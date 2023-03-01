Обновлённый Volkswagen ID.3: хэтчбеку подправили «лицо» и изменили салон, техника прежняя

Volkswagen ID.3 исполнил роль первенца электрического семейства немецкого бренда. Серийная версия модели была представлена осенью 2019 года, однако в продажу пятидверный хэтчбек поступил годом позже (как из-за «ковидных» ограничений, так и из-за выявленных проблем с софтом). По данным сайта Carsalesbase, показатели ID.3 в Европе в прошлом году ощутимо просели: за январь-ноябрь (информации за весь год пока нет) дилеры реализовали 41 438 экземпляров, что на 35,7% меньше, чем годом ранее.

На фото: обновлённый Volkswagen ID.3

Несмотря на то, что модель пробыла на рынке (по европейским меркам) недолго, немецкая компания решила, что пришла пора её обновить: официальные скетчи были опубликованы в декабре прошлого года. А теперь представлен обновлённый Volkswagen ID.3 (производитель называет новинку вторым поколением). В ходе рестайлинга модели изменили экстерьер, сделав внешность спортивнее.



«Пятидверка» получила иной передний бампер с большим интегрированным в нижнюю часть воздухозаборником другой формы. Кроме того, теперь у ID.3 появились дополнительные боковые воздуховоды по бокам. Ещё «лицо» хэтчбека изменили за счёт нового капота с выштамповками: у посвежевшей модели он визуально выглядит длиннее из-за отсутствия чёрной широкой полосы, которая у дореформенной версии проходит под лобовым стеклом.



Профиль оставили прежним, корму тоже практически не тронули: разработчики обновлённого Volkswagen ID.3 лишь слегка изменили оптику. Форма фонарей осталась прежней, однако, как отметили в компании, теперь секции на багажной двери тоже светятся, а «поворотники» стали динамическими. Ещё в списке обновок хэтчбека числится оливково-зелёный цвет кузова, который сочетается с чёрной крышей. У посвежевшей «пятидверки» коэффициент аэродинамического сопротивления Cx был снижен с 0,27 до 0,263.



На фото: салон обновлённого Volkswagen ID.3 1 / 2 На фото: салон обновлённого Volkswagen ID.3 2 / 2

Одни из главных изменений в ходе рестайлинга ID.3 получил интерьер: ранее клиенты высказывали недовольство дешёвым внутренним убранством электрокара. В обновлённых машинах для отделки используют материалы более высокого качества. Автомобиль получил новые дверные панели, у них больше стали карманы для хранения мелочей и появились мягкие подлокотники. В остальном салон прежний, включая руль с сенсорными кнопками, панель управления климатической установкой и приборный дисплей. Модель получила 12-дюймовый тачскрин мультимедийной системы уже в базе (ранее «стартовым» был 10-дюймовый экран).



1 / 2 2 / 2

Технику модели разработчики VW трогать не стали. В результате обновлённый хэтчбек, как и актуальная версия, будет предлагаться лишь с одним 204-сильным электромотором, расположенным на задней оси. Батарея на выбор – ёмкостью либо 58, либо 77 кВт*ч. Ранее предполагалось, что у модели появится полноприводный вариант с двухмоторной установкой и прибавкой GTX к названию, но пока новой официальной информации о такой модификации не поступало.



Посвежевшая «пятидверка» появится в продаже на европейском рынке в конце текущего года. Цены в компании пока не назвали. Отметим, сейчас актуальный Volkswagen ID.3 на домашнем рынке, в Германии, можно купить минимум за 43 995 евро, а топовая версия обойдётся не менее, чем в 56 500 евро.