У хэтчбека Volkswagen ID.3 всё-таки будет версия с полным приводом и приставкой GTX

Если раньше руководство немецкой компании только обсуждало вариант выпуска «заряженной» версии «пятидверки», то теперь решение принято: модификации дали «зелёный свет».

Автомобили бренда Volkswagen пользуются высоким спросом во многих странах мира, в списке регионов, конечно же, числится и «зеленеющая» Европа. Так что неудивительно, что именно здесь компания начала продвигать активно собственные электрокары. Так, пару лет назад производитель представил первенца своей «батарейной» линейки – пятидверный «электрохэтч» ID.3, правда, его продажи начались годом позже, в сентябре 2020-го.



На фото: концепт Volkswagen ID.X

С момента старта продаж новинки до июля 2021 года (включительно) дилеры в Европе реализовали в общей сложности 91 639 экземпляров. В конце прошлого года «зелёную линейку» пополнил кроссовер Volkswagen ID.4 – с декабря 2020-го по июль этого года клиенты купили 32 178 единиц. Напомним, немногим позже дебютировала «заряженная» версия паркетника – ID.4 GTX.



На фото: Volkswagen ID.3 Pro S

А вот о варианте «погорячее» для ID.3 изначально речь даже не заходила. Задумались об этом в компании в конце апреля этого года. Тогда на вероятность расширения семейства намекнул член правления VW по продажам, маркетингу и послепродажному обслуживанию Клаус Целлмер. В мае генеральный директор Ральф Брандштеттер в соцсети LinkedIn презентовал концепт ID.X. Причём тогда он сразу оговорился, что это лишь шоу-кар, который до конвейера не доберётся.



Однако теперь ветер переменился: руководство Volkswagen сочло, что «майский» концепт сумел «обозначить пределы возможного», так что было принято решение выпустить серийную версию ID.3 GTX. Об этом сообщает британское издание Auto Express. Как отметили руководители VW, «заряженная» электрическая «пятидверка» появится уже в 2022 году.

Известно, что у версии GTX будет полный привод – по одному электродвигателю на каждой оси. Совокупная мощность этой установки составит 299 л.с., а на разгон с места до «сотни» такому хот-хэтчу понадобится около шести секунд. Не исключено, что позже семейство будет расширено ещё и за счёт версии ID.3 GTX R: такому варианту может достаться 333-сильная двухмоторная система, как у концепта. Напомним, эта «пятидверка» набирала первую сотню за 5,3 секунды.



На фото: салон Volkswagen ID.3

Напомним, «обычный» актуальный Volkswagen ID.3 оснащается одним 204-сильным электромотором, расположенным на задней оси. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 160 км/ч. Этот же вариант у базового «электрокросса» VW ID.4. У «подогретого» паркетника 299-сильная установка, но на разгон с места до «сотни» ему требуется 6,2 секунды, а «максималка» не превышает 180 км/ч.

Тем временем, в рамках международного автосалона в Мюнхене Volkswagen показал концепт ID. Life, который является анонсом нового электрокроссовера «зелёной» линейки. По неофициальным данным, товарный вариант получит название ID.2. Отметим, концепт получил электромотор мощностью 234 л.с. и батарею ёмкостью 57 кВт*ч. Заявленный запас хода – около 400 км (расчёт вели по циклу WLTP).

