают наиболее эстетическим выверенным: длина ID. 2all — 4050 мм, ширина — 1812 мм, высота — 1530 мм, колёсная база — 2600 мм.



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В минималистично оформленном салоне ID. 2all много мягких, отделанных текстилем поверхностей и совсем нет сенсорных кнопок — их убрали даже с руля и вместо них снабдили спицы универсальными вращающимися барабанчиками. Приборный экран имеет диагональ 11,9 дюйма, мультимедийный — 12,9 дюйма. Под мультимедийным экраном разместился блок климат-контроля с четырьмя крупными качающимися клавишами и центральным барабанчиком — ими наверняка будет удобно пользоваться вслепую. Тыкать пальцем в мультимедийный экран не обязательно — на двухэтажном центральном тоннеле обосновалась многофункциональная ротационно-нажимная шайба с эмблемой VW, а рядом с ней — слот с беспроводной зарядкой на два смартфона с магнитной фиксацией. USB-порты обещают буквально по всему салону, а для ноутбуков и другой мощной бытовой электроники будет полноценная розетка на 230 В.



В базовой комплектации ID. 2all будет стоить менее 25 000 евро, но пока непонятно, что именно в неё войдёт. Зато известно, что на «полном фарше» ID. 2all будет оснащён по высшему для своего класса разряду: заявлены панорамная крыша, передние кресла с электрорегулировками и массажёрами, матричные фары и простенький автопилот Travel Assist.



Объём багажника — больше, чем у «восьмого» Гольфа: 490 л, из них 50 л занимает вместительное подполье, куда можно поставить пару ящиков с пивом. Со сложенными задними сиденьями объём багажника увеличивается до 1330 л, причём под подушкой заднего сиденья есть ещё один «тайник» на 50 л, куда можно положить, например, зарядный кабель. Спинку переднего пассажирского кресла можно опустить вперёд — таким образом получается ровная погрузочная площадка длиной 2,2 м, отлично подходящая для перевозки крупногабаритных грузов. Короче говоря, ID. 2all — это прямо-таки мечта барахольщика.



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В основе Volkswagen ID. 2all лежит упрощённая модульная электромобильная платформа MEB Entry, она предусматривает только один электромотор на передней оси и простенькую заднюю полузависимую подвеску. Но электромотор довольно мощный — 166 кВт (226 л.с.), он позволяет хэтчбеку разогнаться до 100 км/ч менее чем за 7 с, максимальная скорость — 160 км/ч. Ёмкость вмонтированной в пол батареи пока не раскрыта, известно лишь, что запас хода на одной зарядке будет около 450 км по циклу WLTP и что зарядить батарею с 10 до 80% можно будет примерно за 20 минут.



ID. 2all — одна из десяти электрических новинок, которые марка Volkswagen обещает представить к 2026 году. В эту десятку войдут также бюджетный электромобиль со стартовой ценой менее 20 000 евро и компактный кроссовер класса VW Tiguan — его, вероятно, назовут ID. Tiguan.

