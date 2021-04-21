«Немец» лихо обошёл «японцев»: лучшим автомобилем в мире признан Volkswagen ID.4

Подведены итоги конкурса «Всемирный автомобиль-2021» (World Car Of The Year, WCOTY). Автомобиль марки VW лидирует по количеству голосов в пятый раз: Golf получал награду в 2013-ом и 2019-ом, up! – в 2012-ом, а Polo – в 2010-ом.

Списки автомобилей, которые боролись за звание лучшего автомобиля в мире – World Car Of The Year, WCOTY, – были опубликованы в августе прошлого года, до декабря в них было разрешено вносить изменения. В начале марта текущего года появились шорт-листы в основной номинации – «Всемирный автомобиль-2021», а также в дополнительных: «Городской автомобиль года», «Премиальный автомобиль года», «Спорткар года» и «Лучший дизайн». Раньше лучших выбирали также в категории «Зелёный автомобиль», но её упразднили ещё в 2020-ом. Теперь объявлены победители, по-прежнему в онлайн-формате.



На фото: Volkswagen ID.4

«Всемирным автомобилем-2020» стал «электрокроссовер» Volkswagen ID.4 (на его счету оказалось 798 баллов). Напомним, это глобальная модель, которая сейчас производится и продаётся в Европе и Китае, а впоследствии её выпуск наладят также в США. «Зелёный» паркетник оставил позади ещё один электрокар – хэтчбек с ретро-дизайном Honda e (742 балла) и компактный автомобиль другой японской марки – Toyota Yaris (732 балла).

Отметим, автомобиль бренда Volkswagen лидирует в премии World Car Of The Year в пятый раз: Golf получал награду в 2013-ом и 2019-ом, «кроха» up! – в 2012-ом, а Polo – в 2010 году.



На фото: Honda e

Любопытно, что без награды «электрохэтч» Honda e не остался: с результатом в 754 балла он одержал победу в номинации «Лучший городской автомобиль». Позади себя «трёхдверка» оставила соседа по модельному ряду – Honda Fit/Jazz (719 баллов) и ещё раз – Toyota Yaris (737 баллов).



На фото: Mercedes-Benz S-Class

В номинации «Лучший премиальный автомобиль» победителем признали Mercedes-Benz S-Class, его результат составил 853 балла. Довольно близко к нему подобрался Polestar 2 (815 баллов), а третье место оказалось у Land Rover Defender (774 балла).



На фото: Porsche 911 Turbo

«Лучшим спорткаром» в 2021 году жюри признало Porsche 911 Turbo (модель получила 822 балла). Участь «глотающих пыль из под колёс» по итогам голосования досталась Audi RS Q8 (792 балла), а также «заряженному» трёхдверному хэтчбеку Toyota GR Yaris (773 балла).



На фото: Land Rover Defender

В свою очередь самым красивым автомобилем в этом году оказался «британец»: победителем в номинации «лучший дизайн» стал Land Rover Defender с результатом в 299 баллов. Он обошёл Honda e (239 баллов) и Mazda MX-30 (197 баллов).

В состав жюри, которое определило лучшие автомобили в 2021 году, вошли 93 автомобильных журналиста из 28 стран, в том числе и из России. Напомним, «Всемирным автомобилем-2020» стал большой кроссовер Kia Telluride. Лучшим городским автомобилем признали электроверсию Kia Soul, лучшим премиальным автомобилем и спорткаром года оказался Porsche Taycan, в номинации «Дизайн года» победила Mazda 3.

