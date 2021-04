«Немец» лихо обошёл «японцев»: лучшим автомобилем в мире признан Volkswagen ID.4

Подведены итоги конкурса «Всемирный автомобиль-2021» (World Car Of The Year, WCOTY). Автомобиль марки VW лидирует по количеству голосов в пятый раз: Golf получал награду в 2013-ом и 2019-ом, up! – в 2012-ом, а Polo – в 2010-ом.