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  • Новый кроссовер с купеобразным кузовом: Volkswagen показал видеотизер ID.5

Новый кроссовер с купеобразным кузовом: Volkswagen показал видеотизер ID.5

29.04.2021 108 0 0

Точную дату премьеры «батарейной» новинки в немецкой компании пока не называют. Скорее всего, паркетник дебютирует в четвёртом квартале текущего года.

 

Volkswagen продолжает развивать своё электрическое семейство ID: первенцем стал пятидверный хэтчбек ID.3. Его продажи в Европе стартовали в сентябре 2020-го. За первые полгода на рынке «еврохэтч» разошёлся тиражом в 61 341 экземпляр. В декабре прошлого года до дилеров добрался кроссовер ID.4 , его результат за первые три месяца продаж составил 5627 единиц. В скором времени линейку пополнит «заряженная» версия модели – ID.4 GTX, о которой мы рассказывали совсем недавно. В рамках презентации этой версии немцы решили также подразнить тизером следующей «батарейной» новинки – купеобразного кроссовера Volkswagen ID.5.

В ролике показана предсерийная версия будущего автомобиля, основательно замаскированная жёлто-красной плёнкой. Судя по видео, паркетник предназначен для езды как по городу, так и за его пределами. Дату презентации ID.5 в компании пока официально не называют, указано лишь, что мы увидим его «скоро». Не исключено, что кроссовер дебютирует в последнем квартале текущего года.

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Вероятно, передние части у ID.4 и ID.5 будут почти идентичны, а вот линия крыши, очевидно, у новинки окажется более покатой. Кроме того, кроссовер с купеобразным кузовом получит видоизменённую корму, иную багажную дверь и другой спойлер. Согласно тизеру, у Volkswagen ID.5 тоже будет версия с приставкой GTX к названию.

Рендер Volkswagen ID.5
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Рендер Volkswagen ID.5
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Напомним, ранее дизайнер Kolesa.ru предполагал, как будет выглядеть купеобразный «электрокросс» VW. Совпали ли фантазии с реальностью, мы узнаем уже скоро, а пока есть возможность сравнить разве что силуэты машин.

«Начинка» у ID.4 и ID.5, скорее всего, едина. В основе Volkswagen ID.5 лежит модульная платформа MEB (на этой же «тележке» базируется хэтчбек ID.3). «Обычный» паркетник, вероятно, получит только один 204-сильный электромотор, который устанавливается на заднюю ось (максимальный крутящий момент – 309 Нм). У ID.4 на разгон с места до «сотни» уходит 8,5 секунды, а его максимальная скорость составляет 160 км/ч.

На фото: Volkswagen ID.4 GTX
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На фото: Volkswagen ID.4 GTX
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У «заряженной» версии ID.5 также ожидается техника от ID.4 GTX. У этого автомобиля полный привод, на каждой оси расположено по электродвигателю. Совокупная отдача силовой установки составляет 299 л.с., а максимальный крутящий момент в компании пока не раскрыли. От 0 до 100 км/ч «горячий» паркетник разгоняется за 6,2 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 180 км/ч.

На прошлой неделе были подведены итоги конкурса «Всемирный автомобиль-2021» (World Car Of The Year, WCOTY). Лучшим автомобилем года жюри признало Volkswagen ID.4: в этой гонке он обошёл двух «японцев» – «электрохэтч» с ретро-дизайном Honda e и ещё один компактный автомобиль Toyota Yaris. Любопытно, что для VW это уже пятая победа в премии: так, Golf получал награду в 2013-ом и 2019-ом, «кроха» up! – в 2012-ом, а Polo – в 2010 году.

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