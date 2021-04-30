Больше «заряженных» версий: в Volkswagen думают о «хот-хэтче» ID.3 GTX

Немецкая компания на днях представила «горячую» модификацию своего «электрокроссовера» ID.4 и пообещала такой же вариант для купеобразного паркетника ID.5.

Автомобили бренда Volkswagen являются востребованными во всём мире, в том числе в Европе. По итогам прошлого года дилеры VW реализовали на старосветском рынке 1 341 569 экземпляров. Этот результат на 23,7% меньше, чем годом ранее, что, вероятно, объясняется последствиями пандемии коронавируса. Несмотря на сложный период для всего автопрома, немецкая компания продолжает развивать как свои модели с ДВС, так и сравнительно «молодое» электрическое семейство ID.



На фото: Volkswagen ID.3

Напомним, первенцем «зелёной» линейки стал пятидверный хэтчбек ID.3, его продажи в Европе стартовали в сентябре прошлого года. За первые шесть месяцев на рынке «еврохэтч» разошёлся тиражом в 61 341 экземпляр. В конце прошлого года до дилеров добрался кроссовер ID.4 , его результат за декабрь-февраль составил 5627 единиц. В скором времени линейку пополнит «заряженная» версия модели – ID.4 GTX, презентация которой прошла совсем недавно. В дальнейшем компания покажет также купеобразный кроссовер Volkswagen ID.5 и его «горячую» модификацию – ID.5 GTX.



Как сообщает британское издание Auto Express со ссылкой на члена правления VW по продажам, маркетингу и послепродажному обслуживанию Клауса Целлмера, линейку «заряженных» моделей бренда может пополнить ID.3 GTX. На данный момент компания думает о разработке такого «хот-хэтча», но окончательного решения руководство пока не приняло.

В случае если компания даст проекту по разработке «горячего» хэтчбека ID.3 «зелёный свет», мы, вероятно, увидим автомобиль в 2024 году. Впервые эта дата и вероятность появления «заряженного» электрического хэтчбека обсуждались в июне прошлого года, тогда предполагалось, что такая версия получит имя ID.3 R.



Все нынешние модели семейства ID базируются на платформе MEB (Modulare E-Antriebs-Baukasten). Сейчас актуальный Volkswagen ID.3 оснащается одним 204-сильным электромотором, расположенным на задней оси, его максимальный крутящий момент составляет 310 Нм. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 160 км/ч. Такой же силовой установкой оснащается «обычный» кроссовер ID.4.



В свою очередь, у Volkswagen ID.4 GTX полный привод: на каждой оси расположено по электродвигателю. Совокупная отдача силовой установки составляет 299 л.с., а максимальный крутящий момент в компании пока не раскрыли. От 0 до 100 км/ч «горячий» паркетник разгоняется за 6,2 секунды, а максимальная скорость ограничена 180 км/ч. Не ясно, будет ли у «горячего» ID.3 подобная двухмоторная система или в VW остановятся на каком-то другом варианте.

Напомним, на прошлой неделе были подведены итоги конкурса «Всемирный автомобиль-2021» (World Car Of The Year, WCOTY). Лучшим автомобилем года жюри признало Volkswagen ID.4: в этой гонке он обошёл двух «японцев» – «электрохэтч» с ретро-дизайном Honda e и ещё один компактный автомобиль Toyota Yaris. Лучшим городским автомобилем стал как раз Honda e, лучшим премиальным – Mercedes-Benz S-Class, лучшим спорткаром – Porsche 911 Turbo, а самым красивым авто – Land Rover Defender.

